กวี นักเขียน นักวิชาการ ค้าน 'ไพฑูรย์ ธัญญา' เป็นตัวแทนกวีไทยงาน ASEAN Poets Forum

แถลงการณ์จาก กวี นักเขียน นักวิชาการ คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ / นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ในงาน ASEAN Poets Forum@Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 ในงาน the Literature genre in DiverseCity 2017 ของสถาบันเดวัน บาฮาซา แดนปุสกาตา ในธีม ‘Struggle of Nation’ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่เป็นข่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา กรณีที่รัฐบาลทหารไทยได้ดำเนินคดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งที่เป็นที่รู้กันทั่วไปในชื่อคดีว่า “คดีจานำข้าว” ถึงกำหนดที่ศาลนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา เหตุการณ์ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์มิได้ปรากฏตัวต่อศาล โดยส่งทนายมาแจ้งว่ามีอาการป่วยเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้มีอาการปวดศีรษะ จึงไม่สามารถมาศาลได้ และศาลได้ออกหมายจับ หลังจากนั้น มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการลี้ภัยไปนอกประเทศจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์นั้น รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา “ไพฑูรย์ ธัญญา”) ซึ่งมีชื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมงาน ASEAN Poets Forum @ Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 จากการคัดเลือกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แต่งกวีบทหนึ่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึงการดูถูกสตรีเพศโดยใช้ “หู” เป็นอุปลักษณ์ในการสื่อถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงในลักษณะที่ขบขัน พร้อมทั้งโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งค่าเข้าถึงเป็น “สาธารณะ” เสรีภาพในการแสดงออกนั้น จะต้องไม่ละเมิดทางเชื้อชาติ เพศ สีผิว ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ” (CEDAW) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 หนึ่งในเนื้อหาของอนุสัญญานี้ได้ระบุว่ารัฐภาคีนั้นต้องคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย เพศ อารมณ์ สติปัญญา โดยระบุว่ารัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบุรุษและสตรี “โดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสำหรับบุรุษและสตรี” (อนุสัญญาฯ ข้อ 5) ทว่า รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับมิได้คำนึงถึงหลักการดังกล่าว และแม้จะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมมากมาย รวมถึงการถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และได้รับเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานในเวที ASEAN Poets Forum ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ แต่ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับแต่งบทกลอนที่มีลักษณะเหยียดเพศดังกล่าว กลุ่มกวี นักเขียน และนักวิชาการ จึงขอประณาม รศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ และขอไม่ยอมรับการเป็นตัวแทนของวงการกวีไทยไปร่วมงานดังกล่าว และเห็นว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็เท่ากับเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดให้วงการนักเขียนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ผู้มีรายนามต่อท้ายแถลงการณ์ข้างล่างนี้ จึงขอเรียกร้องให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและ The Malaysian Institute of Translation & Books (ITBM) ผู้จัดงานดังกล่าว ถอนชื่อและยุติการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ด้วยเขาได้ละเมิดหลักการสากลอย่างชัดแจ้งและยังมิได้มีการแสดงการรับรู้ถึงการกระทำที่ผิดพลาดของตนมาจนปัจจุบัน แถลง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2017 1. กฤช เหลือลมัย / Krit Lualamai 2. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช / Kridikorn Wongsawangpanit 3. กันต์ธร อักษรนา / Kanthorn Auksornnam 4. กานต์ ณ กานท์ / Karnt Na Karnt 5. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ / Karaket Sriparinyasin 6. กิตติพล สรัคคานนท์ / Kittipon Srukkanond 7. กิตติพล เอี่ยมกมล / Kittipoan Eamkamoan 8. แก้วตา ธัมอิน / Kaewta Tham-in 9. คนแคระ / Konkrae 10.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง / Komkrit Uitekkeng 11.คาล รีอัล / Kal Real 12.คิม ไชยสุขประเสริฐ / Kim Chaisukprasert 13.ฉันทลักษณ รักษาอยู่ / Chantalak Raksayu 14.ชัชชล อัจนากิตติ / Chatchon Audjanakitti 15.ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ / Chainarin Kularpaum 16.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน / Chaiwat Meesanthan 17.ชาคริต คำพิลานนท์/chakriz kampilanon 18.ณรรธาวุธ เมืองสุข / Nattharavut Muangsuk 19.ดารณี ทองศิริ / Daranee Thongsiri 20.ดานาย ประทานัง / Damnai Pratanang 21.ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ / Tuangporn Patipatapanich 22.ทวี คุ้มเมือง / Tawee Khummuang 23.ทินกร หุตางกูร / Tinnakorn Hutangkul 24.ธรรมรงค์ ภูมิสีคิ้ว / Thammarong Phumsikew 25.ธิติ มีแต้ม / Thiti Meetam 26.ธีรพล พัฒนภักดี / Theerapon Phattanapakdee 27.ธีร์ อันมัย / Tee Anmai 28.นิติพงศ์ สำราญคง / Nithipong Samrankong 29.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ Nithinand Yorsaengrat 30.นิธิ นิธิวีรกุล / Nithi Nithiveragul 31.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ / Pandit Chanrochanakit 32.บุษราพร ทองชัย / Bussaraporn Thongchai 33.ใบพัด นบน้อม / Baipat Nopnom 34.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / Pinkaew Luangaramsri 35.ผการัมย์ งามธันวา / Phakaram Ngamthanwa 36.พิชญ อนันตรเศรษฐ์ / Pichaya Anantarasate 37.พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ / Pimsiri Petnamrob 38.เพียงคำ ประดับความ / Piengkam Pradabkwang 39.ภัควดี วีระภาสพงษ์ / Pakavadi Verapaspong 40.ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ Panu Boonpipattanapong 41.มนทกานติ รังสิพราหมณกุล /Montakan Ransibrahmanakul 42.มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม / Muhammadharis Kayem 43.ยรรยง เที่ยงทิศ / Yanyong Thiengtid 44.รชา พรมภวังค์ / Racha Prompavang 45.รวิวาร รวิวารสกุล / Rawiwarn Rawiwarnsakul 46.ลัดดา สงกระสินธ์ / Ladda Songkrasin 47.ลุ่มน้ำ ณ เทือกเขาดงรัก / Lumnam at Tuakkaodongrek 48.วลัยพร ภูมิรัตน์ / Walaiporn Phumirat 49.วัฒนชัย แจ้งไพร / Wattanachai Jaengprai 50.วาดดาว / Waaddao 51.วิทยากร โสวัตร / Wittayakorn Sowat 52.เวฬุ เวสารัช / Dhelu Dhesarajcha 53.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ / Sorayut Aiemauayu 54.สร้อยมาศ รุ่งมณี / Soimart Rungmanee 55.สันติสุข กาญจนประกร / Santisuk Kanjanaprakorn 56.สายสุรีย์ มูลศรี / Saisuree Moonsri 57.สิริกัญญา กาญจนประกร / Sirikanya Kanjanaprakorn 58.สุเจน กรรพฤทธิ์ / Sujane Kanparit 59.เสรี ตรีศักดิ์ / Seeree Treesuk 60.อติภพ ภัทรเดชไพศาล / Atipop Pattaradejpaisarn 61.อนุชา วรรณาสุนทรไชย / Anucha Wannasoonthornchai 62.อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / Anan Kasetsinsombut 63.อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ / Akkanut Vantanasombut 64.อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ / Attapong Suksaguanmanoon 65.อรอนงค์ ทิพย์พิมล / Onanong Thippimol 66.อลงกต ใจสงค์ / Alongkot Jaisong 67.อโลชา เวียงพงศ์ / Alyosha Viengphong 68.อันธิฌา แสงชัย / Anticha Sangchai 69.อันยา โพธิวัฒน์ / Anya Pothiwat 70.อัสรี / Ausry 71.อาทิตย์ ศรีจันทร์ / Artit Srijan 72.อานนท์ นำภา / Arnon nampa 73.อาณัติ แสนโท / Arnut Saento 74.อาริตา / Aritaa 75.ฮาเมอร์ ซาลวาลา / Hamer Salwala 76.กรรณิกา เพชรแก้ว / Kannikar Petchkaew 77.กำพล จำปาพันธ์ / Kampol Champapan 78.จณิต เฟื่องฟู / Janit Feangfu 79.จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด / Jukapong eimsaard 80.ฐิตินบ โกมลนิมิ / Thitinob Komalnimi 81.ทองธัช เทพารักษ์ / Thongtouch Theparak 82.ธนศักดิ์ สายจำปา / Thanasak Saijampa 83.ธาดา เฮงทรัพย์กูล / Tada Hengsapkul 84.ธีรมล บัวงาม / Teeramon Buangam 85.ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล / Panithita Kiatsupimon 86.ปริยา รัตนโยธา Pariya Ratanayotha 87.พจน์ พันธา / Phot Phantha 88.พศุตม์ ลาศุกขะ / Pasut Lasuka 89.เพ็ญสุภา สุขคตะ / Pensupa Sukkata 90.แพรจารุ / Praecharu 91.ภัทรภร ภู่ทอง / Patporn Phoothong 92.ภาณุ ตรัยเวช / Panu Trivej 93.มหรรณพ โฉมเฉลา / Mahannop Chomchalao 94.ระริน มุข / Rarin Muk 95.วัชรัสม์ / Watcharat 96.ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ / Supamok Silarak 97.สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย / sinsawat yodbangtoey 98.สุลักษณ์ หลำอุบล / Suluck Lamubol 99.แสงดาว ศรัทธามั่น / Sangdao Sattaman 100. อรุณรุ่ง สัตย์สวี / Aroonrung Satsawe