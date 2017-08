ร้อง รบ. นำข้อแสนอว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี จาก UN มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

Published on Fri, 2017-08-18 02:31

เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลาย ออกแถลงการร่วม ร้อง รัฐบาลไทย นำข้อแส นอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาช าติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อสตรี มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมจัดแป ลและเผยแพร่ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่ อประชาชนทั่วไป

17 ส.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ(Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ออกแถลงการณ์โดยมี 37 องค์กรร่วมลงชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำข้อแส นอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาช าติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อสตรี หรือ คณะกรรมการฯ (UN Committee on Eliminations of Discriminations against Women) รับรองมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

และเรียกร้องต่อหน่วยงานของรั ฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้จัดแป ลและเผยแพร่ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่ อประชาชนทั่วไป ตลอดจนดำเนินการสร้างความตระหนั กและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อสตรีให้แก่หน่ วยงานและสถาบันต่างๆ ของรั ฐโดยเร็วที่สุด

แถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้ :