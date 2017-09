นายกฯ หญิงบังกลาเทศเปิดใจไม่ใช่ประเทศร่ำรวยแต่พร้อมดูแลผู้ลี้ภัยโรฮิงญา

Published on Wed, 2017-09-20 22:18

ชีค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งบังกลาเทศให้สัมภาษณ์อัลจาซีราระหว่างร่วมประชุมสหประชาชาติ โดยกล่าวถึงประเด็นผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่หนีเข้าสู่บังกลาเทศว่า พร้อมดูแล-แบ่งปันให้ผู้ลี้ภัย แม้บังกลาเทศไม่ใช่ประเทศร่ำรวย ส่วนการพบปะโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้เอ่ยปากขอเพราะจุดยืนของทรัมป์ไม่เคยมองเห็นความยากลำบากของผู้ลี้ภัย

ชีค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ประเทศที่มีพรมแดนด้านตะวันออกติดต่อกับพม่า (ที่มาของภาพ: สำนักนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ/Wikipedia)

20 ก.ย. 2560 ชีค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งบังกลาเทศให้สัมภาษณ์อัลจาซีรา ระหว่างร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดยฮาสินาเล่าถึงตอนที่พบปะกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ที่มีนโยบายในเชิงต่อต้านกีดกันผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ทรัมป์ถามเธอว่าบังกลาเทศเป็นอย่างไรบ้าง เธอก็ตอบไปว่าเรื่องอื่นๆ ก็ดีเว้นแต่เรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยที่มาจากเมียนมาร์ โดยที่ทรัมป์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ฮาสินาบอกว่าเธอไม่ได้ขอให้ทรัมป์ช่วยเหลือ เธอมองว่าทรัมป์ "ประกาศสิ่งที่อยู่ในใจเขาเอง" ออกมาอยู่แล้ว เธอจึงไม่ได้ถามอะไรเขา ฮาสินากล่าวให้สัมภาษณ์ต่ออัลจาซีราว่าทรัมป์ไม่ได้คิดว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้กำลังมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ไม่ได้คิดว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ เธอจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือใดๆ จากทรัมป์ได้

สำหรับความคิดเห็นของฮาลินาต่อกรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่หนีความรุนแรงจากรัฐยะไข่ ประเทศพม่าเข้าสู่บังกลาเทศ เธอมองว่าแม้บังกลาเทศจะไม่ใช่ประเทศร่ำรวย มีประชากร 160 ล้านคนในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เล็กๆ แต่ถ้าหากพวกเธอเลี้ยงดูประชาชน 160 ล้านคนได้ ไม่ว่าจะอีก 5 แสน หรือ 7 แสนคน เธอก็คิดว่าจะเลี้ยงดูได้ พวกเธอพร้อมจะแบ่งปันอาหารในประเทศของพวกเธอและนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนในประเทศของพวกเธอได้ลงมือทำแล้ว

