สื่อสหรัฐฯ วิจารณ์สองมาตรฐานกรณีจับกุมตัวคนโค่นล้มรูปปั้น แต่ไม่จับตัว 'นีโอนาซี' รุมทุบตีคนดำ

Published on Fri, 2017-08-18 12:46

สื่อคอมมอนดรีมส์จากสหรัฐฯ ตั้งคำถามถึงการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลต่อกรณีการจับกุมตัวบุคคล 4 คน ที่ทำการโค่นล้มรูปปั้นทหารสมาพันธรัฐ แต่กลับไปมีการจับกุมตัวผู้ชุมนุมนีโอนาซีที่ทุบตีทำร้ายคนดำจนเลือดตกยางออก

เหตุรื้อถอนอนุสาวรีย์ทหารฝ่ายสมาพันธรัฐ ที่เดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา (ที่มา: CNN)

17 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา จับกุมตัวประชาชน 4 ราย ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ที่โค่นอนุสาวรีย์ทหารสมาพันธรัฐ แต่ทว่าในกรณีจากชาร์ล็อตต์สวิลล์ที่กลุ่มเชื้อชาตินิยมสุดโต่งของคนขาวใช้กำลังทุบตีเดียนเดร แฮร์ริส คนดำวัย 20 ปี ก็ยังไม่มีการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดแม้จะมีหลักฐานชัดเจนเป็นภาพและวิดีโอของคน 5 คนทุบตีแฮร์ริสเผยแพร่ออกไปตามโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์อย่างกว้างขวางในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

หลังจากที่เพื่อนของแฮร์ริสช่วยเขาออกมาจากกลุ่มคนทำร้ายร่างกายได้ก็พาไปรักษาตัว ขณะเกิดเหตุพวกเขาอยู่ในที่ที่มีกลุ่มคนขาวเชื้อชาตินิยมสุดโต่งกำลังประท้วงต่อต้านการนำอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ต อี ลี ออกไปจากสวนสาธารณะของเมือง แฮร์ริสเล่าถึงเหตุการณ์ว่าคนพวกนั้นทำร้ายเขาด้วยท่อนไม้ จนเขาหัวแตกเย็บ 8 เข็ม ข้อมือหัก และฟันบิ่น นอกจากนี้เหตุการณ์ที่เขาถูกทุบตียังเกิดขึ้นใกล้กับสถานีตำรวจด้วย แต่ก็ไม่มีตำรวจมาช่วยเขาเลย

Earlier in a parking garage in #Charlottesville - white supremacists beat this black kid w/poles. [Photo for by @zdroberts @NationofChange] pic.twitter.com/LLPBPjb8si — Zach D Roberts (@zdroberts) August 12, 2017

แม้ว่าจะตำรวจจะมีเบาะแสในเรื่องของการก่อเหตุทำร้ายร่างกายนี้ แต่ก็ไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุหรือตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด โดยที่แม่ของแฮร์ริสบอกว่าเธอเตรียมฟ้องร้องเมืองชาร์ล็อตต์สวิลล์ในเรื่องนี้

สื่อคอมมอนดรีมส์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เพียงแต่กรณีนี้เท่านั้นหลังจากเกิดกรณีที่มีคนขับรถพุ่งชนผู้คนผู้ประท้วงต่อต้านฝ่ายขวาจนมีผู้เสียชีวิต 1 รายคือเฮเธอร์ ไฮเยอร์ และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก สื่อโปรพับลิการายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแทบไม่ได้ทำอะไรเพื่อยับยั้งการนองเลือด มีแต่กลุ่มทหารอาสาติดอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่มาจากนิวยอร์กคอยทำการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการปะทะกัน

กรณีทำร้ายร่างกายแฮร์ริสนั้นมีกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพยายามช่วยกันระบุตัวผู้ก่อเหตุว่ามีใครบ้างแต่พวกเขาก็แสดงความไม่พอใจด้วยเช่นกันที่เจ้าหน้าที่ทางการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันกรณีที่มีคนรื้อถอนรูปปั้นในเดอร์แฮมกับกรณีทำร้ายร่างกายแฮร์ริส

A woman who helped take down the statue in Durham was just arrested.



But NONE of these men have been arrested. NONE.



America. 2017. pic.twitter.com/P7zgJsQvUW — Shaun King (@ShaunKing) August 15, 2017

ถึงแม้ว่าจะมีการจับกุมตัวผู้รื้อถอนรูปปั้นทหารในเดอร์แฮมแต่ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่มาจากพรรคเดโมแครตยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันรื้อถอนอนุสาวรีย์สมาพันธรัฐที่เหลืออยู่

รอย คูเปอร์ ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาเขียนลงในเว็บบล็อกมีเดียม ระบุว่าประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองสหรัฐฯ มีความสำคัญ และอนุสาวรีย์เหล่านี้ควรถูกโค่นลงมา คูเปอร์ยังเสนอให้รัฐบาลภายใต้การควบคุมโดยพรรครีพับลิกันควรยกเลิกกฎหมายห้ามการรื้อถอนอนุสาวรีย์ที่ออกมาในปี 2558 รวมถึงสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาราคาและค่าขนส่งในการรื้อถอนอนุสาวรีย์เหล่านี้ออกไปจากที่ดินของรัฐ

เกิดการประท้วงจากกลุ่มเชื้อชาตินิยมสุดโต่งและกลุ่มนีโอนาซีในสหรัฐฯ หลังจากที่หลายรัฐประกาศเตรียมรื้อถอนอนุสาวรีย์สมาพันธ์รัฐซึ่งเป็นวัตถุที่สะท้อนการค้าทาสและการเหยียดผิวออกจากพื้นที่สาธารณะ

เรียบเรียงจาก

Four Arrested for Toppling Confederate Statue, But Zero Neo-Nazis Yet Arrested for This Brutal Beating, Common Dreams, August 16, 2017