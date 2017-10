ศิลปินถือกระจกสะท้อน 32 ปีการจองจำนักโทษการเมืองสิงคโปร์-ก่อนถูกรวบตัว

Published on Mon, 2017-10-02 09:23

ศิลปินและนักเคลื่อนไหวสิงคโปร์ถือโอกาสที่เขามีอายุ 32 ปี จัดการแสดงศิลปะด้วยการถือบานกระจกหน้ารัฐสภา เพื่อสะท้อนถึงกรณีของ "เชียะไทปอ" อดีตนักโทษการเมืองสิงคโปร์ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาเท่ากับอายุของเขาและไม่ได้รับการประกันตัว อย่างไรก็ตามไม่ทันที่จะแสดงจบตำรวจก็จับกุมเขาไปอีกคน

ซีแลน ปาเลย์ ศิลปินและนักเคลื่อนไหวชาวสิงคโปร์ ได้ทำการแสดงเดี่ยวที่สวนสาธารณะหงลิ้มปาร์ก เมื่อบ่ายวันอาทิตย์วานนี้ (1 ต.ค.) ภายใต้ชุดการแสดง "32 ปี: การสอบสวนของกระจกบานหนึ่ง" เพื่อรำลึกถึงการถูกควบคุมตัว 32 ปีโดยไม่ถูกตั้งข้อหาของอดีต ส.ส.สิงคโปร์ เชียะไทปอ

ในการแสดงของซีแลน ซึ่งมีอายุ 32 ปีในปีนี้กล่าวว่าเขาไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่า คนๆ หนึ่งจะถูกขังโดยไม่มีการไต่สวนเป็นระยะเวลาเท่ากับที่เขาเกิดมาและมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร

จากนั้นเขาได้เดินออกจากสวนหงลิ้มปาร์ก สถานที่ซึ่งเขาได้รับอนุญาตให้ทำการแสดง เพื่อที่จะทำการแสดงต่อในส่วนที่เขาไม่ได้ประกาศเอาไว้ โดยเขากล่าวต่อหน้าผลงานศิลปะของเขาเสมือนได้พูดกับเชียะไทปอด้วยตัวเองว่า "ผมหวังว่าจะได้ถามคุณ 2 คำถาม ข้อหนึ่ง มนุษย์ที่มีจิตใจเสรีจะถูกจำกัดด้วยพื้นที่บังคับของรัฐหรือไม่ และข้อสอง เมื่อพิจารณาจากข้อแรก ผลงานศิลปะที่มีเสรีจะถูกจำกัดด้วยพื้นที่บังคับของรัฐหรือไม่" "พวกคุณรู้คำตอบของทั้ง 2 สิ่งนี้ไหม? เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู"

การแสดงผลงานศิลปะของซีแลน ปาเลย์ ก่อนถูกตำรวจจับกุม (ที่มา: The Online Citizen)

จากนั้นเขาได้เดินถือกระจกออกไปจากสวนมุ่งหน้าไปยังแกลอรีแสดงศิลปะ และไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อที่จะได้จบการแสดงศิลปะ โดยเขายืนถือกระจกอยู่หน้ารัฐสภา ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโน้มน้าวหลายครั้ง เพื่อให้เขาออกไปจากพื้นที่แต่ไม่สำเร็จ ในที่สุดตำรวจได้จับกุมเขา โดยไม่มีการอนุญาตให้ประกันตัวในคืนนั้น และตำรวจไม่มีการแจ้งว่าจับข้อหาอะไร แต่ในสิงคโปร์มีกฎหมายที่สามารถในข้อหารวมตัวสมาคมโดยผิดกฎหมาย แม้มีผู้กระทำเพียงคนเดียวก็ตาม

สำหรับเชียะไทปอ (Chia Thye Poh) ปัจจุบันอายุ 76 ปี อดีตครูสอนวิชาฟิสิกส์ สมาชิกรัฐสภาและผู้นำพรรคแนวร่วมสังคมนิยม (Barisan Sosialis) เป็นอดีตนักโทษการเมืองสิงคโปร์ที่ถูกควบคุมตัว 32 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2509 ถึง 2533 โดยใช้กฎหมายความมั่นคงภายในควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหา โดย 23 ปีแรกถูกควบคุมตัวในเรือนจำ พร้อมด้วยผู้นำพรรคแนวร่วมสังคมนิยมคนอื่นๆ และอีก 9 ปีที่เหลือ รัฐบาลสิงคโปร์ย้ายเขาไปขังในบ้านพักที่เกาะเซนโตซาโดยกำหนดให้เขาต้องจ่ายค่าเช่าเอง

ในปี พ.ศ. 2532 เขากล่าวว่าภายใต้การปกครองของพรรคกิจประชาชน (PAP) ไม่มีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่แท้จริง มีแต่อันตรายของระบอบพรรคเดียวที่มุ่งไปสู่การปกครองโดยคนๆ เดียว และจะยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือไปสู่การปกครองแบบราชวงศ์ รัฐบาลพรรคกิจประชาชนไม่ชอบหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ และไม่ยอมรับการถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลมคม พวกเขาเหมือนเป็นพวกชนชั้นนำหรือพวกจองหอง เห็นว่าตัวเองดีที่สุด เหมาะสมที่สุดที่จะปกครองสิงคโปร์ และพวกเขาปกครองด้วยนโยบายกำปั้นเหล็ก" เชียะไทปอกล่าวด้วยว่า "ความคิดของผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยหลังจาก (มากกว่า 30 ปี) ที่ถูกควบคุมตัว ที่จริงแล้ว ชีวิตของการเป็นนักโทษทำให้บุคคลยิ่งมีความแน่วแน่ที่จะต่อสู้กับการกดขี่ เพื่อที่จะได้มีสังคมที่มีความเท่าเทียม เที่ยงธรรม และมีประชาธิปไตย"

