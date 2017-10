เมื่อเก้าอี้ กก.ยุทธศาสตร์เลือก 'ชัชชาติ' แต่เขาปฏิเสธมัน

Published on Sun, 2017-10-01 08:36

ชัชชาติ ประกาศไม่รับตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมยื่นหนังสือจันทร์นี้ เผยตอนแรกจะไปตั้งแต่วันศุกร์แต่ทำเอกสารไม่ทัน ย้ำ "แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ การเลือกว่าอะไรไม่ควรทำ" ระบุไม่มีเวลาและไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้

1 ต.ค. 2560 จากเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้ลงนาม โดย 1 ในรายชื่อ รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคัดค้านและสนับสนุนนั้น

ล่าสุดวันนี้ (1 ต.ค.60) ชัชชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'ชัชชาติ สิทธิพันธุ์' ปฏิเสธการรับตำแหน่งดังกล่าว โดยระบุว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้น เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีระยะเวลายาวไม่น้อยกว่า 20 ปี และ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติยังมีหน้าที่ตามมาตรา 10 ในการจัดทำแผนแม่บทให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และ มาตรา 26 ในการพิจารณาว่าการดำเนินการของหน่วยงานใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีหน้าที่ในการติดตามแก้ไขปรับปรุงด้วย ซึ่งเป็นภาระงานสำคัญที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก

"ตัวผมเอง ไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ยังติดภาระงานประจำที่เป็นพนักงานเต็มเวลาของบริษัทมหาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระด้านครอบครัว จึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเต็มกำลัง ผมจึงขอไม่รับตำแหน่งกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะไปยื่นหนังสือในวันจันทร์ ตอนแรกจะไปตั้งแต่วันศุกร์แต่ทำเอกสารไม่ทันครับ" ชัชชาติ โพสต์

ชัชชาติ ยังโพสต์วรรคทองของ Michael Porter ผู้เชียวชาญด้านกลยุทธ์ด้วยา "The essence of strategy is choosing what not to do." "แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ การเลือกว่าอะไรไม่ควรทำ"

"สิ่งที่เรารู้ว่าจะทำได้ไม่ดี ก็ควรเลือกที่จะไม่ทำเพื่อไม่ให้เสียเวลาทั้งของคนอื่นและตัวเราครับ" ชัชชาติ ทิ้งท้าย