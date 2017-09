รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ปฏิเสธงานวิจัยของรัฐบาลตัวเองที่ว่าผู้ลี้ภัยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

Published on Fri, 2017-09-22 20:17

งานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา (HHS) ระบุว่าในช่วงสิบปีมานี้ผู้ลี้ภัยส่งผลดีต่อสหรัฐฯ สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลทุกระดับกว่า 2.69 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลดีต่อการคลัง 6.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แต่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ กลับปฏิเสธไม่ยอมรับงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้

แฟ้มภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อ 20 มกราคม 2017 (ที่มา: The White House/Facebook)

22 ก.ย. 2560 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยชนของสหรัฐฯ วิจัยในเรื่องนี้ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 ผลการวิจัยระบุว่าผู้ลี้ภัยสร้างรายได้ให้กับทุกระดับของรัฐบาลรวมแล้วราว 2.69 แสนล้านเหรียญสหรัฐ จากการจ่ายภาษีซึ่งมากกว่าสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายเพื่อรองรับผู้ลี้ภัย ผลการวิจัยยังสรุปอีกว่าในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยส่งผลดีต่อการคลังโดยรวม 6.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับรายจ่ายแล้ว

งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแต่ก็ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ปฏิเสธไม่ยอมรับผลการวิจัยนี้โดยอ้างว่าผลของมัน "ขาดความชอบธรรม" และ "มีแรงจูงใจทางการเมือง" อีกทั้งหน่วยงานรัฐก็ไม่รับรองผลการวิจัยโดยยืนกรานว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวในการดูแลผู้ลี้ภัยสูงกว่าดูแลชาวสหรัฐฯ

ในรายงานฉบับหลังสุดอ้างว่ารายจ่ายต่อหัวที่ต้องใช้ไปกับผู้ลี้ภัยในโครงการสาธารณสุขและบริการมนุษยชนคิดเป็นเงิน 3,300 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับรายจ่ายต่อหัวที่ใช้ดูแลชาวสหรัฐฯ ในโครงการสาธารณสุขและบริการมนุษยชนอยู่ที่ 2,500 เหรียญสหรัฐฯ

ราช ชาห์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าร่างรายงานฉบับดั้งเดิมที่ "รั่วไหลออกมา" มาจาก "คนที่มีวาระทางอุดมการณ์" ไม่ได้มาจาก "คนที่มองหาข้อมูลเชิงประจักษ์"

อย่างไรก็ตามสื่อ Vox ระบุว่าอาจจะเป็นรัฐบาลทรัมป์เองต่างหากที่มีวาระทางการเมือง จากที่งานวิจัยเบื้องต้นนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ทรัมป์เคยอ้างไว้ในช่วงหาเสียงที่เขาอ้างว่าผู้ลี้ภัยเป็นภาระทางเศรษฐกิจ ในวันที่สื่อนิวยอร์กไทม์นำเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ ทรัมป์ก็พูดในที่ประชุมสหประชาชาติยืนยันว่าผู้อพยพเป็นภาระกับประชาชนรายได้น้อย ถึงแม้ว่าข้ออ้างในเรื่องนี้จะถูกตีตกไปทั้งจากข้อมูลของ HHS และงานวิจัยเกี่ยวกับผู้อพยพส่วนใหญ่ก็ตาม

Vox ระบุอีกว่ารัฐบาลทรัมป์มีนิสัยชอบปฏิเสธงานวิจัยที่ขัดแย้งกับแนวทางนโยบายของพวกเขาเอง เช่น ก่อนหน้านี้มีกรณีสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) แสดงความกังวลว่ารัฐบาลทรัมป์ไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ผลการค้นคว้าเรื่องโลกร้อน 13 ชิ้นของหน่วยงานรัฐบาลกลาง โดยที่รัฐบาลทรัมป์แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนถึงขั้นสั่งแบนการใช้คำบางคำในหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

นอกจากนี้นักวิจัยของ HHS เองก็ถูกแทรกแซงจาก สตีเฟน มิลเลอร์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านนโยบายที่กีดกันแม้กระทั่งผู้อพยพที่ถูกกฎหมาย มิลเลอร์เข้าไปแทรกแซงการหารือเรื่องการกำหนดโควต้าผู้ลี้ภัยโดยทำให้เกิดการหารือกันแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่ยอมให้มีการพูดถึงผลดีทางการเงินถ้าหากมีโครงการรับผู้ลี้ภัย

