กราดยิงเทศกาลดนตรีลาสเวกัส ตายเกิน 58 เจ็บกว่า 200-มือปืนปลิดชีพตัวเอง

มือปืนเป็นชายผิวขาววัย 64 ยิงจากชั้น 32 ของโรงแรมลงมากลางคอนเสิร์ตนักร้องคันทรีชื่อดัง เจสัน อัลดีน ผู้เชี่ยวชาญ-คนอยู่ในเหตุการณ์คาดอาวุธก่อเหตุเป็นปืนอัตโนมัติ หลังก่อเหตุมือปืนฆ่าตัวตายก่อนที่หน่วยสวาทจะไปถึง โดยตำรวจต้องการสอบปากคำผู้หญิงที่เดินทางกับมือปืน โดยขณะนี้ยังไม่ตีความเป็นคดีก่อการร้าย แต่พฤติการณ์เข้าตำรากฎหมายเนวาดา

ภาพเหตุการณ์การกราดยิงในลาสเวกัส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 50 คน บาดเจ็บกว่า 200 คน (ที่มา: Twitter/Breaking 911)

ณ เทศกาลดนตรีในลาสเวกัส แฟนเพลงคันทรี่นับพันตกอยู่ในเหตุการณ์การยิงสังหารหมู่ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสหรัฐฯ มือปืนได้สาดกระสุนนับร้อยนัดทางตอนใต้ของครลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เมื่อกลางดึกวันที่ 1 ต.ค. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 58 คน มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 200 คน

คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงมาจากหน้าต่างชั้น 32 ของโรงแรมมัณฑะเลย์เบย์ข้ามฝังถนนมายังลานจัดเทศกาลดนตรี "รูท 91 ฮาร์เวสต์" ในช่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่มของวันอาทิตย์ (2 ต.ค.) ตามเวลาของสหรัฐฯ ทำให้ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตหลายหมื่นคนวิ่งหนีตาย ก่อนที่ต่อมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือสวาท (SWAT) จะบุกเข้าไปถึงห้องของคนร้ายและพบว่าคนร้ายเสียชีวิตแล้ว

โจเซฟ ลอมบาร์โด นายอำเภอของลาสเวกัสเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้คือสตีเฟน แพดด็อค อายุ 64 ปี เขามีอาวุธปืนไรเฟิลในครอบครองถึง 10 กระบอกและเชื่อว่าคนร้ายน่าจะฆ่าตัวตายก่อนที่หน่วยสวาทจะเข้าไปถึง ไม่พบว่าแพดด็อกมีประวัติอาชญากรรมใดๆ มาก่อน โดยที่ยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจทางการเมือง หรือมีความเจ็บแค้นในเรื่องอื่น หรือมีแรงจูงใจอะไร แต่ลอมบาร์โดตั้งเป้าว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุลำพังแบบไม่มีขบวนการ (lone-wolf-type)

ทั้งนี้ตำรวจยังได้ค้นตัวหญิงที่ชื่อ แมริลู แดนลีย์ ผู้ที่ลอมบาร์โดบอกว่าเดินทางร่วมกันกับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุและต้องการสอบปากคำเธอ

[Video] of the mass shooting in Las Vegas at route 91, more than over 50 dead & over 200 injured.#PrayForTheWorld #prayforvegas #route91 pic.twitter.com/han3fSVNBN — TreTheGentleman (@TreTheGentleman) October 2, 2017

วิดีโอนาทีที่มีการกราดยิง (ที่มา: Twitter/TreTheGentleman)

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาทวิตในทวีตเตอร์ส่วนตัว ใจความว่า “ขอแสดงความอาลัยและเห็นอกเห็นใจแก่เหยื่อและครอบครัวในเหตุการณ์การกราดยิงที่ลาสเวกัส ขอให้พระเจ้าอวยพร!”

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

ทวิตของโดนัลด์ ทรัมป์ (ที่มา:Twitter/Donald J. Trump)

มติชน รายงานว่า บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า กำลังเร่งตรวจสอบว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่

เจมส์ กาญาโน นักวิเคราะห์ด้านการบังคับใช้กฎหมายจากสำนักข่าว CNN ของสหรัฐฯ กล่าวว่า จากเสียงปืนของผู้ก่อการนั้น คาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้หน่วยงานทหาร “ปืนอัตโนมัติแบนั้นจะต้องมีขนาดแม็กกาซีนที่บรรจุกระสุนได้มาก ฟังเหมือนปืนที่ใช้สายพานลำเลียงกระสุนที่ทหารใช้กัน และการยิงลงมาอย่างนั้นถ้าจะให้เทียบมันเหมือนยิงปลาที่อยู่ในถังน้ำ” กาญาโนกล่าว

สำนักข่าว อินดิเพนเดนท์ของสหราชอาณาจักร รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนการกราดยิงครั้งนี้ออกมาระบุว่าพวกเขาไม่ได้สืบสวนคดีนี้ในฐานะของการก่อการร้าย แต่ถ้าดูจากกฎหมายของมลรัฐเนวาดาที่ระบุว่า “การก่อการร้ายหมายถึงการกระทำใดๆ ที่หมายรวมถึงการใช้หรือพยายามใช้การก่อวินาศกรรม การบีบบังคับหรือความรุนแรงเพื่อหมายมุ่งให้เกิดภัยต่อร่างกายหรือชีวิตของคนจำนวนมาก” แต่อย่างไรเสีย นายอำเภอโจเซฟกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะตีความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย “ตอนนี้ยังไม่ใช่ เราเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวในท้องถิ่น เขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่” “ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขามีความเชื่ออะไร”

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กได้ตั้งเพจ The Violent Incident in Las Vegas, Nevada Crisis Response เพื่่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการทราบชะตากรรมของคนรู้จักที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว

ในส่วนเพิ่มเติมข้อที่ 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ (Second Amendment) ให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมีและพกพาอาวุธปืน ได้รับการรับรองในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2334 (ที่มา: wikipedia)

