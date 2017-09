ผู้แทนสิทธิมนุษยชนยูเอ็น วิจารณ์กัมพูชาจับตัวนักการเมืองฝ่ายค้าน ไม่เป็นไปตามกระบวนการ

Published on Wed, 2017-09-06 15:17

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมากรณีการบุกจับกุมตัว กึม สุขขา หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชา วิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึงแสดงความกังวลเรื่องการปิดสื่อในกัมพูชาด้วย

เซอิด ราอัด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) ที่มาภาพจาก www.un.org

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 เซอิด ราอัด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) กล่าววิจารณ์การจับกุมตัวกึม สุขขา หัวหน้าพรรคซีเอ็นอาร์พี กลางดึกของวันที 3 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า เป็นการจับกุมโดยไม่คำนึงถึงกระบวนการตามกฎหมาย รวมถึงไม่เคารพสิทธิคุ้มครองที่จะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา (parliamentary immunity)

สุขขาถูกรัฐบาลกัมพูชาตั้งข้อหา "ทรยศชาติ" ซึ่งมีโทษจำคุกระหว่าง 15-30 ปี พวกเขาอ้างข้อหานี้จากการที่สุขขาเคยปราศรัยไว้ในปี 2556 ฮุสเซนระบุอีกว่าเขากังวลเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกัมพุชาฮุนเซน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาออกมาพูดเหมือนสุขขาทำผิดแล้วทั้งๆ ที่ยังไม่ได้มีกระบวนการพิสูจน์ว่ากระทำผิด สุขขาจึงควรได้รับสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาและของนานาชาติ

แถลงการณ์ของผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุอีกว่าการจับกุมตัวสุขขาน่าเป็นห่วงเนื่องจากในช่วงเดียวกันนี้มีมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาลกัมพูชา อย่างการอ้างปิดกั้นองค์กรต่างชาติหรือการโจมตีสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุหลายแห่งและหนังสือพิมพ์อิสระภาษาอังกฤษอีกหนึ่งฉบับคือแคมโบเดียเดลีที่เพิ่งถูกบีบให้ยกเลิกการตีพิมพ์หลังจากดำเนินงานมาตลอด 24 ปีที่ผ่านมา

