'แพทย์ไร้พรมแดน' เรียกร้องพม่าอนุญาตให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในยะไข่

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์ เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเปิดทางให้พวกเขาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวโรฮิงญาที่ยังติดอยู่ในรัฐยะไข่ หนีความรุนแรงออกมาไม่ได้เนื่องจากบาดเจ็บหรือป่วยเกินกว่าจะเดินทางออกมา

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมาเรียกร้องถึงสถานการณ์เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่ แม้ว่าส่วนหนึ่งจะหนีตายจากความรุนแรงจากการกระทำของรัฐบาลพม่าในรัฐยะไข่เข้าไปในบังกลาเทศได้ แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งยังติดอยู่ในพื้นที่รัฐยะไข่ที่ป่วยหรือบาดเจ็บจนทำให้หนีออกมาไม่ได้ กำลังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมาก

แต่ทว่ารัฐบาลพม่าก็กล่าวหาส่งเดชต่อองค์กรให้ความช่วยเหลือและวางมาตรการเข้มงวดในการเข้าถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้คนที่เสี่ยงภัยไม่ได้รับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ MSF ยังทราบข่าวเรื่องคลินิคในรัฐยะไข่ถูกเผาโดยมองว่าน่าเป็นห่วงมาก เหตุการณ์รุนแรงและการจำกัดของรัฐบาลก็ทำให้พวกเขาเข้าไม่ถึงพื้นที่เหล่านั้น

จากสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ MSF เรียกร้องให้มีการลดขั้นตอนการจัดการของภาครัฐโดยทันทีและอนุญาตให้คนทำงานด้านมนุษยธรรมเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดยไม่ถูกปิดกั้น

ก่อนหน้านี้ MSF ยังเคยประกาศเพิ่มระดับความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนชาวโรฮิงญาที่หนีเข้าไปในบังกลาเทศมากกว่า 146,000 คน ในช่วงที่สถานการณ์ในเมียนมาร์เลวร้ายลง ซึ่งหลายคนที่หนีเข้าไปในบังกลาเทศได้ก็มีทั้งอาการบาดเจ็บจากความรุนแรง บางรายมีแผลติดเชื้ออย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีคนจำนวนมากที่มีความบอบช้ำทางจิตใจและต้องการความช่วยเหลือ

เรียบเรียงจาก

MSF Statement Regarding the Humanitarian Crisis in Rakhine State, Myanmar, MSF, 13-09-2017