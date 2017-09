ผลเลือกตั้งเมืองเบียร์ พรรคแมร์เคิลเสียงข้างมาก 4 สมัยติด พรรคขวาจัดเข้าสภาครั้งแรก

Published on Mon, 2017-09-25 15:03

ถึงอย่างนั้นคะแนนเสียงพรรคของแมร์เคิลก็ลดจากปี 2556 พรรคอันดับสองตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลอีกแล้ว จัดตั้งพรรคฝ่ายค้านเอง จับตามองสูตรจัดตั้งรัฐบาลร่วม อาจเป็น 3 พรรคตามสูตร "จาเมกา" พรรคขวาจัดมีที่ทางในรัฐสภาครั้งแรกใน ปวศ. หลังสงครามถึง 87 ที่นั่ง ลั่น พร้อมเป็นฝ่ายค้านที่ทรงคุณประโยชน์ แต่พรรคอื่นไม่ค่อยยินดี หัวหน้าพรรคกรีนถึงกับเอ่ยว่า "มีนาซีอยู่ในรัฐสภา"

อาคารรัฐสภาเยอรมัน (ที่มา:Flickr/Herman)

เมื่อคืนวันที่ 24 ก.ย. ตามเวลาเยอรมนี ผลโพลระหว่างการเลือกตั้งหรือเอกซิตโพล (Exit Poll) ประเมินว่า พรรคอนุรักษ์นิยมเครือสหภาพ CDU และCSU ที่นำโดยแองเจลา แมร์เคิล ประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและแมร์เคิลจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่สี่ สำนักข่าว เดอะ การ์เดียนของอังกฤษ รายงานผลการนับที่นั่งในสภาหลังประกาศผลแล้วเสร็จทั้งหมด 299 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ มีดังนี้

พรรค แนวคิด จำนวนโหวต(ร้อยละ) สัดส่วนการเพิ่มขึ้น/ลดลง(ร้อยละ) จำนวนร้อยละของที่นั่งที่ได้ CDU/CSU พรรคอนุรักษ์นิยม 32.9 -8.6 34.7 SPD พรรคสังคมประชาธิปไตย 20.5 -5.2 21.6 Die Linke ซ้ายจัด 9.2 +0.6 9.7 Grüne Greens 8.9 +0.5 9.4 FDP ธุรกิจนิยม 10.7 +6 11.3 AfD ขวาประชานิยม 12.6 +7.9 13.3

แองเจลา แมร์เคิล หัวหน้าสหภาพพรรค CDU/CSU ครองตำแหน่งเสียงข้างมาก และตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 4 ติดต่อกัน ( ที่มา:ที่มา: securityconference.de/Wikipedia)

แม้พรรคของแมร์เคิลจะได้เสียงข้างมากเป็นสมัยที่ 4 แล้ว แต่จำนวนคะแนนเสียงที่ได้นั้นน้อยกว่าปี 2556 ที่ได้คะแนนเสียงไปถึงร้อยละ 41.5 นอกจากนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนเสียงของพรรคขวาประชานิยมอย่าง AfD (Alternative für Deutschland) ที่ชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพ มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 7.9 ได้ที่นั่งไป 87 ที่นั่งและเป็นพรรคชาตินิยมจัดพรรคแรกที่มีสมาชิกไปนั่งในรัฐสภาในรอบ 60 ปี ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่ได้จำนวนโหวตน้อยกว่าร้อยละ 5 จะไม่มีสมาชิกไปนั่งในรัฐสภา

เรื่องที่ต้องติดตามดูต่อไปคือประเด็นที่ว่า พรรคเสียงข้างมากอย่าง CDU/CSU จะจัดหาพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา จากตารางจะพบว่าหากปีนี้พรรค CDU/CSU ร่วมรัฐบาลกับพรรค SPD เหมือนที่ทำในการเลือกตั้งสมัยที่แล้ว ก็จะมีที่นั่งในรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งอย่างฉิวเฉียด ไม่เพียงพอกับการเป็นรัฐบาลร่วมขนาดใหญ่ (Grand Coalition) แต่ทางรองหัวหน้าพรรค SPD มานูเอลลา ชวีซิก ออกมาแถลงว่า พรรค SPD จะเป็นฝ่ายค้าน

เมื่อพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับ 2 มีจุดยืนเช่นนั้น แนวโน้มพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการคาดการณ์กันจึงเป็นการร่วมรัฐบาลระหว่างพรรค CDU/CSU พรรคกรีนและพรรค FDP หรือที่เรียกสูตรสามพรรคแบบนี้ว่า “สูตรจาไมกา” เพราะสีทั้งสามของพรรคการเมืองเป็นสีที่อยู่ในธงชาติจาเมกา (ดำ ทองและเขียวตามลำดับ) แม้ว่าที่ผ่านมาพรรคกรีนที่มีเข็มชูนโยบายสิ่งแวดล้อม และพรรค FDP จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่การที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรครัฐบาลมายาวนานถึง 12 และ 4 ปีตามลำดับก็อาจทำให้ทั้งสองพรรคเปลี่ยนใจ

กระแสต้านขวาจัดในสภาร้อนแรง แมร์เคิลหวังจูงใจคะแนนเสียงกลับมาให้ได้ พรรคกรีนเอ่ย "มีนาซีในรัฐสภา"

การตัดสินใจเป็นพรรคฝ่ายค้านของ SPD หมายความว่าพรรค AfD จะไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการในรัฐสภา

แองเจลา แมร์เคิล กล่าวถึงการขึ้นมาของพรรค AfD ว่า พรรคของเธอจะทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและมีเป้าหมายที่จะดึงฐานเสียงของพรรค AfD กลับมาเพื่อทราบถึงความกังวลของฐานเสียงเหล่านั้น “เราอยากชนะใจฐานเสียงของพรรค AfD ผ่านการเมืองที่ดี”

“เราจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อสร้างประเทศที่ยุติธรรมและเสรี นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องนำประเทศทั้งสหภาพยุโรปมาร่วมต่อสู้กับการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ประเด็นเรื่องของความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลสำหรับประชาชนเท่าๆ กับประเด็นความเจริญรุ่งเรือง” แมร์เคิล กล่าว

อลิซ ไวเดล หนึ่งในผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงสูงที่สุดของพรรค AfD กล่าวกับผู้สนับสนุนพรรคว่า “คนลงคะแนนเสียงหลักล้านฝากหน้าที่ของการเป็นฝ่ายค้านที่ทรงคุณประโยชน์ อย่างไรก็ตาม พรรคอื่นๆ ในรัฐสภาดูจะไม่อยากร่วมงานกับพรรค AfD เท่าใดนัก เช่น พรรคกรีน ที่หัวหน้าพรรคร่วมทั้งแคทริน โกริง-เอกการ์ด และเซ็ม ออซเดเมอร์กล่าวกับผู้สนับสนุนพรรคกว่ามี “นาซีในรัฐสภา” โกริง-เอกการ์ด กล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนกว่า “เราจะไม่ยอมให้ใครมาโจมตีจุดยืนประชาธิปไตยของเยอรมนีแม้แต่ครั้งเดียว”

แปลและเรียบเรียงจาก

