เพนกวิน นักศึกษารัฐศาสตร์ มธ. ถามอภิสิทธิ์ “อยากบอกอะไรกับวิญญาณน้องเฌอ” ผู้เสียชีวิตปี 53

นักศึกษาธรรมศาสตร์นั่งฟังอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปาฐกถาพิเศษ พร้อมชูป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กรณีสั่งสลายการชุมนุมปี 2553 ตอนท้ายเพนกวิน ถามอภิสิทธิ์ “อยากบอกอะไรกับวิญญาณน้องเฌอ” คำตอบที่ได้คือ เสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้น แต่สถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นทำให้ต้องตัดสินใจสั่งสลายการชุมนุม

12 กันยายน 2560 ที่ห้องคอมมอนรูม ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษโดยเชิญ อภิสิทธิ์ เวชชาวีชะ อดีตนายกรัฐมนตรีมาบรรยายภายใต้หัวข้อ “จากนักวิชาการ สู่นายกรัฐมนตรี ภาพการเมืองที่เปลี่ยนไปของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ที่มีการจัดขึ้นทุกปีการศึกษา

สำหรับการวางตัวผู้บรรยายเป็น อภิสิทธิ์ ได้มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการเชิญอภิสิทธิ์ มาบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเพนกวิน หรือ พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสาสตร์ ชั้นปีที่ 1 อดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท พร้อมเพื่อนได้ไปเข้าร่วมฟังการบรรยาย และแสดงออกเชิญสัญลักษณ์สื่อถึง ความไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจสั่งสลายการชุมนุมในปี 2553 จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 99 ศพ โดยการนั่งถือแผ่นที่เขียนคำพูดของอภิสิทธิ์ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่า “And there were fighting on the street and people …unfortunately, some people died” น่าเสียดายที่บางคนก็ตาย

นอกจากนี้ยังมีภาพทหารก้มเก็บปลอกกระสุนด้านหลังมีป้ายที่เขียนว่าเขตใช้กระสุนจริง และภาพมุมสุงที่มองเห็นร่างไร้วิญญาณของ สมาพันธ์ ศรีเทพ ซึ่งเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในปี 2553 โดยเสียชีวิตจาการถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะ

พริษฐ์ ให้สัมภาษณ์กับประชาไทว่า เขาและเพื่อนๆ ไม่เห็นด้วยที่ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ตัดสินใจเลือกให้ อภิสิทธิ์ มาบรรยาย เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

“เราเห็นว่า การที่สถาบันทางวิชาการให้พื้นที่กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ 99 ศพ กลางกรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่รับไม่ได้โดยอย่างยิ่งกับธรรมศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยประวัติทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตย มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถยอมรับได้ เราต้องแสดงให้เห็นว่าประชาคมธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เชิญอภิสิทธิ์มาบรรยาย เราเลยประท้วงอย่างสงบด้วยการถือป้ายโควตคำพูดของคุณอภิสิทธิ์มานั่งฟังเขาบรรยาย”

ทั้งนี้ พริษฐ์ บอกด้วยว่า ระหว่างที่บรรยายอภิสิทธิ์ไม่ได้มีท่าทีใดๆ ต่อการแสดงออกของกลุ่มนักศึกษาที่มาแสดงความเห็น และภายหลังจากที่การบรรยายจบเราพริษฐ์ ได้เดินไปถามคำถามกับอภิสิทธิ์ว่า "อยากบอกอะไรกับวิญญาณน้องเฌอ" โดยอภิสิทธิ์ได้ตอบว่า เสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้น แต่สถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นทำให้เขาต้องตัดสินใจสั่งสลายการชุมนุม

นอกจากนี้ พริษฐ์ ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ถามอภิสิทธิ์อีก 3 คำถามคือ1.วันนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มต้นชีวิตการเมืองในช่วง รสช. โดยมีแรงบันดาลใจว่าท่านจะสู้เพื่อไม่ให้มีการยึดอำนาจเกิดขึ้นมาอีก 2.ท่านบอกว่าท่านเติบโตมาพร้อมกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 6 ตุลา พฤษภาทมิฬ ทุกเหตุการณ์ล้วนแต่มีเลือด มีคนตาย เหตุใดในระหว่างที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านจึงปล่อยให้มีการสังหารคน 99 ศพ รวมถึง เด็ก สตรี และคนชรา ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์นี้มีคนตายมากกว่าครั้งอื่น ๆ ที่ท่านบอกว่าทำให้ท่านสะเทือนใจเสียอีก3.ท่านบอกว่าบางทีพวกผมก็เข้าใจผิดหรือบิดเบือนเจตนารมณ์ ทำให้เกิดความแตกแยก อยากจะถามท่านว่า หลายครั้งที่ท่านให้สัมภาษณ์โจมตีฝ่ายตรงข้าม/คนคิดต่าง จะถือว่าเป็นการบิดเบือน ยุยงให้แตกแยกหรือไม่