ห้างเยอรมนีปลดสินค้าต่างชาติจากชั้นวาง-หวังทำความเข้าใจเรื่องเหยียดเชื้อชาติ

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ต้องการแสดงออกให้ผู้คนเข้าใจเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิวจึงทำการปลดสินค้าที่มาจากต่างปะเทศออกจากชั้นวางสินค้าทั้งหมดให้เหลือแต่สินค้าที่มาจากเยอรมนี ส่งผลให้เห็นชั้นวางสินค้าโล่งๆ ดูเงียบหงอยเพราะขาดความหลากหลายของสินค้าจากที่อื่นๆ

ที่มา: twitter/@opendev

25 ส.ค. 2560 เอดิคา (Edeka) หนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีนำสินค้าที่มาจากต่างประเทศออกจากชั้นวางสินค้าแล้วนำป้ายที่เขียนว่า "ชั้นวางของนี้ดูน่าเบื่อพอสมควรเลยถ้าไม่มีความหลากหลาย" และ "การคัดเลือกสินค้าของเราในวันนี้มีการแบ่งพรมแดนแล้ว"

ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ต้องการแสดงออกหลังจากเกิดกรณีอาชญากรรมจากความเกลียดชังในเชิงต่อต้านผู้อพยพรวมถึงการแสดงความรู้สึกต่อต้านผู้อพยพที่เพิ่มมากขึ้น โดยการนำสินค้าเหล่านี้ออกจะทำให้ผู้คนเข้าใจมากขึ้นด้วยว่าเยอรมนีกับประเทศภายนอกต้องพึ่งพาอาศัยกัน

สิ่งที่หายไปจากชั้นคือมะเขือเทศของสเปน มะกอกจากกรีซ รวมถึงไม่มีชีสให้เห็นเลย ผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมการรณรงค์แบบนี้กันมาก

โฆษกของเอดิคากล่าวว่าเอดิคามจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายในร้านค้าของพวกเขาก็มีการขายอาหารที่มาจากหลายแหล่งและผลิตในหลายภูมิภาคของเยอรมนี แต่การวางร่วมกับผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นด้วยเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความหลากหลายจริงๆ ได้ นั่นคือค่านิยมของผู้บริโภคของพวกเรา และทางเอดิคาก็รู้สึกยินดีที่มีเสียงตอบรับทางบวกจำนวนมาก

นักการเมืองในเยอรมนีแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไปในหลายแนวทาง ในขณะที่ผู้นำระดับสูงจากพรรครัฐบาลของแองเกลา แมร์เคิล บอกว่าเป็นการกระทำที่ฉลาด แต่ตัวแมร์เคิลเองเพิ่งจะถอยห่างจากนโยบายเปิดรับผู้อพยพและต้องการเพิ่มกฎการส่งคนออกนอกประเทศให้หนักขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้แมร์เคิลเคยถูกวิจารณ์เรื่องที่พวกเขารับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางมากกว่า 1 ล้านคนเข้าสู่เยอรมนี

ขณะที่มาร์คัส เพรตเซลล์ จากพรรคการเมืองที่ต่อต้านผู้อพยพวิจารณ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ว่า "ทำไมเรื่องนี้มันควรจะฉลาดล่ะ ไม่ใช่ว่ามันบ้าบอสิ้นดีเลยหรือ"

ตั้งแต่ต้นปีนี้ยังคงมีผู้ลี้ภัยมากกว่า 400,000 รายรอการรับรองสถานะหลังจากที่เข้าสู่ยุโรปมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว สื่อบีบีซีระบุว่าในช่วงปีที่แล้วมีกรณีการโจมตีใส่ผู้อพยพจำนวนมากเฉลี่ยราว 10 กรณีต่อวัน มีผู้อพยพได้รับบาดเจ็บราว 560 ราย และมีการโจมตีที่พักอาศัยเกือย 1,000 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการโจมตีองค์กรผู้ลี้ภัยหรืออาสาสมัครมากกว่า 200 ครั้งจากชาวยุโรปในพื้นที่ อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ลี้ภัยก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่แล้วที่มีจำนวนสูงสุดหลังจากที่เยอรมนีปิดเส้นทางอพยพบอลข่านรวมถึงทำข้อตกลงสหภาพยุโรปกับตุรกี

