เรื่องน่ากังวลของชาวฮ่องกงต่อกฎหมายเพลงชาติฉบับใหม่จากจีน

ชาวฮ่องกงมีโอกาสต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น หลังจากจีนแผ่นดินใหญ่เสนอกฎหมายเพลงชาติจีนฉบับใหม่ที่ต้องการควบคุมไม่ให้เกิด "ความไม่เคารพ" ต่อเพลงชาติ นักการเมืองรายหนึ่งกังวลว่าชาวฮ่องกงที่พูดสำเนียงกวางตุ้งจะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพเพลงชาติเพียงเพราะร้องเพลงผิดสำเนียงหรือไม่

1 ก.ย. 2560 ไมเคิล เทียน พักซุน หรือ ไมเคิล เทียน นักการเมืองฮ่องกงที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ กล่าวแสดงความกังวลว่า ชาวฮ่องกงซึ่งมักจะเป็นผู้พูดภาษาจีนสำเนียงกวางตุ้ง อาจจะประสบความยากลำบากกับกฎหมายใหม่นี้เพราะอาจจะอ่านหรือร้องเพลงด้วยสำเนียงภาษาจีนกลางที่เรียกว่ "ผู่ทงฮั่ว" ผิดไปจากเดิม เทียนจึงเรียกร้องให้รัฐบางจีนระบุชัดเจนว่าฮ่องกงควรจะมีการตีความกฎหมายเพลงชาตินี้อย่างไร

ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้ฝ่ายบริหารของสภาประชาชนแห่งชาติจีนเสนอให้มีการแทรกกฎหมายเพลงชาติลงไปในภาคผนวกของกฎหมายพื้นฐาน ซึ่งเป็นธรรมนูญการปกครองของฮ่องกงด้วย โดยจะระบุให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพลงชาติในฮ่องกงต้องถูกลงโทษด้วยความหนักในระดับเดียวกับผู้รับโทษในจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งๆ ที่เกาะฮ่องกงควรจะเป็นที่ที่มีหลักการเรื่องเสรีภาพและสิทธิปัจเจกบุคคลดีกว่าจีนแผ่นดินใหญ่

เรื่องสำเนียงและน้ำเสียงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะเคยมีเหตุการณ์เมื่อเดือน พ.ย. 2559 เคยมีข้าราชการเกษียณอายุเรียกร้องต่อศาลสูงประกาศให้การให้สัตย์ปฏิญาณของนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งคนหนึ่งชื่อที่ แอน เจียง เป็นโมฆะ หลังจากที่สื่อวิจารณ์เรื่องการอ่านออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ำของเธอ เช่น อ่านคำว่า "ชาติ" (กั๋ว) ฟังดูเป็นคำว่า "ผลไม้" (กั่ว) หรือวลี "การขอปฏิญาณ" เป็น "ปฏิญาณรสเปรี้ยว"

นอกจากเรื่องสำเนียงแล้วเทียนยังระบุถึงประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย เช่นเรื่องความจริงจังต่อการเคารพเพลงชาติ มีบางคนตีความว่าการเคารพเพลงชาติอย่างจริงจังเป็นพิธีการต้องมีการมองไปที่ธงชาติ แต่เทียนตั้งคำถามว่าเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มองไปทางอื่นไม่ได้ใส่ใจกับเพลงชาติ เขาอาจจะใส่ใจกับเพลงชาติก็ได้

เทียนเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองสายสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ยังบอกอีกว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้ยังต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากในการสอดส่องช่วงที่มีการแข่งกีฬาว่ามีการละเมิดกฎหมายเพลงชาตินี้หรือไม่

ก่อนหน้านี้ในปี 2558 ชาวฮ่องกงเคยทำให้สิ่งที่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างการที่แฟนบอลหลายร้อยคนส่งเสียงโห่ในช่วงที่มีการเปิดเพลงชาติก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมฮ่องกงกับทีมจีนแผ่นดินใหญ่

