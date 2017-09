คนในแคว้นกาตาลุญญานับหมื่นชุมนุมในวันชาติ กับการเรียกร้องทำประชามติแยกตัวจากสเปน

Published on Tue, 2017-09-12 18:59

ประชาชนกาตาลุญญานับหมื่นร่วมชุมนุมในวันชาติ พร้อมกับที่ฝ่ายเรียกร้องการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนพยายามเรียกร้องการสนับสนุนให้กลับมาทำประชามติในเรื่องนี้อีกครั้ง หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสเปนตัดสินยกเลิกไม่ยอมให้พวกเขาทำประชามติในเรื่องนี้ ขณะที่ชาวคาตาลันบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวจากสเปน

12 ก.ย. 2560 กรณีแคว้นกาตาลุญญา (Catalonia) กับการแยกตัวออกจากสเปนนั้นกลายมาเป็นประเด็นพูดถึงอีกครั้งในสื่อต่างประเทศ ในช่วงที่มีงานวันชาติของชาวคาตาลันที่เรียกว่าเดียดา (Diada) ซึ่งเป็นวันที่มีการรำลึกถึงการสูญเสียเอกราชของแคว้นบาร์เซโลนาให้กับสเปนตั้งแต่ปี 2257 อย่างไรก็ตามงานรำลึกนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องการเมืองที่กาตาลุญญาพยายามขอแยกตัวออกจากสเปนมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

เดอะ การ์เดียน ระบุว่านับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาการเฉลิมฉลองเดียดาของสเปนมีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นงานเทศกาล ส่วนหนึ่งเป็นการเดินขบวนประท้วง ในปีนี้การเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวคงมีความตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ความพยายามจัดทำประชามติขอแยกตัวออกจากสเปนถูกขัดขวางจากศาลรัฐธรรมนูญของสเปน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส.ส. ฝ่ายสนับสนุนเอกราชของคาตาลันท้าทายรัฐบาลกลางของสเปนโดยการออกกฎหมายประชามติเพื่อเป็นฐานสำหรับการจัดทำประชามติการเป็นเอกสารจากสเปนภายในวันที่ 1 ต.ค. อย่างไรก็ตามการร่างกฎหมายดังกล่าวถูกระงับอย่างรวดเร็วโดยศาลรัฐธรรมนูญของสเปน

สำนักงานอัยการของสเปนยังพิจารณาว่าจะตั้งข้อหา คาร์เลส ปุกเดมอนต์ ผู้นำกาตาลุญญาและรัฐบาลคาตาโลเนียข้อหาขัดขืนคำสั่งหรือใช้อำนาจในทางมิชอบ ขณะที่ตำรวจถูกส่งไปสืบสวนคดีเรื่องว่ามีคนเตรียมทำประชามติหรือไม่โดยไปค้นสำนักงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสองแห่งและร้านรับพิมพ์ในกาตาลุญญา ปุกเดมอนต์พูดถึงเรื่องนี้ว่า "พวกนั้นไม่ได้กำลังหาใบลงคะแนน พวกนั้นกำลังหาเรื่อง"

แม้จะถูกสกัดกั้นแต่ปุกเดมอนต์ก็ยืนกรานจะให้มีการลงประชามติต่อไปและเรียกร้องให้ชาวกาตาลุญญาออกมาชุมนุมในวันเดียดาเพื่อแสดงออกสนับสนุน "อย่างสันติ" และ "อย่างเป็นประชาธิปไตย"

จอร์ดี ซานเชส ประธานองค์กรสภาแห่งชาติคาตาลัน (ANC) ซึ่งเป็นองค์กรสังกัดอิสระบอกว่าข้อเสนอทำประชามติในเดือน ต.ค. ที่จะถึงนี้ทำให้เดียดาในปีนี้มีอะไรพิเศษ โดยเชื่อว่าชาวคาตาลันต้องการใช้ประชามติเป็นเครื่องมือยุติการโต้เถียงในประเด็นการแยกตัวเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามมันแม้เดียดาจะเป็นวันรำลึกประวัติศาสตร์แต่การมองประวัติศาสตร์แบบโรแมนติกนั้นก็สำคัญน้อยกว่าที่ชาวคาตาลันจะมองไปในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

แต่ทว่าไม่ใช่ชาวคาตาลันทุกคนจะเห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระ อเล็กซ์ รามอส รองประธานองค์กรโซเชียแทตซีวิลคาตาลานาเป็นองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระบอกว่ากลุ่ม ANC และหลายคนอ้างใช้วันเดียดาไปในการโฆษณาชวนเชื่อและมีการอ้างประวัติศาสตร์ที่ชวนให้เข้าใจผิดในแบบที่ทำตัวเองเป็นเหยื่อ ขณะเดียวกันรามอสก็มองว่าถึงแม้เขาจะชื่นชมความสามารถของฝ่ายสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ใช้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนผู้คนได้ แต่เขาก็รู้สึกได้ว่าชาวคาตาลันแม้แต่ฝ่ายสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเองเริ่มเบื่อหน่าย เขาสงสัยว่าการเป็นอิสระจากสเปนจะให้อะไรกาตาลุญญาในทางเศรษฐกิจหรือในทางอารมณ์ความรู้สึก

แอนโทนิโอ บาร์รอนโซ นักวิเคราะห์จากบริษัทให้คำปรึกษาบริษัทประเมินความเสี่ยงทางการเมืองเทเนโออินเทลลิเจนซ์ วิเคราะห์ว่าฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระจะอาศัยวันชาติกาตาลุญญาเป็นการขับเคลื่อนเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดลงประชามติ แต่การเรียกร้องการสนับสนุนให้ดูมีคนเยอะๆ เช่นนี้เป็นการแสดงภาพลักษณ์ให้เห็นว่าได้รับความนิยม

เดอะการ์เดียนระบุว่าถึงแม้ชาวคาตาลันส่วนใหญ่จะเห็นด้วยให้มีการจัดลงประขามติในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันผลโพลล์ในช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาออกมาว่าชาวคาตาลันร้อยละ 49.4 ต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปน ขณะที่ร้อยละ 41.1 สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระ แต่อีกโพลล์หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประเมินว่าถ้ามีประชามติจริงจะมีผู้โหวตสนับสนุนร้อยละ 72 และจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 50

สื่อบีบีซีระบุว่าในวันเดียดามีชาวคาตาลันนับหมื่นคนออกมาร่วมเดินขบวนบนท้องถนน มีการจัดรถประจำทางเกือบ 2,000 คัน เพื่อขนคนมาร่วมชุมนุม

บีบีซีระบุอีกว่าถึงแม้ชาวคาตาลันจะมีภาษา และประเพณีของตัวเอง มีอำนาจในการปกครองตนเองมากอยู่แล้ว แต่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเหตุใดเงินภาษีจำนวนมากถึงถูกนำไปใช้กับมาดริดเมืองหลวงของสเปนขณะที่กาตาลุญญาเป็นหนึ่งในแคว้นที่ร่ำวยที่สุดของสเปน นอกจากนี้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 รวมถึงปัญหาการว่างงานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นอิสระจากสเปนในหมู่ชาวคาตาลัน

