กัมพูชาเรียกภาษีย้อนหลัง 6.3 ล้านเหรียญ-The Cambodia Daily ปิดตัวหลังดำเนินงาน 24 ปี

Published on Tue, 2017-09-05 01:50

The Cambodia Daily นสพ.กัมพูชาที่ดำเนินงานมา 24 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมือง-ประกาศปิดตัว หลังรัฐบาลฮุนเซ็นเรียกภาษีย้อนหลัง 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐ คนทำสื่อโวย-รัฐบาลตั้งวงเงินมาลอยๆ ไม่มีแม้แต่ผู้ตรวจสอบบัญชี ด้าน SEAPA เรียกร้องยุติคุกคามสื่อ - ทั้งนี้นับเป็นมาตรการกำจัดฝ่ายค้านและสื่อมวลชนของฮุนเซ็น กรุยทางก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปีหน้า

หนังสือพิมพ์เดอะแคมโบเดียเดลี ฉบับทิ้งท้าย 4 กันยายน 2560 ลงข่าวผู้นำพรรคฝ่ายค้าน กึม สุขขา ถูกจับกุมตัว (ที่มา: เพจ The Cambodia Daily)

ผู้สื่อข่าวเดอะแคมโบเดียเดลี และป้ายรณรงค์ #Savethedaily Cambodia ภาพเผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2560 (ที่มา: เพจ The Cambodia Daily)

Issac แมวประจำสำนักงานเดอะแคมโบเดียเดลีกับป้ายรณรงค์ #Savethedaily Cambodia ภาพเมื่อ 25 สิงหาคม 2560 (ที่มา: เพจ The Cambodia Daily)

4 ก.ย. 2560 หลังจากที่ถูกกดดันจากรัฐบาลกัมพูชาด้วยข้ออ้างเรื่องภาษีแบบไม่เป็นธรรม หนังสือพิมพ์เดอะแคมโบเดียเดลีของกัมพูชาก็ประกาศปิดตัวลงในที่สุดหลังจากดำเนินการมาได้ถึง 24 ปี และอีก 15 วัน พวกเขาระบุในแถลงการณ์ปิดตัวว่ารัฐบาลกัมพูชาใช้ข้ออ้างเรื่องภาษีเป็นอำนาจในการทำลายสื่อที่เสรีอย่างพวกเขา นอกจากนี้การอ้างการกระทำของเจ้าของเก่าของเดอะแคมโบเดียเดลีในการลงโทษเจ้าของคนใหม่ยังทำให้เดอะแคมโบเดียเดลีไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และจะต้องปิดตัวลง

โดยฉบับสุดท้ายของเดอะแคมโบเดียเดลี คือฉบับวันที่ 4 กันยายน 2560 ทิ้งทวนด้วยการตีพิมพ์ข่าวกึม สุขขา ผู้นำฝ่ายค้านพรรคสงเคราะห์ชาติถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาจับกุมตัวพร้อมตั้งข้อหาทรยศชาติ

ทั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษี 10 ปีย้อนหลังเป็นเงินกว่า 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรียกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า "หัวหน้าโจร" และถ้าหนังสือพิมพ์ไม่ยอมจ่ายภาษีก็ให้แพ็คกระเป๋ากลับบ้าน

หนังสือพิมพ์เดอะแคมโบเดียเดลีระบุว่ามีผลประกอบการขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2551 โดยพวกเขาเห็นว่าจำนวนเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นเกินเลยไปมาก พวกเขาระบุว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรกัมพูชาเข้ามาพร้อมระบุจำนวนเงิน โดยที่ไม่มีวิธีการตรวจนับหรือมีผู้ตรวจสอบบัญชีเลย นอกจากนี้หนังสือพิมพ์เดอะแคมโบเดียเดลีเองก็ไม่สามารถอุทธรณ์ได

เดอะแคมโบเดียเดลีระบุถึงกรณีข้อพิพาทเรื่องภาษีกับรัฐบาลอีกว่า ถ้าทำตามกระบวนการปกติทั่วไป การจัดการกับข้อพิพาทควรกระทำการหลังมีการตรวจสอบบัญชีและมีการเจรจาตกลงกันเป็นการส่วนตัวแล้ว แต่รัฐบาลกัมพูชากลับอ้างแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างสื่อที่เอียงข้างรัฐบาลชัดเจนในการโจมตีว่าเดอะแคมโบเดียเดลีมีภาษีที่ไม่ได้จ่ายจำนวนสูงมาก ตัวเลขสูงอย่างผิดวิสัย ซึ่งดูเป็นข้อมูลในเชิงให้ร้ายโดยไม่มีการตรวจสอบบัญชีและไม่มีกระบวนการทางกฎหมายใดๆ เลย

เดอะแคมโบเดียเดลีระบุอีกว่าหลักฐานที่จะแก้ข้อกล่าวหาพวกเขามีอยู่ในบันทึกของทุกกระทรวงและทุกสถานทูตในพนมเปญเองจากการที่สื่อของพวกเขาจ่ายภาษีมาโดยตลอด ข้อกล่าวหาในเรื่องนี้จึงไม่เป็นความจริงและถือเป็นการหมิ่นประมาทสื่อพวกเขา

อย่างไรก็ตามผลจากการถูกเล่นงานจนทำการต่อไม่ได้ก็ทำให้เดอะแคมโบเดียเดลีประกาศว่าจะยุติการให้บริการในกัมพูชา และกล่าวขอบคุณผู้ซื้อโฆษณาและผู้สมัครสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสื่อเสรีของพวกเขามายาวนาน รวมถึงขอบคุณพนักงานของพวกเขาท่ต่อสู้อย่างดุดันและกล้าหาญเพื่อที่จะรายงาน "ข่าวทุกอย่างโดยไม่เกรงกลัวหรือเข้าข้างใคร" ตามคำขวัญของเดอะแคมโบเดียเดลี

แถลงการณ์ SEAPA เรียกร้องหยุดคุกคามสื่อ

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ (4 ก.ย. 2560) สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) ได้ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ลิดรอนเสรีภาพสื่อนกัมพูชาโดยมีการปิดสื่อวิทยุอินระหลายสถานีไม่ว่าจะเป็น วิทยุมหาโนคอร์, วอยซ์ออฟเดโมเครซี, วอยซ์ออฟอเมริกา, เรดิโอฟรีเอเชีย

โดยข้อมูลของศูนย์สื่ออิสระกัมพูชา (CCIM) ระบุว่าในช่วงวันที่ 22-23 ส.ค. ที่ผ่านมามีการสั่งระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุหลายแห่ง พบว่ามีการปิดกั้นการกระจายเสียงโดยคำสั่งของกระทรวงข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 31 แห่งจากกรุงพนมเปญและ 19 แห่งจากต่างจังหวัด ทางการกัมพูชาอ้างว่าสื่อเหล่านี้ไม่มีข้อมูลรายงานมากพอในเรื่องการขายเวลาสื่อสารออกอากาศ ส่วนในกรณีของเรดิโอฟรีเอเชียและวอยซ์ออฟอเมริกาสาขากัมพูชานั้นถูกขู่จะสั่งปิดโดยอ้างเรื่องเกี่ยวกับภาษีคล้ายกับที่เกิดขึ้นกับกรณีเดอะแคมโบเดียเดลี

แถลงการณ์ของ SEAPA ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเครือข่ายของ SEAPA หลายองค์กร ทั้งในประเทศกัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย SEAPA ระบุว่าการอ้างปิดสื่อเหล่านี้เป็นความพยายามปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้าการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2561 SEAPA มองว่าเสรีภาพสื่อเป็นพื้นฐานสำคัญไม่ว่าจะกับประชาธิปไตยแบบใดก็ตามจึงควรมีการรักษาเสรีภาพสื่อไว้เพื่อให้การเลือกตั้งในปีถัดไปเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม

SEAPA ยังเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาหยุดการคุกคามสื่ออิสระโดยทันที เลิกปิดกั้นสัญญาณให้สื่ออิสระกลับมาออกอากาศได้อีกครั้ง และยกเลิกการปิดสื่อเดอะแคมโบเดียเดลีเพื่อให้ประชาชนชาวกัมพูชามีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้างบรรยากาศของสื่อที่หลากหลาย

ทั้งนี้หนังสือพิมพ์เดอะแคมโบเดียเดลี ก่อตั้งในปี 2536 โดยเบอร์นาร์ด คริชเชอร์ (Bernard Krisher) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของนิวส์วีคซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตกษัตริย์นโรดมสีหนุ

เรียบเรียงจาก

THE CAMBODIA DAILY TO CLOSE AFTER 24 YEARS, The Cambodia Daily, 4 September 2017

[Cambodia] SEAPA statement: Media closures muzzle critical voices, SEAPA, 04-09-2017