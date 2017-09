กสทช. จัดวงถกสร้างความมั่นใจในธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน หนุนสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ

Published on Tue, 2017-09-12 12:58

กสทช. จัดประชุมสร้างความมั่ นใจในการทำธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน หนุนสังคมไร้เงิ นสดอย่างเต็มรูปแบบ เผยปัจจุบันธนาคา รทางอินเทอร์เน็ตมากถึง 14 ล้านบัญชี ธนาคารบนมือถือมีกว่า 19 ล้านบัญชี ระบุธุรกรรมก ารเงินผ่านสมาร์ทโฟนโตเฉลี่ยสูงถึง 45%

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา รายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งว่า สำนักงาน กสทช. จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาช าติ 2017 NBTC International Symposium on Digital Financial Inclusion ที่ โรงแรมโอกุระ เพรสทีส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วย งานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตประเ ทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทยได้ รับทราบนโยบายในเรื่อง การรวมระบบการเงินในยุคดิจิตอลห รือ (Digital Financial Inclusion) ที่หลากหลายในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเ พื่อช่วยให้การทำธุรกรรมการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือให้มีความปลอ ดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้ ใช้มากขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการธนาคา รทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มจำนวนมากขึ้ นถึง 14 ล้านบัญชี และธนาคารบนมือถือมีมากกว่า 19 ล้านบัญชี โดยมีการเติบโตของการทำธุรกรรมก ารเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 45 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความร่วม มือบริการพร้อมเพย์ รวมทั้งร่วมมือกับกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดให้มีโทรศัพท์พื้นฐานใน พื้นที่ชนบทห่างไกลที่ยังไม่มี การเข้าถึงหรือมีข้อจำกัดในการเ ข้าถึง

เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ความเ ป็นสังคมดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่ การทำธุรกรรมทางการเงินด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า การประชุมครั้งนี้มีวิทยา กรทั้งจากภายในประเทศและต่างประ เทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการภาคมาตรฐานโทรคมนาคม จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสี ยงในประเทศสวีเดน ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย ผู้บริหารจาก True money, Alipay, VISA และ บริษัท DOCOMO ของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งนี้ มีหลายประเทศได้ให้ความสำคัญและ ใช้งานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอ นิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประเทศสวีเดนมีการใช้งานบัตรเดบิ ตเป็นหลักและได้วางเป้าหมายที่ จะเลิกใช้เงินสดในปี พ.ศ. 2573 ประเทศสิงคโปร์มีการใช้งานบัตรเ ดบิตและการชำระเงินผ่านมือถือสู งถึงร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งประเทศกำลังพัฒนาอย่า งโซมาเลียและเคนย่าก็มีการชำระเงินผ่านมือถื อ ทำให้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเ งินได้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประชาช นสามารถโอนเงินและชำระค่าสินค้ าและบริการโดยผ่านโครงข่ายโทรศั พท์มือถือแทนการใช้บริการทางการ เงินกับธนาคารโดยตรง