'ซีเครตฮิตเลอร์' กลายเป็นบอร์ดเกมฮิตในตะวันตก ยุคที่มีความขัดแย้งจากกลุ่มขวาจัด

กลุ่มนักออกแบบเกมจากชิคาโก ระดมทุนจากคนทั่วไปได้เป็นล้ านดอลลาร์เพื่อสร้างบอร์ ดเกมแนวเฮฮาเชิงยั่วล้อการเมือง เมื่อผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็ นนักการเมืองฝ่ายเผด็จการฟาสซิ สต์ที่พยายามดัน "ฮิตเลอร์ลับๆ" ขึ้นสู่อำนาจหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะได้บทเป็นนักการเมืองเสรีนิ ยมผู้ต่อต้านการกระทำของพวกเขา

8 ก.ย. 2560 การสื่อถึงนาซีในโลกตะวันตกยุ คปัจจุบันอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่ องชวนให้เกิดข้อถกเถียง อย่างไรก็ตามในสื่อกระแสหลั กของสหรัฐฯ ทั้งวิดีโอเกมและภาพยนตร์ก็มั กจะนำเสนอภาพของนาซีในฐานะตัวร้ าย จนถึงในยุคสมัยปัจจุบันที่กลุ่ มขวาจัดหัวรุนแรงหรือกลุ่มนี โอนาซีเริ่มปรากฏตัวให้เห็ นมากขึ้นทั้งในโลกออนไลน์ และในการประท้วงบนท้องถนน

แต่เมื่อไม่นานนี้เอง มีบอร์ดเกมในชื่อ "ซีเครตฮิตเลอร์" (Secret's Hitler) ที่แปลตรงตัวว่า "ฮิตเลอร์ลับๆ" ผลงานจากนักออกแบบเกมในชิคาโก ไมค์ บ็อกซ์เลย์เตอร์ และทอมมี มาฮอนจ์ วาดภาพโดยแมคเคนซี ชูเบิร์ต พวกเขาหาทุนจากเว็บระดมทุ นจากคนทั่วไป Kickstarter ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. 2558 และมีการตีพิมพ์เผยแพร่เกมนี้ ในปี 2559 พวกเขาสามารถระดมทุนได้มากถึ งมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

เกม "ซีเครตฮิตเลอร์" นี่เป็นเกมแนวสรวลเสเฮฮาที่เน้ นผู้เล่นหลายคน (Party game) มีลักษณะคล้ายกับเกม "แวร์วูล์ฟ" (Werewolf) หรือมนุษย์หมาป่าที่แต่ละคนต้ องระแวดระวังและช่วยกันโหวตว่ าใครเป็น "มนุษย์หมาป่า" ที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ผู้เล่นที่ เป็นชาวบ้าน ในเกม "ซีเครตฮิตเลอร์" นี้จะหันมาค้นหาว่าใครกันเป็นนั กการเมืองเผด็จการฟาสต์ซิสต์ที่ แอบซุ่มซ่อนอยู่ในหมู่นักการเมื องสายเสรีนิยม

เกมนี้มีการแบ่งผู้เล่นเป็น 5 ถึง 10 คน แบ่งทีมกันอย่างลับๆ ออกเป็นฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายเผด็ จการฟาสซิสต์ (ในรายงานของสื่อนิวยอร์กไทม์ แซวว่าไม่ว่าฝ่าย "แอนตีฟา" หรือพวกต่อต้านฟาสซิสต์ที่ ออกมาชุมนุมโต้ตอบฝ่ายขวาจั ดและนีโอนาซีในช่วงเมื่อไม่ นานมานี้) มีผู้เล่นหนึ่งถูกเลือกให้เป็น "ฮิตเลอร์ลับๆ" โดยจะมีแต่ฝ่ายฟาสซิสต์เท่านั้ นที่รู้ว่าใครเป็นฮิตเลอร์ลับๆ ผู้นำของฝ่ายพวกเขา ผู้เล่นฝ่ายฟาสซิสต์จะต้องล่ อลวงผู้เล่นฝ่ายเสรีนิยมทุกวิถี ทางเพื่อให้มีการส่งฮิตเลอร์ลั บขึ้นสู่อำนาจให้ได้

ได้รับความนิยมสูงมาก แต่ชื่อของมันจะมีปัญหาหรือไม่?

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าเกมนี้ได้รั บความนิยมอย่างมากหลังมี การเผยแพร่ออกมาไม่นาน หลายเป็นสินค้าที่มียอดจำหน่ ายสูงสุดในสายของเล่นและเกม แม้ว่าทางบริษัทที่ผลิตเกมนี้ จะไม่มีข้อมูลจำนวนที่จำหน่ ายออกไปชัดเจน แต่นิวยอร์กไทม์ก็ประเมินจากตั วเลขเม็ดเงินที่ระดุมทุนว่าน่ าจะจำหน่ายออกไปได้กลายหมื่นชุด

อะไรที่ทำให้เกมนี้เป็นที่นิยม นิวยอร์กไทม์ระบุว่าส่วนหนึ่ งอาจจะเป็นเพราะมีแม็กซ์ เทมกิน เป็นผู้ร่วมสร้างเกมนี้ เขาเคยมีชื่อเสียงจากการสร้ างเกม "การ์ดอะเกนซ์ฮิวแมนนิตี" (Card Against Humanity) ซึ่งได้รับความนิยมมาก่อน แต่ก็น่าสงสัยว่าเกมซีเครตฮิ ตเลอร์นี้อาจจะฮิตเพราะผู้คนเริ่ มสนใจประเด็นเกี่ยวกับพวกนี โอนาซีมากขึ้นหลังการเลือกตั้ งสหรัฐฯ ปี 2559 ที่ส่งผลให้วรรณกรรมคลาสสิคเกี่ ยวกับโลกโหดร้าย (dystopia) มียอดขายสูงขึ้น รวมถึงมีการถกเถียงอภิปรายกันว่ าขบวนการแบบใดที่ทำให้คนอย่างมุ สโสลินี กับฮิตเลอร์ขึ้นอยู่อำนาจได้

นอกจากประเด็นทางการเมืองแล้ว เอเวอลีน รอดริจซ์ นักวิจัยตลาดจากยูโรมอนิเตอร์อิ นเตอร์เนชันแนลบอกว่าส่วนหนึ่ งน่าจะเป็นเพราะนี้เป็นยุคสมั ยที่เกมแบบตั้งโต๊ะเล่น (ทั้งบอร์ดเกม, การ์ดเกม หรือเกมแสดงบทบาท ฯลฯ) กลับมาได้รับความนิยมในหมู่ผู้ บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ มีคนอายุมากกว่า 18 ปี หันมาเล่นบอร์ดเกมกันมากขึ้ นจนทำให้ยอดขายเกมอย่างนักบุ กเบิกแห่งคาทานและอินิกมา

ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์ระบุอี กว่าตลาดบอร์ดเกมแบบอินดี้ก็เริ่ มได้รับความนิยมเช่นกัน คนที่มีไอเดียแปลกๆ ไม่น่าจะไปกันได้กับกระแสหลักก็ มักจะอาศัย Kickstarter ในการระดมทุน ซีเครตฮิตเลอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้ น แม้ว่ามันจะดูล่อแหลมในชื่ อของมันจนทำให้ในตอนแรก Kickstarter ไม่ชวนให้ใช้ชื่อนี้ระดมทุน

ลุค เครน ประธานฝ่ายเกมของ Kickstarter บอกว่าเขาเคยแนะนำให้ผู้ ออกแบบเกมเปลี่ยนชื่อ โดยเสนอชื่อที่ดูมีสีสันกว่านี้ และแม้ว่าเกมนี้ประสบความสำเร็ จระดมทุนได้ทะลุยอดเป็น 2 เท่าหลังจากการเปิดระดมทุนเพียง 24 ชั่วโมงก็ตาม แต่เครนก็บอกว่าอาจจะมีบางคนที่ ไม่อยากเล่นเกมนี้เพียงเพราะชื่ อของมัน

ความในใจของผู้ออกแบบเกม

ผู้ออกแบบเกมและสร้างเกมทั้ งสามคนบอกว่าพวกเขาคิดเกมนี้ โดยไม่เกี่ยวกับการเมืองในสหรั ฐฯ แต่ได้แรงบันดาลใจมาจากการดู ภาพยนต์ที่ทหารอเมริกันต่อสู้กั บนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองแล้ วก็ได้ไอเดียเรื่องการที่ คนแบบฮิตเลอร์เข้าสู่อำนาจ บวกกับชอบเกมแนวที่ให้ผู้เล่ นหลอกลวงตบตากันอยู่แล้ว จึงทดลองสร้างเกมนี้กันขึ้นมา โดยในคำอธิบายของเกมเองระบุว่ าเป็นเกมเล่ห์เพทุบายทางการเมื องที่มีฉากเป็นเยอรมนีในยุคคริ สตทศวรรษ 1930s

วิธีการเล่นเกมมีเป้าหมายคือฝ่ ายเสรีนิยมจะต้องพยายามยับยั้ งการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ลั บๆ ให้ได้ ก่อนที่พวกเผด็จการจะส่งเขาเข้ าสู่อำนาจ โดยที่ทีมของฝ่ายจะเป็นทีมเสี ยงข้างมากเสมอ เกมนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้ทุ กคนหลับตา มีแต่ผู้ที่เล่นเป็นฟาสซิสต์ลื มตาเพื่อรับรู้ว่ามีใครบ้างที่ เป็นพวกเดียวกัน ตัวผู้เล่นเป็นฮิตเลอร์ลับจะยั งหลับตาอยู่แต่จะยกนิ้วโป้งเพื่ อให้ฟาสซิสต์เห็นแต่ฮิตเลอร์ลั บจะไม่รู้ว่าใครบ้างเป็นฟาสซิ สต์ ส่วนฝ่ายเสรีนิยมจะไม่รู้เลยว่ าใครเป็นใคร

กติกาของเกมนี้ระบุอีกว่า ในแต่ละเทิร์นผู้เล่นจะเลื อกประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ที่จะออกกฎหมายร่วมกันจากการ์ ดในกองที่มีการสุ่ม เมื่อมีการออกกฎหมายใหม่ที่ดู เผด็จการฝ่ายเสรีนิยมในเกมก็ จะคอยจับตามองว่าพวกเขาถู กทรยศเข้าแล้วหรือแค่โชคไม่ดี นอกจากนี้ฝ่ายฟาสซิสต์ยังเล่ นบทสร้างความโกลาหลปั่นป่วนได้ ด้วย ฝ่ายเสรีนิยมจะชนะได้ด้ วยการออกนโยบายแบบเสรีนิยมสำเร็ จ 5 ฉบับหรือลอบสังหารฮิตเลอร์ลั บสำเร็จ ส่วนฝ่ายฟาสซิสต์จะชนะด้ วยการออกนโยบายฟาสซิสต์ 6 ฉบับหรือเลือกฮิตเลอร์ลับขึ้ นเป็นนายกฯ หลังจากออกนโยบายฟาสซิสต์ไปแล้ว 3 ฉบับ

ตัวทีมออกแบบเองไม่มีใครเลยที่ เลือกทรัมป์ในการเลือกตั้งสหรั ฐฯ ครั้งล่าสุด เทมคินเองก็เป็นคนทำงานให้กั บการหาเสียงของพรรคเดโมแครต พวกเขาบอกว่าพวกเขาแปลกใจที่ทรั มป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เช่ นกัน แต่เทมคินก็พูดติดตลกว่า น่าเสียดายที่ออกวางเกมเร็ วไปหน่อย ถ้าให้เผยแพร่ออกมาในเวลาที่ดี กว่านี้เรื่องความนิยมและไม่นิ ยมในตัวทรัมป์อาจจะช่วยให้ ขายเกมมากกว่านี้ หนึ่งในนักออกแบบเกม ไมค์ เซลิงเกอร์ ยังเคยโพสต์ทวิตเตอร์ทำนองเสี ยดสีไว้ด้วยว่าถ้าเห็นว่าธี มของเกม "ซีเครตฮิตเลอร์" ฟังดูน่ารังเกียจเกินไปก็ ลองเปลี่ยนเป็น "ซีเครตทรัมป์"

เกม "ซีเครตฮิตเลอร์" ไม่เพียงมีชื่อเสียงในฐานะ 1 ใน 5 เกมตั้งโต๊ะที่ได้รับการสนับสนุ นทาง Kickstarter มากที่สุดเท่านั้น ยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลโกลด์เดนกีคอวอร์ดปี 2559 ด้วยแต่ไม่ชนะรางวัล

ตัวเกมในตอนนี้ยังไม่มีแผนการส่ งจำหน่ายนอกสหรัฐฯ แต่ในเว็บไซต์ทางการของเกมนี้มี การเปิดให้ดาวน์โหลดรูปภาพที่ ใช้ทำเป็นชิ้นส่ วนของเกมและกฎของเกมไปตั ดแปะทำเล่นกันเองได้ฟรีภายใต้ลิ ขสิทธิแบบครีเอทีฟคอมมอน BY-NC-SA 4.0 คือต้องให้เครติค ห้ามนำไปใช้ทางการค้า และเผยแพร่ต่อได้ในรูปแบบเดิ มเท่านั้น

