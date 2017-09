กสม. แนะ พม.ร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ 'คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ' โดยเร็ว

Published on Tue, 2017-09-19 17:34

คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนฯ เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว

แฟ้มภาพ

19 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า วันนี้ (19 ก.ย.60) เมื่อเวลา 13.00 น. วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้ มครองในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ได้พิจารณาและมีมติส่งเรื่ องไปให้กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการออกระเบียบการช่ วยเหลือคนพิการซึ่งไม่มี สถานะทางทะเบียน ตามความในมาตรา 19/1 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

วัส กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กสม. ได้รับการร้องเรียนจากคนพิการอั มพาตขาทั้งสองข้างคนหนึ่งได้ถู กสำนักงาน พม. จ.ปทุมธานี ปฏิเสธที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิ การให้แก่ผู้ร้อง โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และแม้ว่าจะถือบัตรประจำตัวบุ คคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ไม่สามารถนำมาใช้ ประกอบการทำบัตรประจำตัวคนพิ การได้

ประธาน กสม. กล่าวว่า กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ ของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้ องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการฯ มาตรา 19/1 ได้บัญญัติว่า คนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบี ยนราษฎรตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบียนราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่ เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์จากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การแห่งชาติกำหนดไว้ในระเบียบ

วัส กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ ชี้แจงว่า ระเบียบว่าด้วยการออกบัตรประจำตั วคนพิการ พ.ศ. 2556 ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการออกบั ตรประจำตัวคนพิการซึ่งไม่มี สถานะทางทะเบียนเอาไว้ แต่กรมส่งเสริมฯ ได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่ วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้ได้รับสิ ทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการที่ เหมาะสมจากรัฐ โดยกำหนดไว้ในร่างระเบียบการช่ วยเหลือที่ออกตามความในมาตรา 19/1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการด้ านกฎหมาย