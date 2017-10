วันชาติจีน 1 ตุลา-ฮ่องกงนัดเดินขบวนต้านรัฐบาล "อำนาจนิยม"

Published on Sun, 2017-10-01 23:37

แม้อิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่จะคืบขยายเข้าสู่ฮ่องกงมากขึ้นทุกทีๆ แต่ฝ่ายต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงได้นัดหมายในวันชาติจีน 1 ต.ค. เดินขบวนเพื่อต่อต้าน "รัฐบาลอำนาจนิยม" พร้อมอ่านคำประกาศว่าจะไม่หยุดต่อต้าน เชื่อมั่นคนฮ่องกงจะไม่ยอมค้อมหัวให้กับเผด็จการ ขณะที่ในช่วงเช้า จนท.ตำรวจนำตัวผู้ประท้วงออกจากพิธีเชิญธงชาติจีน

1 ต.ค. 2560 - ในวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคมที่ฮ่องกงปีนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศของการต่อต้านโดยผู้ประท้วง ทั้งนี้พรรคเดโมสิทโธ (Demosisto) สันนิบาตสังคมประชาธิปไตย (League of Social Democrats) แนวร่วมสิทธิมนุษยชนพลเมือง (Civil Human Rights Front) นักศึกษาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มนักกิจกรรมย่านนิวเทอริทอรีส์ตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ได้จัดชุมนุมเพื่อต่อต้าน "รัฐบาลอำนาจนิยม" นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เลขาธิการศาลยุติธรรม ริมสกี หยึน (Rimsky Yuen) ลงจากตำแหน่ง ทั้งนี้ผู้จัดการชุมนุมระบุว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 4 หมื่นคนในขณะที่ตำรวจฮ่องกงระบุว่ามีผู้เข้าร่วม 4,300 คน

ชาวฮ่องกงใช้วันชาติจีน 1 ต.ค. นัดเดินขบวนใหญ่ต่อต้าน "รัฐบาลอำนาจนิยม" (ที่มาของภาพ: เอื้อเฟื้อภาพโดยอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล)

โดยที่จุดเริ่มต้นขบวนที่สวนสาธารณะวิคตอเรียปาร์ก ผู้แทนของผู้จัดชุมนุมซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งสมาชิกของสันนิบาตสังคมประชาธิปไตย ฟิโก ชาน ได้อ่านจดหมายของผู้นำการชุมนุมปฏิวัติร่มที่ถูกจำคุกได้แก่ โจชัว หว่อง, นาธาน หลอ, อเล็ก โจว รวมทั้งผู้ประท้วงคัดค้านโครงการในเขตนิวเทอริทอรีส์ซึ่งถูกตัดสินจำคุกเมื่อเดือนที่แล้ว

นอกจากนี้ เบนนี ไท้ ผู้นำการชุมนุมปฏิวัติร่มได้อ่าน "คำประกาศต่อต้านรัฐบาลอำนาจนิยม" ก่อนที่จะเริ่มการเดินขบวน "ถ้าหากระบอบอำนาจนิยมได้ปรากฏขึ้นจริง พวกเราเชื่อว่าประชาชนฮ่องกงจะไม่ยอมรับในสิ่งนี้ จะไม่ยอมค้อมหัวให้กับระบอบเผด็จการ จะไม่ยอมแพ้ ไม่หยุดการต่อต้านใดๆ ทั้งต่อภายในและภายนอกระบบ"

ขณะที่ทิโมธี โอ'เลียรี สมาชิกสภาของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งร่วมชุมนุมด้วยกล่าวว่า มีประเด็นข้อถกเถียงที่เริ่มขยายตัวขึ้น หลังจากที่มีป้ายสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชปรากฏขึ้นในแคมปัส เขากล่าวด้วยว่ามีพัฒนาการหนึ่งที่ "น่าห่วง" เนื่องจากมีข้อครหาที่ว่าเลขาธิการศาลยุติธรรม ริมสกี หยึน ได้เพิ่มข้อกล่าวหาหนักๆ ตัดสินจำคุกนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโจชัว หว่อง ทั้งที่ถูกศาลสั่งลงโทษให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะไปแล้ว

เขากล่าวด้วยว่า "มีความจำเป็นที่จะต้องจัดชุมนุมในลักษณะเช่นนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติร่ม แต่ก็ต้องทำให้เห็นว่าประชาชนยังคงมีความหวังว่าพวกเขาจะได้ลงสู่ท้องถนนเพื่อทำให้เสียงของพวกเขาถูกได้ยิน"

บัจโจ เหลียง ผู้ก่อตั้งพรรค Youngspiration อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่ถูกศาลปลดจากตำแหน่งกล่าวด้วยว่า "ในรอบปีมานี้ ทุกคนได้เห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวนับร้อยที่ต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดียืดยาว หรือไม่เช่นนั้นก็สูญเสียอิสรภาพต้องไปอยู่ในเรือนจำเนื่องเพราะพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพแก่ฮ่องกง ผมยังคงมีความหวังว่าทุกคนจะแสดงความห่วงใยต่อพวกเขาเหล่านั้น"

อนึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า นักกิจกรรมของเดโมสิทโธได้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวออกไปจากพิธีชักธงชาติจีนด้วย โดยมีรายงานว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บ

แปลและเรียบเรียงจาก

In Pictures: Hongkongers rally against ‘authoritarian gov’t’ on China National Day; demand Justice Sec. step down, Karen Cheung, HKFP, 1 October 2017 19:26