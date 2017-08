จีนและอินเดียบรรลุข้อตกลงพื้นที่พิพาท 'ดอกลัม' หลังเผชิญหน้ากันหลายเดือน

Published on Wed, 2017-08-30 22:52

หลังจากจีนและอินเดี ยวางกองกำลังเผชิญหน้ากันเนื่ องจากข้อพิพาทพื้นที่ที่ราบสู งดอกลัมเป็นเวลาหลายเดือน ล่าสุดเมื่อวันจันทร์นี้อินเดียก็ประกาศว่ าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ วและจะมีการถอนทัพโดยที่จีนเปิ ดเผยว่าจะยกเลิกการสร้างถนนในพื้ นที่ขัดแย้งซึ่งทั้งจีนและภู ฏานอ้างว่าเป็นเขตแดนตน

30 ส.ค. 2560 ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีความขัดแย้ งระหว่างจีนกับอินเดียและภู ฏานในเรื่องข้อพิพาทด้นเขตแดนพื้ นที่ที่ราบสูงดอกลัม (Doklam) จากการที่จีนพยายามสร้างถนนตั ดผ่านพื้นที่ที่ภูฏานอ้างว่าเป็ นเขตแดนของตน ทำให้อินเดียซึ่งมีความสนิ ทสนมกับภูฏานก็ส่งกองทั พของตนเองเข้าไปช่วยเหลือจนเกิ ดการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ ายตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาในพื้นที่พิพาท

กระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (28 ส.ค. 2560) ทางการอินเดียประกาศว่ าพวกเขาทำการตกลงกับจีนแล้วว่ าจะมีการถอนทัพออกหลังจากเผชิ ญหน้ากันมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีรายงานระบุว่ าทางการจีนหยุดสร้างถนนตัดผ่ านพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

มีการตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสิ นใจในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้ าที่ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียจะเดิ นทางไปประชุมกลุ่มประเทศ BRICS ที่จีนในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้

ราวิช คูมาร์ โฆษกกระทรวงกิจการต่ างประเทศของอินเดียแถลงเมื่อวั นจันทร์ที่ผ่านมาว่ามี การถอนกำลังจากแถบชายแดนดังกล่ าวอย่างรวดเร็วจากการตกลงกั นของทั้งสองฝ่ายที่เกือบจะเสร็ จสมบูรณ์ดีแล้ว คูมาร์แถลงอีกว่าทั้งจีนและอิ นเดียมีการแลกเปลี่ยนทางการทู ตในประเด็นดอกลัมเมื่อช่ วงหลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้ทั้ งสองฝ่ายต่างก็แสดงความคิดเห็ นและความกังวลต่อผลประโยชน์ ของตัวเองได้ แต่ก็ไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้ แถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกั บสถานะของถนนที่สร้างโดยกองทั พจีนจนเป็นต้นเหตุให้เกิ ดการเผชิญหน้า แต่มีแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่ าพื้นที่ถูกเคลียร์ออกเกื อบหมดแล้วและมีการส่งรถเกลี่ ยหน้าดินกลับประเทศจีน ยังคงมีเครื่องมือบางส่วนติดอยู่ เพราะปัญหาด้านการขนส่งจากฝั่ งจีนเอง ท่าทีเหล่านี้มองได้ว่าจี นคงจะไม่สร้างถนนต่อไปสู่พื้นที่ พิพาทอย่างน้อยก็ในตอนนี้

หลังการประกาศถอนทัพของอินเดี ยทางการจีนก็ประกาศยืนยันว่ ากองกำลังอินเดียออกไปจากพื้นที่ แล้วในช่วงบ่ายของวันจันทร์ ส่วนทางการจีนจะมีการปรับเปลี่ ยนและวางกำลังใหม่ หัวชุนยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจี นประกาศว่ากองกำลังจีนจะยั งคงลาดตระเวณในเขตดอกลัมต่ อไปโดยอ้างว่าเพื่อรักษาบู รณภาพของดินแดนและอธิปไตยของจีน โดยที่การยกเลิกเผชิญหน้าเกิดขึ้ นได้เนื่องจากจีนเสนอว่าจะไม่ สร้างถนนต่ออีก

ก่อนหน้านี้ทางการอินเดียกั งวลว่าการที่จีนก่อสร้างถนนเข้ าไปในเขตแดนที่ภูฏานอ้างสิทธิว่ าเป็นของตนนั้นจะทำให้จี นสามารถเข้าถึงผืนแผ่นดินที่เรี ยกว่า "คอไก่" พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดแคบๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างอินเดียกั บรัฐทางภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่อยู่ห่างไกล อินเดียเป็นผู้เรียกร้องให้มี การเจรจาหารือในเรื่องนี้ โดยในการเจรจาที่ยุติการเผชิ ญหน้าได้ในครั้งนี้ มาจากการเจรจาระหว่างผู้นำรั ฐบาลระดับสูงจากทั้งสองฝ่ ายภายใต้การสอดส่องดูแลของที่ ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอิ นเดียและเลขาธิการการต่ างประเทศของอินเดีย

ในช่วงที่มีข้อพิพาทนี้สื่ อทางการจีนรณรงค์ต่อต้านอินเดี ยอย่างหนัก ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในช่ วงที่กองกำลังจีนกับอินเดี ยปะทะกันเล็กน้อยที่ แถบทะเลสาบปางกอง ในเขตลาดักห์เมื่อช่วงต้นเดื อนที่ผ่านมา

