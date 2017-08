สถานการณ์สื่อ-ประชาสังคมกัมพูชาเสี่ยงถูกปราบปราม มอง 'ฮุนเซน' พยายามกุมอำนาจ

ในกัมพูชามีคำประกาศของรัฐบาลที่กลายเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเอ็นจีโอและเป็นการพยายามปิดกั้นสื่อ หลังจากที่กระทรวงต่างปะเทศของกัมพูชาสั่งให้สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติสัญชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นดีไอ (NDI) ปิดทำการรวมถึงไล่พนักงานต่างชาติกลับประเทศทันทีภายใน 7 วัน โดยที่ก่อนหน้านี้ยังมีการขู่สั่งปิดสื่อหนังสือพิมพ์แคมโบเดียเดลีโดยอ้างเรื่องไม่จ่ายภาษี แต่องค์กรเพื่อเสรีภาพสื่อมองว่าเป็นการพยายามปราบปรามคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลช่วงก่อนเลือกตั้งปีหน้า

บุคลากรจากแคมโบเดียเดลี ชูป้ายสัญลักษณ์ #SaveTheDaily Cambodia (ที่มา: twitter/The Cambodia Daily)

25 ส.ค. 2560 รัฐมนตรีต่างประเทศออกคำสั่งให้องค์กรสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติสัญชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นดีไอ (NDI) หยุดทำการทันทีและไล่พนักงานต่างชาติกลับประเทศภายใน 7 วัน คำประกาศนี้ออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขู่สั่งปิดสื่อแคมโบเดียเดลีถ้าหากไม่จ่ายภาษีให้รัฐบาลกัมพูชาเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในวันที่ 4 ก.ย.

ทางด้านเอ็นดีไอถูกสั่งปิดด้วยข้ออ้างจากรัฐบาลว่าพวกเขาจดทะเบียนกับภาครัฐไม่สำเร็จ ทางรัฐบาลกัมพูชายังขู่อีกว่าพวกเขาจะใช้มาตรการแบบเดียวกันกับเอ็นจีโอต่างชาติอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ชาร์ล ซานติอาโก ประธานรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights หรือ APHR) บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาสั่งปิด NDI โดยไม่ให้โอกาสองค์กรนี้ในการชี้แจงข้อกล่าวหา

สื่อเอเซียนคอร์เรสปอนเดนต์ระบุว่านี่น่าจะเป็นการที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนพยายามปราบปรามผู้ที่ถูกมองว่าต่อต้านทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ภาคประชาสังคม และสื่อ ก่อนหน้าการเลือกตั้งในปี 2561

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมาฮุนเซนกล่าวแสดงความไม่พอใจต่อเอ็นจีโอ สื่อ และประเทศสหรัฐฯ โดยมีการด่าพาดพิงถึงสื่อแคมโบเดียเดลีโดยเฉพาะ เขาอ้างว่าแคมโบเดียเดลีไม่ได้จ่ายภาษีมา 10 ปีแล้ว นอกจากนี้ยีงมีการตั้งเป้าต่อสื่ออย่างเรดิโอฟรีเอเชียและวอยซ์ออฟอเมริกาด้วยข้ออ้างเรื่องการจดทะเบียนและเรื่องภาษีด้วย

แคมโบเดียเดลีเป็นสื่อที่อยู่ในกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2536 แล้วโดยมีคำขวัญูชูธงว่า "นำเสนอทุกข่าวโดยไม่เกรงกลัวหรือเข้าข้างใคร"

สมาคมสื่อข้ามชาติแห่งกัมพูชา (OPCC) แถลงตอบโต้คำสั่งของรัฐบาลกัมพูชาว่ารัฐบาลกัมพูชาแค่พยายามอ้างเรื่องภาษีกับเรื่องการจดทะเบียนมาบีบคั้นสื่อและนักเคลื่อนไหว ทั้งนี้ แคมโบเดียเดลีเคยนำเสนอข่าวหลายเรื่องที่รัฐบาลไม่พอใจ ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัฐบาลก่อนหน้าการเลือกตั้งในปี 2561

ถึงแม้ว่าพรรค Cambodian People’s Party หรือซีพีพี ของฮุนเซนจะชนะการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายค้านของกัมพูชา พรรคซีเอ็นอาร์พีก็ทำคะแนนได้ดีขึ้น โดยที่พรรคซีพีพีถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความพยายามยึดกุมอำนาจไว้อยู่พรรคเดียวมาเป็นเวลายาวนานรวมถึงเคยขู่ใช้ความรุนแรงกับซีเอ็นอาร์พี เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาฮุนเซนผู้ครองอำนาจในกัมพูชามายาวนานขู่ว่าถ้าพรรคซีพีพีไม่ชนะการเลือกตั้งทุกการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ ก็จะมี "สงครามกลางเมือง"

ซานติอาโกกล่าวอีกว่าการลิดอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและปิดกั้นพื้นที่ของภาคประชาสังคมมากขึ้นด้วยเหตุผลเรื่องการพยายามยึดกุมอำนาจโดยพรรครัฐบาลต่อไปเช่นนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ในกัมพูชาน่าเป็นห่วง

ทั้งนี้ ชาวเน็ตในกัมพูชามีการรณรงค์ต่อต้านการพยายามสั่งปิดแคมโบเดียเดลีด้วยแฮชแท็ค #SaveTheDaily โดยมีพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงออกสนับสนุนสื่อแคมโบเดียเดลีและประณามการตัดสินใจของรัฐบาล หนึ่งในผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งชื่อ Kate Ginn เผยแพร่ภาพแมวนอนอยู่บนกองหนังสือพิมพ์พร้อมข้อความว่าแมวตัวนี้เป็นแมวประจำแคมโบเดียเดลีชื่อ "ไอแซค" มันก็่วมต่อต้านการสั่งปิดสื่อจากรัฐบาลกัมพูชาด้วย

Issac, the @cambodiadaily cat is supporting us as we fight closure by the gov. Are you? #savethedaily #pressfreedom #freepress pic.twitter.com/ISAr0enU3t

— Kate Ginn (@kate_ginn) August 23, 2017