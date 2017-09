ตำรวจสากลยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก

Published on Thu, 2017-09-28 14:48

ตำรวจสากลยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในสมาชิกหลังจากมีการประชุมลงมติล่าสุด จากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลพยายามให้มีการเลื่อนลงมติ

ก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยพยายามถ่วงเวลาให้เกิดความล่าช้าในการลงมติไปจนถึงปีหน้า แต่เมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลก็ประกาศว่าความพยายามของพวกเขาล้มเหลว

ตำรวจสากลเผยแพร่เรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า "ในตอนนี้รัฐปาเลสไตน์และหมู่เกาะโซโลมอนนับเป็นสมาชิกของตำรวจสากลแล้ว"

จากคำประกาศนี้ทำให้ปัจจุบันองค์การตำรวจสากลมีประเทศสมาชิกรวมเป็น 192 ประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีสมาชิกจำนวนเท่าใดที่ลงมติสนับสนุนการเป็นสมาชิกภาพของรัฐปาเลสไตน์

องค์การตำรวจสากลเป็นหน่วยงานที่มีฐkนอยู่ในเมืองลียงของฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางสากลสำหรับออกหมายจับและจัดการความร่วมมือกับตำรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามพรมแดน

เรียบเรียงจาก

Interpol approves membership for state of Palestine, The National, 27-09-2017

State of Palestine membership in Interpol approved, in move opposed by Israel, Al Arabiya, 27-09-2017