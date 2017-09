สมาคมสื่ออินเดียเรียกร้องอธิบดีกรมตำรวจสอบเหตุนักข่าวถูกตำรวจทำร้าย

Published on Tue, 2017-09-26 22:56

นักข่าวอาวุโสในอินเดียถูกทำร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นถึงสารวัตรตำรวจ โดยปมเหตุน่าจะมาจากการที่นักข่าวผู้นี้กำลังตามข่าวเรื่องการลักพาตัวผู้หญิง 2 ราย ซึ่งตำรวจรายงานเรื่องนี้ในเชิงลำเอียงและเข้าข้างผู้ถูกกล่าวหา ด้านสมาคมสื่ออินเดียเรียกร้องอธิบดีกรมตำรวจตรวจสอบ

ซาจีฟ โกพาลัน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกทำร้ายโดยผู้ต้องสงสัยเป็นถึงสารวัตรตำรวจ (ที่มา: Twitter/ANI)

25 ก.ย. 2560 ซาจีฟ โกพาลัน นักข่าวชาวอินเดียผู้กำลังทำข่าวเรื่องเกี่ยวกับการลักพาตัวผู้หญิงสองรายถูกส่งเข้าโรงพยาบาลที่เมืองวารกาลา รัฐเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (24 ก.ย.) หลังจากถูกทำร้ายโดยมีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นตำรวจ รวมถึงนายตำรวจระดับสารวัตรตำรวจด้วย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรัฐเกรละ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย โดยเอเซียนนิวส์อินเตอร์เนชันแนลและไทม์ออฟอินเดียรายงานเรื่องที่โกพาลันจากสื่อกาลาเกามุดีถูกทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลในช่วงที่เขากำลังติดตามหาข่าวกรณีหญิงสองคนถูกลักพาตัว โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกรายงานในเชิงเข้าข้างผู้ถูกกล่าวหา

โกพาลันถูกผลักอย่างแรงและถูกทุบตีที่ศรีษะ ใบหน้า และดวงตา เหตุเกิดเมื่อเวลา 4 ทุ่มครึ่งหน้าบ้านของเขาเองในเมืองวาร์กาลา มีภรรยาและลูกของเขาอยู่นที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์ที่เขาถูกทำร้ายด้วย

ด้านสมาคมสื่อของอินเดียมีการร้องเรียนกรณีนี้ต่อทางการ รวมถึงอธิบดีกรมตำรวจด้วย

เรียบเรียงจาก

Kerala: Journalist hospitalised after being allegedly assaulted by policemen, Scroll.in, 25 ก.ย. 2560