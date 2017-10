มพบ. ช็อกโกแลต เกือบทุกยี่ห้อพบตะกั่วและ/หรือแคดเมียม ร้อง อย.ออกมาตรฐานแคดเมียม

Published on Wed, 2017-10-04 17:29

นิตยสารฉลาดซื้อ เผย ‘ช็อกโกแลต’ เกือบทุกยี่ห้อ พบ ‘ตะกั่ว และ/หรือ แคดเมียม’ แม้ปริมาณตะกั่วไม่เกินมาตรฐาน แต่ อย. ควรทำมาตรฐานแคดเมียม แนะหากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่ วนผสมช็อกโกแลตบ่อยครั้ง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

4 ต.ค. 2560 รายงานข่าวจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แจ้งว่า วันนี้ (4 ต.ค.60) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ แถลงข่าวผลทดสอบการปนเปื้ อนโลหะหนัก 2 ชนิด ได้แก่ แคดเมียม และ ตะกั่ว ในช็อกโกแลต 19 ตัวอย่าง ที่เป็นที่นิยมในตลาดทั้งผลิ ตในประเทศและนำเข้า โดยสุ่มเก็บตัวอย่างในเดือน ส.ค. - ก.ย.ที่ผ่านมา แบ่งเป็น ดาร์กช็อกโกแลต จำนวน 10 ตัวอย่าง และช็อกโกแลตประเภทอื่น ๆ อีก 9 ตัวอย่าง

ผลการทดสอบมีเพียงตัวอย่างเดียว ที่ไม่พบตะกั่วและแคดเมียมเลย คือ ลินด์ สวิส คลาสสิค ไวท์ ช็อกโกแลต (Lindt Swiss Classic White Chocolate) ขณะที่อีก 18 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนของตะกั่ วและ/หรือแคดเมียม โดยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานตะกั่ ว ทั้งในและต่างประเทศ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่ าง แต่ประเทศไทยยังไม่มี การกำหนดมาตรฐานการปนเปื้ อนสารแคดเมียม โดยพบตัวอย่างที่ปนเปื้อนดังนี้

(1) พบการปนเปื้อนทั้งแคดเมี ยมและตะกั่ว จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) ลินด์ เอ็กเซลเลนท์ ดาร์ก 85% โกโก้ (Lindt Excellence Dark 85% Cocoa), 2) ทอปเบอโรน (Toblerone) ดาร์ก ช็อกโกแลต ผสมน้ำผึ้งและอัลมอนด์ นูกัต, 3) เบอรีล 80% คาเคา ดาร์กช็อกโกแลต (Beryle’s 80% CACAO dark Chocolate coklat hitam), 4) กีเลียน เบลเจี้ยน ช็อกโกแลต ดาร์ก 72% (GuyLian Belgian Chocolate Dark 72%) , 5) ริตเตอร์ สปอร์ต 50% โกโก้ ดาร์ก ช็อกโกแลต (Ritter Sport 50% Cocoa Dark chocolate with fine cocoa from papua new Guinee), 6) ล็อกเกอร์ ดาร์ก-นอร์ ((Loacker Dark-Noir) (Dark Chocolate with cocoa cream filling and crispy wafer)), 7) เฮอร์ชี่ ดาร์ก ช็อกโกแลต(Hershey’s Dark chocolate), 8) คินเดอร์ บูเอโน่ ดาร์ก ลิมิเต็ด อีดิทชั่น (kinder Bueno Dark limited Edition)

(2) พบการปนเปื้อนเฉพาะแคดเมี ยมจำนวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) ลอตเต้ กานา แบล็ค ช็อกโกแลต เอ็กตร้า โกโก้ (Lotte Ghana Black Chocolate Extra cocoa), 2) เบอรีล อัลมอนด์ (Beryl’s Almond), 3) ยูไนเต็ด อัลมอนด์ ไวท์ แอนด์ ดาร์ก ช็อกโกแลต (UNITED Almond White Chocolate & Dark Chocolate), 4) ล็อตเต้ กานา เอ็กตร้า คาเคา แบล็ค (LoTTE Ghana Extra Cacao Black), 5) มอรินากะ ดาร์ส ดาร์ก ช็อกโกแลต (morinaga DARS dark chocolate), 6) เนสท์เล่ คิทแคท (nestle KitKat)ช็อกโกแลตนมสอดไส้เวเฟอร์, 7) โนเบิลไทม์ (NOBLE TIME), 8) เฟอเรโร รอชเชอ (Ferrero Rocher)ช็อกโกแลตนมผสมเกล็ดเฮเซลนั ทสอดไส้ครีมและเฮเซลนัท, 9) ทวินช็อกฮาร์ท (TWIN-CHOCK HEART), และ 10) เฮอร์ เว่ย แดรี่ มิลค์ (HER WEI Dairy Milk) (ดูผลทดสอบละเอียดในนิ ตยสารฉลาดซื้อ)

“ในต่างประเทศ ผลการทดสอบขององค์กร As You Sow ที่ทดสอบพบช็อกโกแลต 18 ยี่ห้อดัง มีตะกั่วหรือแคดเมียมในระดับอั นตราย ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กั บคนที่ชอบกินช็อกโกแลตเป็นอย่ างมาก ยิ่งช็อกโกแลตมีปริมาณโกโก้แมส* มาก ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะพบโลหะหนักทั้ งสองชนิดดังกล่าวมากขึ้น ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ได้สุ่มทดสอบช็อกโกแลตยี่ห้อดั งในตลาด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริ โภคว่าช็อกโกแลตยี่ห้อไหนมี ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมากน้อยเพียงใด เพราะปัจจุบันสินค้าเหล่านี้ วางขายทั่วไปแม่แต่ร้านสะดวกซื้ อซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย” (อ้างอิง http://www.asyousow.org/our- work/environmental-health/ toxic-enforcement/lead-and- cadmium-in-food/ )

รายงานข่าวระบุด้วยว่า แม้ว่าจะไม่มีตัวอย่ างใดพบการตกค้างตะกั่วจนเกินค่ ามาตรฐาน แต่จากการอ่านฉลากพบว่า มี 2 ตัวอย่างที่ไม่มีการแสดงฉลากเป็ นภาษาไทย และไม่มีการแสดงเลขสารบบอาหาร ได้แก่ เบอรีล อัลมอนด์ (Beryl’s Almond) และ เฮอร์ เว่ย แดรี่ มิลค์ (HER WEI Dairy Milk) ซึ่งทั้งสองตัวอย่างผลิ ตในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ การไม่แสดงฉลากภาษาไทยเข้าข่ ายความผิดตามมาตรา 6 (10) และมีโทษตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 คือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ส่วนการไม่แสดงเลขสารบบอาหาร มีความเป็นไปได้ว่านำเข้ าอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รั บอนุญาต (มาตรา 15) ซึ่งมีบทลงโทษคือ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 53)

มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิ ตภัณฑ์อาหารไม่สามารถทำลายได้ด้ วยความร้อน ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) ซึ่งได้กำหนดให้ปริมาณสารตะกั่ วที่ตรวจพบในช็อกโกแลตต้องไม่ เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) แต่หากเป็นช็อกโกแลตชนิดไม่หวาน ตรวจพบได้ไม่เกิน 2 มก./กก. แต่สำหรับแคดเมียมในช็อกโกแลตนั้ น ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ เอาไว้

นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวอีกว่า แม้ว่าผลทดสอบการปนเปื้ อนโลหะหนัก 2 ชนิด ในช็อกโกแลตดังกล่าวจะไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน แต่สารโลหะหนักเหล่านี้ สามารถสะสมในร่างกายได้ ดังนั้นผู้บริโภคยังคงต้องระมั ดระวังการบริโภคอาหารที่มีส่ วนผสมของช็อกโกแลต ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงต่อสุ ขภาพหากรับประทานในปริมาณมากหรื อบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเด็กที่อ่อนไหวเป็นพิ เศษต่อสารปนเปื้อนโลหะหนัก” เรื่ องของปริมาณโกโก้ในช็อกโกแลต

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ได้กำหนดคุ ณภาพและมาตรฐานเฉพาะของช็ อกโกแลตแต่ละชนิดเอาไว้ สำหรับช็อกโกแลตนม ซึ่งเป็นชนิดของช็อกโกแลตที่ เราเลือกสุ่มเก็บมาเป็นตัวอย่ างในการตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้ มีการกำหนดคุณภาพไว้ว่าต้องมี ปริมาณโกโก้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณช็อกโกแลต โก้โกปราศจากไขมันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2.5 มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้ อยกว่าร้อยละ 10.5 และต้องมีน้ำตาลไม่เกินร้อยละ 55

นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ฝากข้อสั งเกตของคนที่ชอบช็อกโกแลต ด้วยว่า เมื่อดูปริมาณส่วนประกอบทั้ งหมดในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนั้นยั งมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาล เพราะฉะนั้นถ้าหากรับประทานมากๆ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอน ปริมาณแคลอรีของพลังงานจากการกิ นอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายใน 1 วันคือ 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี และเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลมากเกิ นไป ซึ่งตามที่นักโภชนาการแนะนำคือ ไม่ควรเกิน 24 กรัม/วัน หรือ 6 ช้อนชา/วัน เพราะน้ำตาลเป็นคาร์ โบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่ให้พลั งงานแก่ร่างกาย โดยหากเราบริโภคมากเกินไป สามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคอ้วนหรือฟันผุ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งโรคไขมันในเลือดสูงได้ นอกจากนี้ช็อกโกแลตมีสารคาเฟอี นด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ คนติดช็อกโกแลต

อัฏฐพร ฤทธิชาติ เจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ การได้รับสารตะกั่วและสารแคดเมี ยม ในระยะยาวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ อสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มทารกในครรภ์ และเด็ก ซึ่งสารโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดนี้จะส่งผลเสียหายต่ อการเจริญเติ บโตของระบบประสาทและพั ฒนาการทางสมองของเด็กที่คล้ายกั น กล่าวคือ ทำให้ระดับสติปัญญาด้อยลง ผลการเรียนตกต่ำ สมาธิสั้น และก้าวร้าว และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบอื่ น ๆ ของร่างกายด้วย เช่น ระบบสืบพันธุ์ ตับ ไต และระบบการสร้างเม็ดเลือด

ส่วนด้านการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์ การอนามัยโลก กำหนดให้แคดเมียมเป็นสารก่ อมะเร็งในมนุษย์ โดยมีหลักฐานยืนยันว่าทำให้เกิ ดมะเร็งปอด และมีหลักฐานอย่างจำกัดว่าทำให้ เกิดมะเร็งที่ไตและต่อมลูกหมาก และกำหนดให้สารประกอบของตะกั่ วเป็นสารที่น่าจะก่อให้เกิ ดมะเร็งในมนุษย์