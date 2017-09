เวที 10 ปี สช. พลิกโฉมระบบสุขภาพไทย - ขับเคลื่อน 4 ภารกิจก้าวสู่ทศวรรษใหม่

Published on Wed, 2017-09-20 14:54

หมอประเวศ ชี้รัฐต้องมีนโยบายเกี่ยวกั บบทบาท รพ.เอกชนที่ชั ดเจน แม้สร้ างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศ แต่ก็สร้างความเหลื่อมล้ำ ในระบบบริการภายในประเทศด้วย

นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาในหัวข้อ “ระบบสุ ขภาพไทยในทศวรรษหน้า”

20 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจาก กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) แจ้งว่า วานนี้ (19 ก.ย.60) สช. จัดให้มี เวที 10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุ ฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาในหัวข้อ “ระบบสุ ขภาพไทยในทศวรรษหน้า” ว่า ช่วงเวลา 10 ปีจากนี้ มีความสำคัญมากที่จะเห็นรู ปธรรมของการพัฒนาระบบสุขภาพ หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และมี สช. เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่ อนงาน โดยก้าวต่อไปยังคงต้องยึดจุ ดหมายไปสู่การปฏิรูประบบสุ ขภาพให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม ( Equity) คุณภาพดี (Quality) และ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ภาย ใต้แนวทาง “สร้างนำซ่อม” โดยยั งมีหลายเรื่องที่ต้องก้าวต่ อไปเพื่อพัฒนาระบบสุ ขภาพในทศวรรษที่ 21

นพ.ประเวศ เสนอให้แก้ปัญหาโรงพยาบาลรัฐผู้ ป่วยแน่น แพทย์พยาบาลภาระงานหนัก สุขภาพไม่ดีพอ โรงพยาบาลได้งบประมาณไม่พอ จนนำไปสู่ความขัดแย้ง ด้วย 3 แนวทางคือ (1) ต้องเน้นการสร้างสุขภาพเพื่ อให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง ทั้งนี้ปัจจัยกำหนดสุขภาพร้อยละ 80 อยู่นอกแวดวงสาธารณสุข เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมฯ ระบบสุขภาพจึงเป็นเรื่องซับซ้ อนและมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา (2) ต้องทำให้ฐานของระบบบริ การกว้างและเข้มแข็ง จึงควรเน้นการส่งเสริมระบบสุ ขภาพชุมชน โดยการจับมือกันของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) สร้างบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ให้คนไทยทุกคนมีหมอประดุจญาติ ประจำครอบครัว โดยเสนอให้มีทีมนักสุ ขภาพครอบครัว มีพยาบาลของชุมชน 1 คนต่อ 2 หมู่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน จ้างโดยใช้เงินจากกองทุนสุ ขภาพตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล และสถาบันการเงินของชุมชนระดั บตำบล (3) ปรับระบบบริ หารโรงพยาบาลและการเงิน โดยปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ข จากเดิมที่เน้นเป็นผู้กำกับดู แลโรงพยาบาล ให้เป็น “องค์กรนโยบาย” เน้ นการกระจายอำนาจสู่ชุมชน อปท. และองค์กรเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โดยกระทรวงสาธารณุขสนับสนุ นทางนโยบายและวิชาการ

“เรื่องสำคัญประการหนึ่งคือ รัฐต้องมีนโยบายเกี่ยวกั บบทบาทของโรงพยาบาลเอกชนที่ชั ดเจน เพราะขณะที่โรงพยาบาลเอกชนสร้ างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศ แต่ก็สร้างความเหลื่อมล้ำ ในระบบบริการภายในประเทศด้วย ดังนั้น คงต้องพิจารณาข้อเสนอที่ โรงพยาบาลเอกชนต้องการผลิตแพทย์ ใช้เองและเหลือป้อนให้ สถานพยาบาลภาครัฐว่าสามารถเป็ นจริงหรือไม่ และจะมีผลกระทบอะไรแค่ไหน ขณะเดียวกันโรงพยาบาลของรั ฐควรปรับตัวไปบริหารแบบเอกชน หรือทำให้เกิ ดโรงพยาบาลเอกชนของรัฐประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งนอกจากลดการขาดทุนได้แล้ว ยังมีกำไร ทำให้เกิดศักยภาพในการจัดหาเครื่ องมือบริการประชาชนได้เพิ่มด้วย ยกตัวอย่าง รพ.บ้านแพ้ว ที่มีระบบบริการที่พร้อมเสนอ” นพ.ประเวศ กล่าว

สำหรับการพั ฒนานโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพในทศวรรษหน้า นพ.ประเวศ เสนอให้ สช. ในฐานะกลไกหลักตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ต้องทำหน้าที่เพิ่มเติมในการสร้ าง หน่วยสัมฤทธิ์ศาสตร์ ทางนโยบายสาธารณะ (Public Policies Delivery Unit) เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะที่ สำคัญในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ งที่จะมาถึง ซึ่งภาคการเมืองจะให้ความสำค้ ญกับทางเลือกนโยบาย โดยอาจดึงธนาคารโลกมาร่วมมือด้ วย พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกั บมหาวิทยาลัยจัดตั้ง สถาบั นนโยบายสุขภาพแห่งชาติสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล เพื่อเป็นสถาบันพั ฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ กรรมการสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจนโยบายเชิ งระบบมากขึ้น โดยสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้ ทุกภาคส่วนได้เข้ามาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เหมือนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจั กร (วปอ.) นอกจากนี้ ยังต้องช่วยกันสร้างนักคิดเชิ งระบบให้มากขึ้นด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มี การเสวนา หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต บนเส้นทางสร้างนำซ่อม” โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่ วยแก้ปัญหาในระบบสุขภาพปัจจุบัน แต่มีสิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้นคื อการให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อทำให้ปัญหาถูกแก้ไขโดยชุ มชนและให้ชุมชนเป็นแนวรับใหม่

“การก้าวเดินที่ผ่านมานั้นมาถู กทิศทางแล้ว คือยืนบนหลักร่วมคิดร่วมทำ และต้องทำต่อไป ตามหลักการที่เรายึดมาตลอด คือ All for Health to Health for All นอกจากนี้เราจะไปคนเดียว ไม่ได้ต้องดึงประเทศเพื่อนบ้ านเดินไปกับเราด้วย การปฏิรูประบบสุขภาพของไทยนั้ นเป็นที่ชื่นชมและยอมรั บของสากลมาก ดังนั้น ต้องรุกทำงานทางวิ ชาการและถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ ไปสู่ต่างประเทศด้วย” นพ.อำพล กล่าว

ภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง กล่ าวว่า เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ทั้งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) เป็นสิ่งที่ ประชาชนสามารถนำไปใช้ขับเคลื่ อนการทำงานในระดับพื้นที่ได้จริ ง และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมื ออื่นๆ ที่ชุมชนมีอยู่ได้อีกด้วย การทำงานจึงต้องเน้นที่การเชื่ อมโยงเครือข่ายต่างๆ และเรียนรู้เพื่อสร้ างโอกาสจะเกิดทางเลือกนโยบายหรื อเส้นทางใหม่ เช่น HIA ที่เดิมเป็นเครื่องมื อของคู่ขัดแย้ง ปัจจุบันก็พัฒนามาสู่ การทำงานแบบเป็นเพื่อนร่วมคิ ดหรือ HIA เชิงสร้างสรรค์มากขึ้ น