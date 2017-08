ขวาจัดศึกษา: มองปรากฏการณ์ 'นีโอนาซี' อเมริกันในมุมจิตวิทยาและสังคมวิทยา

Published on Wed, 2017-08-23 19:34

ปรากฏการณ์ 'นีโอนาซี' หรือกลุ่มเหยียดผิวขวาจั ดในอเมริกันช่วงที่ผ่านมาทำให้ นักวิทยาศาสตร์สนใจ มีการเผยแพร่งานวิจัยเชิงจิตวิ ทยาพบว่ากลุ่มขวาจัดที่ใช้ ความรุนแรงเหล่านี้มีบุคลิ กภาพเชิงลบแบบไม่สนใจผลกระทบต่ อคนอื่น หลอกใช้คนอื่น และหลงตัวเอง ขณะเดียวกันก็ทำตัวเองเป็น 'เหยื่อ' โดยให้ผู้อพยพหรื อคนนอกประเทศเป็น 'แพะ'

23 ส.ค. 2560 สื่อวิทยาศาสตร์สัญชาติสหรัฐฯ ไลฟ์ไซเอนซ์และสื่อ Vox เรียบเรียงขัอมูลศาสตร์แขนงต่ างๆ อย่างจิตวิทยาและข้อมูลทางสถิติ เพื่อพูดถึงปรากฏการณ์ที่กลุ่ มเชื้อชาตินิยมคนขาวแบบสุดโต่ งออกมาประท้วงและก่อเหตุรุ นแรงจนมีคนเสียชีวิตในช่วงสั ปดาห์ทีแล้ว อะไรที่ทำให้กลุ่มนีโอนาซีรวมตั วกันภายใต้ "ความเกลียดชัง"

สเตฟานี ปาปาส ผู้เขียนให้สื่อไลฟ์ไซเอนซ์ระบุ ว่ากลุ่มนีโอนาซีเหล่านี้ไม่ใช่ เรื่องใหม่ แต่จากการวิจัยทางสถิติ จากโครงการศึกษากลุ่มหัวรุ นแiงจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่ าเมื่อเทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2559 แล้ว มีกลุ่มขวาจัดหรือนีโอนาซีในอิ นเทอร์เน็ตเแสดงตั วออกมาจำนวนมาก วัดจากการติดตามองค์กรกลุ่ มขวาจัดในทวิตเตอร์เมื่อปี 2555 มีผู้ติดตาม 3,542 ราย ในปี 2559 มีผู้ติดตามถึง 25,406 ราย เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า

อะไรเป็นแรงจูงใจของกลุ่มขวาจั ดเหล่านี้ มีงานวิจัยใหม่ๆ ที่เสนอออกมาในหลายมุมมอง มีงานวิจัยหนึ่งเน้นมองเรื่องบุ คลิกภาพด้านมืดสามอย่าง (ชอบหลอกใช้หาผลประโยชน์, ไม่สนใจผลกระทบต่อผู้อื่น และหลงตัวเอง) มีอยู่ในหมู่นีโอนาซีทั้งหลาย บางครั้งก็ใช้ด้านมืดเหล่านี้ มาหลอกชักจูงผู้คน อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยอื่นที่ ระบุว่าพวกสุดโต่งเหล่านี้มี ความต้องการมีที่ทางในกลุ่มชุ มชน (belonging) ทำให้แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มี บรรพบุรุษเป็นคนขาวก็เข้าร่วมกั บกลุ่มเหล่านี้เพราะรู้สึ กอยากได้รับการยอมรับเป็นส่วนร่ วมกับชุมชน

จอห์น เฉิง ศาตราจารย์ด้านเอเชียและเอเชี ยอเมริกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิ งแฮมตันกล่าวว่า การเหยียดเชื้อชาติและความเชื่ อเรื่องเชื้อชาติในตัวมันเองไม่ ได้อยู่บนพื้นฐานของตรรกะ อย่างน้อยก็ในเชิงวิทยาศาสตร์ แบบวัตถุวิสัย เฉิงมองว่าสาเหตุที่ฝ่ายขวาจั ดเป็นเช่นนี้มีสาเหตุที่มองได้ ในมุมจิตวิทยาปัจเจกบุคคลและจิ ตวิทยารวมหมู่ "พูดอีกอย่างหนึ่งคือคนเราเชื่ อในสิ่งที่ตนเองต้องการจะเชื่อ" เฉิงกล่าว

จากข้อมูลของนักวิจัยทำให้ ปาปาสตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่ มขวาจัดเหล่านี้มาพร้อมกั บความนิยมของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำพวกนีโอนาซีบางส่วนก็ แสดงความชื่นชมทรัมป์ เดวิด ดุ๊ก หัวหน้ากลุ่มคูคลักซ์แคลน กลุ่มที่เคยก่อความรุนแรงกั บคนผิวสีถึงขั้นพูดกล่าวหาฝ่ ายต่อต้านฟาสซิสต์ว่าเป็นกลุ่ มที่ใช้ความรุนแรง

กระนั้นในสหรัฐฯ ก็มีกลุ่มที่พยายามทำให้พวกเชื้ อชาตินิยมคนขาวแบบสุดโต่ งออกจากหนทางแบบนีโอนาซีพร้อมทั้ งเรียนรู้คนเหล่านี้ไปด้วย แซมมี รังเกล ผู้ร่วมก่อคั้งกลุ่ม "ชีวิตหลังความเกลียดชัง" (Life After Hate) ที่บำบัดพวกขวาจัดเหล่านี้เปิ ดเผยว่ามีความเจ็บปวดทางการเมื องบางอย่างที่เป็นแรงจู งใจของพวกเขา

รังเกลเปิดเผยถึ งความเปราะบางคนขาวเหล่านี้ว่า สิ่งแรกที่คนขาวนีโอนาซีไม่ พอใจคือการนโยบายยืนยันสิทธิ ของกลุ่มคนที่ถูกกีดกันในสังคม (Affirmative action) ซึ่งคนขาวมองว่า "ไม่เป็นธรรม" สำหรับพวกเขา ประการที่สองคือพวกเขาไม่ ชอบคำอย่าง "อภิสิทธิของคนขาว" ที่ทำให้พวกเขาอับอายหรือรู้สึ กผิดกับการกระทำของบรรพบุรุ ษพวกเขา อย่างไรก็ตามการพูดถึงนโยบายยื นยันสิทธิคนด้อยโอกาสหรือเรื่ องอภิสิทธิของคนขาวเป็นเรื่ องปกติมากในการอภิปรายในสหรัฐฯ

รังเกลพูดถึงคนกลุ่มนี้ต่อไปว่ าหลังจากที่พวกเขาเจ็บปวดจากเรื่ องนี้แล้วพวกเขาก็จะหา "แพะ" รองรับความเจ็บปวดพวกนี้แทน จึงเข้าไปในเว็บของขวาจัดอย่ างสตอร์มฟรอนต์ รวมถึงเชื่อคำพูดของคนที่ดูมีอิ ทธิพลที่กล่าวหาใส่ไฟ "พวกผู้อพยพ" นอกจากนี้ความเปราะบางของกลุ่ มนีโอนาซีมาจากการที่คนพวกนี้รู้ สึกขาดหายอะไรบางอย่ างไปในทางอารมณ์หรือทางสังคม ทำให้การเข้าร่วมกับกลุ่มนี โอนาซีเป็นการทำให้พวกเขารู้สึ กเหมืออนตัวเองได้กลายเป็นส่ วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่าหรื อมีความหมายกว่าตัวพวกเขาเอง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของนั กจิตวิทยา แพทริค ฟอร์ชเนอร์ พบว่าพวกขวาจัดมีจำนวนเพื่ อนสนอทเท่าๆ กับคนทั่วไป พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ เหงาหรือโดดเดี่ยวเสมอไป

เรื่องเชื้อชาตินั้นเป็ นแนวความคิดที่มีอิทธิพลในประวั ติศาสตร์องสหรัฐฯ ตัวรังเกลเองเคยรอดชีวิ ตจากการก่อจลาจลของกลุ่มนี โอนาซีมาก่อนและเคยถูกจำคุกในช่ วงต้นยุคคริสตทศวรรษ 1990s รังเกลบอกว่าเรื่องเชื้อชาติถู กนำมาอ้างใช้สร้างความเกลียดชั งและความรุนแรงได้ง่าย การลดทอนความเป็นมนุษย์ของอี กเชื้อชาติหนึ่งก็ทำให้พวกนี โอนาซีเหล่านี้รู้สึกว่าตั วเองอยู่เหนือกว่าชาวอเมริกั นคนอื่นๆ และแม้กระทั่งกับฝ่ายขวาอื่นๆ

มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิ ทยาลัยอาร์คันซอ มีนักจิตวิทยา แพทริค ฟอร์ชเชอร์ และอาจารย์ด้านการจัดการ นูร์ คเทลลี สำรวจกลุ่มที่เรียกตัวเองเป็น "ขวาทางเลือก" ที่จริงๆ แล้วก็คือพวกเชื้อชาตินิ ยมคนขาวแบบสุดโต่ง ซึ่งคนเหล่านี้เองก็นิยามไม่ได้ ชัดเจนกว่าขวาทางเลือกที่ว่าเป็ นแบบใด พวกเขาค้นพบอีกว่าคนกลุ่มนี้มั กจะลักษณะก้าวร้าว และมีบุคลิกด้านลบมากๆ ในแง่การไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิ ดกับคนอื่น ต่อต้านสังคม และขาดการเอาใจเขามาใสใจเรา

นอกจากนี้งานวิจัยเชิงจิตวิ ทยายังค้นพบอีกว่าขวาจัดเหล่านี้ มีนิสัยพร้อมที่จะล่อลวงคนอื่ นเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง และมีความหลงตัวเองมากกว่าคนที่ ไม่ใช่ขวาจัด พวกเขายังมักจะลดทอนความเป็นมนุ ษย์ของคนกลุ่มอื่นๆ รวมถึงกลุ่มทางการเมืองด้วย อย่างไรก็ตามมีบางเรื่องที่ พวกนิยามตนเองว่า "ขวาทางเลือก" เหล่านี้แตกต่างกัน คือบางส่วนจะเน้นกังวลเรื่ องการทุจริตของรัฐบาล แต่อีกส่วนหนึ่งจะเน้ นไปในแนวทางเชื้อชาตินิยมจั ดมากกว่า

ฟอร์ชเชอร์กล่าวอีกว่ากลุ่ มขวาจัดเหล่านี้มั กจะแสดงออกในเรื่องการคุ กคามคนอื่น การล่าแม่มดคนอื่นในโลกออนไลน์ (เช่นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตั วของคนอื่น) โดยที่กลุ่มขวาจัดรายงานพฤติ กรรมแย่ๆ เหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับพฤติ กรรมก้าวร้าว ฟอร์ชเชอร์จึงบอกว่าควรมีการจริ งจังกับการป้องกันไม่ให้ พวกขวาจัดก่อเหตุรุ นแรงแบบในชาร์ล็อตต์สวิลล์อีก

ในแง่ที่ว่ากลุ่มขวาจัดพวกนี้ จริงๆ แล้วเป็น "คนจน" หรือไม่ ผลการสำรวจวิจัยออกมาว่ากลุ่ มคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกเป็นห่ วงกังวลอะไรทางเศรษฐกิจเลย อีกทั้งยังคงมีความเชื่อมั่ นในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่สิ่งที่พวกเขากลัวมากกว่าคือ "กลัวว่าตัวเองจะถูกแทนที่" จากกลุ่มผู้อพยพและคนนอกประเทศ เรื่องหลังนี้ทำให้พวกเขามองตั วเองเป็น "เหยื่อ"

การจะนำกลุ่มขวาจัดออกมานั้นเป็ นเรื่องยาก มีงานวิจัยพบว่าคนที่ค้นพบว่ าตนเองก็ไม่ได้มีบรรพบุรุษเป็ นคนขาวก็ยังคงเข้าร่วมกับกลุ่ มเชื้อชาตินิยมคนขาวแบบสุดโต่ งต่อไป เคยมีการตรวจสอบจากนักวิ ทยาศาสตร์ของสถาบันเพื่อสั งคมและพันธุศาสตร์พบว่ามีคนที่ เข้าร่วมเว็บบอร์ดขวาจัดอย่ างสตอร์มฟรอนต์ที่ตั้งมาตั้งแต่ ปี 2539 พบว่ามีหนึ่งในสามที่รู้สึก "ผิดหวัง" เมื่อพบว่าตนเองไม่ได้มีบรรพบุ รุษเป็นชาวยุโรป อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่ าแปลกสำหรับกลุ่มที่ให้คุณค่ากั บความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติ พวกเขาไม่ขับไล่คนที่ไม่ได้มี เลือดบริสุทธิ์ออกจากกลุ่มแต่ พยายามปฏิเสธหรือต่อต้ านการทดลองนี้มากกว่า บางครั้งถึงขั้นบอกว่ าการทดลองทางพันธุกรรมเช่นนี้ เป็น "การสมคบคบคิดของพวกยิว" ที่ทำให้คนขาวสงสัยในบรรพบุรุ ษทางพันธุกรรมของตนเอง

ในอีกมุมหนึ่ง นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลั ยแคลิฟอร์เนีย แอรอน พานอฟสกี ก็ศึกษาพบว่าเว็บของพวกขวาจั ดอย่างสตอร์มฟรอนต์ก็มีการสร้ างความเป็นชุมชนและความรู้สึ กใกล้ชิด มีการให้คำปรึกษาเรื่องการเดท เรื่องการจัดการปัญหากับครอบคั วที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอุ ดมการณ์ของพวกเขาแต่ก็มีลั กษณะแบบชุมชน

ทางด้านรังเกลให้คำแนะนำว่า เวลาเขาจะ "บำบัด" คนหลุ่มนี้เขาจะทำตัวให้ดูเหมื อนว่า "ผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อท้ าทายคุณ ผมอยู่เพื่อรับฟังคุณ ผมอยู่ที่นี่เพื่อร่วมพื้นที่กั บคุณ" พอถึงจุดหนึ่งแล้วรังเกลเองก็ จะตั้งคำถามท้าทายความเชื่ อของพวกเขาแต่ด้วยบรยากาศที่มี ความเห็นใจและความจริงใจ อีกประการหนึ่งคือการสร้ างสภาพแวดล้อมที่มีการสนับสนุ นทางสังคมและการเห็นคุณค่ าความหมายในตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้ องการมาแทนที่สิ่งที่พวกเขาได้ รับจากการเข้าร่วมกับกลุ่มขวาจั ดได้

เรียบเรียงจาก

Psychology of Hate: What Motivates White Supremacists?, Live Science, 17-08-2017

https://www.livescience.com/ 60157-what-motivates-white- supremacists.html