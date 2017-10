อินโดนีเซียกำลังพิจารณาข้อกำหนดเพื่อแบนตัวละคร LGBTQ ออกโทรทัศน์

Published on Wed, 2017-10-04 21:31

ในประเทศอินโดนีเซียการ์ตูนที่มีตัวละครเป็นหญิงรักหญิงอย่างเซเลอร์มูนอาจจะถูกเซนเซอร์ไปด้วย เนื่องจากมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาสั่งห้ามการแสดงออกแบบ LGBTQ ผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์ว่ากฎหมายใหม่นี้แสดงให้เห็นการเหยียด LGBTQ ในอินโดนีเซียและอาจจะทำให้ชีวิตใครหลายคนยากลำบากขึ้น

เซเลอร์ยูเรนัสและเซเลอร์เนปจูน ในการ์ตูนเซเลอร์มูน

4 ต.ค. 2560 ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา สภาผู้แทนฯ อินโดนีเซียเสนอเพิ่มเติมเนื้อหาในร่างกฎหมายการควบคุมการแพร่ภาพกระจายเสียงฉบับใหม่ให้กับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียพิจารณา โดยมีเนื้อหาดังกล่าวมีการสั่งแบนตัวละครผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) รวมถึงผู้ชายที่แสดงออกในลักษณะ "เหมือนผู้หญิง" นั่นทำให้แม้แต่การ์ตูนเซเลอร์มูนที่มีตัวละครหญิงรักหญิงก็อาจจะฉายไม่ได้

เอวิตา เนอร์ซานตี หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการอ้างว่าพวกเขา "ไม่ได้เหยียดหรือกีดกันชาว LGBTQ" แต่ก็พูดว่า "ถ้าหากมีรายการใดที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าสาธารณะจะถูกสั่งแบน"

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเสนอ คือการสั่งให้เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีเลสเบียน, เกย์, ไบเซ็กชวล, คนข้ามเพศ เป็นเรื่องผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย สุเปียดิน แอเรียส สุปาตรา จากพรรคนาสเด็มกล่าวว่าพวกเขาไม่ยอมให้มี "พฤติกรรมแบบ LGBT" ในโทรทัศน์ของพวกเขาโดยอ้างว่า "มันขัดกับวัฒนธรรมของพวกเรา" และอ้างว่า "มันจะทำลายศีลธรรมของคนรุ่นใหม่"

สื่อ Vice ระบุว่าร่างข้อบังคับใหม่นี้มาพร้อมกับกระแสการออกกฎหมายกีดกันชาว LGBTQ หนึ่งในองค์กรอนุรักษ์นิยมของอินโดนีเซีย ที่เรียกตัวเองว่าเป็น "พันธมิตรรักครอบครัว" หรือ AILA ผลักดันให้อินโดนีเซียมีการสั่งห้ามการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาว LGBTQ ทั้งหลายด้วยเพราะในอินโดนีเซียไม่มีกฎหมายรองรับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน

นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีกฎหมายต่อต้านสิ่งอนาจารที่มีความกำกวมมากจนถูกอ้างใช้บุกจับกุมปาร์ตี้ของชาวเกย์ กฎหมายดังกล่าวนี้กำกวมในลักษณะที่ตีความไปถึงอะไรที่ตามที่ดู "สัปดน" แม้ในที่รโหฐาน

นอกจากการกดขี่ทางกฎหมายแล้ว รยามิซาร์ด รยาคูดู เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียก็เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อกล่าวหาว่าชุมชน LGBTQ เป็น "อาวุธ" ที่ชาติตะวันตกใช้ "ทำสงครามตัวแทน" กับอินโดนีเซีย พวกเขาบอกอีกว่าผู้ที่ไม่ยึดติดทางเพศเป็นสิ่งที่ "อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์"

ในตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติของอินโดนีเซียเริ่มหันเหความสนใจมาสู่โทรทัศน์ที่ถูกเซนเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆ จากที่ก่อนหน้านี้หญิงข้ามเพศปรากฎตัวและมีพื้นที่ในสื่อโทรทัศน์ของอินโดนีเซียมาก่อน หญิงข้ามเพศบางคนก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่ขณะเดียวกันก็มีหญิงข้ามเพศบางคนที่ถูกลดทอนตัวตนให้กลายเป็นแค่ตัวตลกราคาถูก

อย่างไรก็ตามโทรทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงคนรักเพศเดียวกันยังคงมีอยู่น้อยมากในอินโดนีเซีย แต่ก็พอมีอยู่บ้างที่มาจากสื่อภายนอก เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเซเลอร์มูน ที่เคยฉายในอินโดนีเซียมีตัวละครที่สื่อไปในทำนองหญิงรักหญิง คือเซเลอร์เนปจูนและเซเลอร์ยูเรนัสถึงแม้ว่าในสหรัฐฯ จะพยายามเซนเซอร์ความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ แต่ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียกลับไม่พยายามเซนเซอร์เรื่องนี้ แม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่เซนเซอร์อะไรเล็กๆ น้อยๆ อย่างชุดอาบน้ำในการ์ตูนโดราเอมอนก็ตาม

ทว่ากฎหมายใหม่ที่กำลังมีการพิจารณานี้ ถ้ามีการผ่านร่าง และออกบังคับใช้จะทำให้ความรักแบบเซเลอร์เนปจูนและเซเลอร์ยูเรนัสกลายเป็นเพียงความทรงจำในวัยเด็กที่เลือนหาย อย่างไรก็ตามสมาชิกสภานิติบัญญัติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ Vice ว่าเรื่องนี้ยังคงอยู่ในช่วงการเสนอร่างกฎหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการเสนอร่างกฎหมายนี้ก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย สุปรียาดี วิโดโด เอ็ดดโยโน ผู้อำนวยการบริหารของสถาบันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ICJR) กล่าวว่าการสั่งแบน LGBTQ ในโทรทัศน์เป็นการเหยียดและกีดกัน รวมถึงเป็นกฎหมายที่อันตราย เอ็ดดโยโนบอกว่าการสั่งเซนเซอร์ความรุนแรงเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ตัวละคร LGBTQ เองไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงในตัวพวกเขาเอง นโยบายเช่นนี้จึงมีรากฐานมาจากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันอย่างไม่มีเหตุผล (homophobia)

นอกจากนี้การสั่งเซนเซอร์ LGBTQ ในสื่อโทรทัศน์ยังเสี่ยงต่อการทำให้สังคมปฏิบัติไม่ดีต่อชาว LGBTQ เนื่องจากทุกวันนี้ผู้มีความหลากหลายทางเพศในอินโดนีเซียก็เสี่ยงต่อการถูกประท้วงจากกลุ่มชาวมุสลิมสายสุดโต่ง กลุ่มศาลเตี้ยที่ไล่ล่าการจัด "ปาร์ตี้เกย์" ตามที่พักส่วนบุคคล และตำรวจก็มักจะประจานชาว LGBTQ ให้อับอายเวลามีการกวาดล้างต่อต้านกลุ่ม LGBTQ

เอ็ดดโยโน บอกว่าถ้ามีการผ่านร่างกฎหมายเซนเซอร์ชาว LGBTQ จะยิ่งทำให้เกิดการเหมารวมตีตราชาว LGBTQ มากขึ้น ทำให้ชีวิตใครหลายคนยากลำบากขึ้น

Indonesia considering banning LGBT characters from national television shows, The Telegraph, 03-10-2017

Indonesia Wants to Ban LGBTQ Characters From Television, Vice, 01-10-2017