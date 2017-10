ผลโหวตร้อยละ 90 หนุนกาตาลุญญาแยกตัว หลายฝ่ายกังวลปะทะเดือดวันลงคะแนน

Published on Mon, 2017-10-02 14:59

รัฐบาลท้องถิ่นแคว้นกาตาลุญญาจัดลงประชามติขอแยกตัวจากสเปน คนออกมาโหวตร้อยละ 42 โดยร้อยละ 90 ของคะแนนเสียงเห็นด้วยแยกตัว แม้จะถูกรัฐบาลกลางห้ามและมีการใช้กำลังตำรวจของรัฐบาลกลางบุกยับยั้ง ทำลายการลงประชามติ สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนผู้รอลงคะแนนจนมีการปะทะกัน มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 450 ราย

ธง ลา เอสเตลาดา ของแคว้นกาตาลุญญา ที่มาภาพจาก commons.wikimedia.org

2 ต.ค. 2560 ที่แคว้นกาตาลุญญา (Catalonia) ในสเปนมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปในคูหาลงคะแนนเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้อยู่ในกาตาลุญญาลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระ ในบาร์เซโลนามีการยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมประท้วงหน้าหน่วยลงคะแนน

รัฐบาลท้องถิ่นกาตาลันระบุว่า มีผู้มาออกเสียงเป็นจำนวน 2.26 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 42 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง และผลประชามติครั้งนี้มีผู้ออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวจากสเปนถึงร้อยละ 90 ถึงแม้จะถูกปิดกั้นการออกมาลงคะแนนเสียงด้วยไม้กระบองและกระสุนยาง รวมถึงการประกาศจากรัฐบาลกลางที่กรุงมาดริดว่าการประชามติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็ตาม

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 450 รายแล้ว จากการปะทะในหลายพื้นที่ทั่วแคว้นกาตาลุญญา กระทรวงกิจการภายในของสเปนระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 11 ราย ในขณะที่ทางการท้องถิ่นของกาตาลันระบุว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 800 คน

การ์เลส ปุกเดมอนต์ ผู้นำกาตาลุญญากล่าวหาว่ารัฐบาลสเปน "ใช้กำลังเกินขอบเขตและไร้ความรับผิดชอบอย่างที่ไม่มีความชอบธรรม"

ส.ส. ฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของกาตาลุญญาพยายามจัดทำประชามติในประเด็นนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลกลางของสเปนจะพยายามสั่งห้ามและปราบปรามพวกเขา โดยในวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาก็มีการจัดลงคะแนนตามกำหนดการ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของทางการกลางก็ใช้ความรุนแรงทั้งจากไม้กระบองและกระสุนยางเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชาวกาตาลันเข้าไปลงคะแนนได้โดยอ้างว่าเป็นประชามติที่ผิดกฎหมาย แต่ปุกเดมอนด์ก็กล่าวว่าความรุนแรงเหล่านี้ "ไม่อาจหยุดยั้งชาวกาตาลันที่มีความปรารถนาจะลงคะแนนได้"

มีหลายฝ่ายประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้ออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นกาตาลุญญา จอร์ดี ทูรูลล์ กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่ารัฐบาลกลางสเปนจะต้องให้การกับศาลโลกในเรื่องการใช้ความรุนแรง สำหรับเรื่องการลงประชามติ ทูรูลล์กล่าวว่าจะยังคงมีการปิดหีบในเวลาเดิม ไม่มีการเลื่อนแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้น และจะมีการนับผลคะแนนหลายล้านเสียงต่อไป

เหตุการณ์ในคูหาลงประชามติแห่งหนึ่งในบาร์เซโลนามีผู้มาใช้สิทธิหลายร้อยคนผลักดันกับตำรวจที่มีโล่ปราบจลาจล มีรถหุ้มเกราะและรถพยาบาลจอดอยู่ใกล้ๆ ผู้จัดการลงปะชามติลอบนำหีบเลือกตั้งเข้าไปถึงที่หมายได้ก่อนรุ่งเช้าและเรียกร้องให้ผู้มาใช้สิทธิต่อสู้ขัดขืนตำรวจอย่างอหิงสา

ส่วนในมาดริดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกพังอาคารสถานที่เข้าไปในหน่วยลงคะแนนเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการลงประชามติจนเป็นเหตุให้มีการปะทะกับผู้ที่รอโหวตอยู่นอกอาคาร ขณะเดียวกันมีประชาชนในมาดริดบางส่วนราว 300 คนชุมนุมกันที่จัตุรัสพลาซ่ามายอร์เพื่อแสดงการสนับสนุนให้กาตาลุญญายังคงอยู่ในสเปนต่อไปและแสดงการชื่นชมเจ้าหน้าที่ทางการกลาง ในบาร์เซโลนาก็มีการชุมนุมของคนหลายร้อยคนที่สนับสนุนการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสเปนต่อไปเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองกาตาลุญญาและฝ่ายค้านสเปนที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอย ลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการใช้กำลังตำรวจ พรรคแรงงานของสเปนก็ประณามความรุนแรงของตำรวจในครั้งนี้โดยบอกว่าการใช้ความรุนแรงในการปิดคูหาเป็นเรื่องไม่อาจยอมรับได้

องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางการสเปนเคารพในสิทธิของพลเมืองและสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ รวมถึงระงับการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ

นายกรัฐมนตรีของเบลเยียม ชาร์ลส์ มิเชล กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงและควรจะหาทางออกด้วยการหารือทางการเมือง หัวหน้าพรรคสังคมนิยมสเปน เปโดร ซานเชซ ก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสเปนใช้วิธีการเจรจาหารือกับกาตาลุญญาเพื่อสร้างความมั่นคงโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแทนการปะทะ

นิโคลา สเตอร์เจียน นายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์ กล่าวว่าไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นอิสระของกาตาลุญญาอย่างไรก็ตาม พวกเราก็ควรจะประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสเปนจนกว่าจะมีคนบาดเจ็บหนัก สเตอร์เจียนเป็นผู้ที่ต้องการทำประชามติให้สกอตแลนด์แยกตัวจากสหราชอาณาจักรเช่นกัน

ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าประชามติเป็นเรื่องของทั้งประชาชนชาวสเปนและของรัฐบาลสเปน พวกเขาต้องการให้มีการเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญของสเปน

ก่อนหน้านี้เคยมีคำสั่งศาลให้การลงประชามติในครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของกาตาลุญญาก็ไม่ยอมปิดการจัดลงประชามติตามคำสั่งศาล ทำให้ตำรวจของรัฐบาลกลางสเปนพยายามใช้กำลังยับยั้งการลงประชามติแทน

เอ็นริค มิโญ ตัวแทนรัฐบาลกลางของสเปนในพื้นที่กาตาลุญญาบอกว่าตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการบังคับใช้คำสั่งศาล "อย่างเป็นมืออาชีพ" และอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกาตาลุญญาวันนี้ไม่นับว่าเป็นประชามติ

นายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอย ถึงขั้นกล่าวหลังจากมีการปิดคูหาลงประชามติว่า "ในวันนี้ไม่มีการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระ มีแต่ข้ออ้างในเรื่องนี้เท่านั้น" ราฮอยบอกอีกว่าการจัดประชามติในกาตาลุญญาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่พวกเขาก็ยังจะจัดต่อไปทำให้ทางการกลางของสเปนโต้ตอบ "ด้วยความสงบเยือกเย็น"

ในช่วงกลางคืนราวสามทุ่มตามเวลาในสเปน ปุกเดมอนต์ประกาศว่ากาตาลุญญาได้รับสิทธิในการที่จะแยกตัวเป็นอิสระแล้ว แต่ยังต้องรอประกาศผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการไปอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ จากนั้นก็จะนำผลโหวตอย่างเป็นทางการส่งให้กับทางรัฐสภาสเปนพิจารณา

