สหรัฐฯ ถูกวิจารณ์หลังค้านมติยูเอ็น ประณามโทษประหารชีวิตคนรักเพศเดียวกัน

Published on Fri, 2017-10-06 03:59

ในการลงมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อประณามโทษประหารชีวิตต่อผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ซึ่งสหรัฐฯ คัดค้านมตินี้ร่วมกับประเทศอนุรักษ์นิยมอื่นๆ อย่างจีน อิรัก และซาอุดิอาระเบีย ทำให้สหรัฐฯ ถูกประณามจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และถูกวิจารณ์จากองค์กรผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าระดับโลก

ที่มา: Ludovic Bertron/Wikipedia

6 ต.ค. 2560 ในปัจจุบันมีอยู่ราว 10 ประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตกับกรณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน เช่น บรูไน, อัฟกานิสถาน, เยเมน, อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบีย มีบางประเทศทีมีการใช้กฎหมายลงโทษเช่นนี้แค่ในบางพื้นที่ เช่นเขตปกครองตนเองตอนเหนือของไนจีเรีย และโซมาเลีย ในบางประเทศก็มีการใช้กฎหมายนี้กับเฉพาะประชากรที่นับถืออิสลามเท่านั้นอย่างมอริเตเนีย หรือในกาตาร์ที่มีโทษประหารชีวิตเฉพาะกับชาวมุสลิมที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยไม่สนใจว่าเป็นเพศใด

ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ ทางคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติลงมติเพื่อประณาม "การกำหนดโทษสั่งประหารชีวิตในฐานะที่ใช้ลงโทษการกระทำบางอย่าง เช่น การเลิกศรัทธา, การหมิ่นศาสนา, การคบชู้ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน"

อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ เป็น 1 ใน 13 ประเทศที่โหวตคัดค้านมติดังกล่าวของสหประชาชาติ แม้ว่ามติดังกล่าวจะผ่านร่างก็ตาม โดยมี 27 ชาติที่โหวตสนับสนุน และมี 7 ชาติที่งดออกเสียง เรื่องนี้ทำให้ ทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติถูกตั้งคำถามจากนักสิทธิมนุษยชนและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)

โดยที่องค์กรฮิวแมนไรท์แคมเปญ (HRC) แถลงประณาม นิกกี ฮาลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติและรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเป็นความล้มเหลวต่อการร่วมมติ ทำให้สหรัฐฯ อยู่ในสภาพ "ยิ่งกว่าน่าขายหน้า"

ที คอบบ์ ผู้อำนวยการของ HRC โกลบอล กล่าวว่าฮาลีย์ล้มเหลวจากการไม่ยอมยืนหยัดต่อต้านการใช้โทรประหารชีวิตอันป่าเถื่อนที่ถูกอ้างใช้ลงโทษผู้มีความสัมพันธ์แบบคนรักเพศเดียวกัน ในขณะที่มติขององค์กรสิทธิมนุษยชนยูเอ็นนี้เป็นความก้าวหน้าสำคัญแต่รัฐบาลทรัมป์ก็ล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำบนเวทีโลกในการสนับสนุนมาตรการนี้ได้

โฆษกการต่างประเทศของสหรัฐฯ เฮเธอร์ เนาเอิร์ต กล่าวโต้ตอบคำวิจารณ์ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า ทางสหรัฐฯ เอง "ประณามอย่างจริงจัง" ต่อการใช้โทษประหารเพื่อลงทัณฑ์คนรักเพศเดียวกัน การคบชู้ และการล่วงละเมิดศาสนา แต่ก็อ้างว่าสาเหตุที่พวกเขาโหวตคัดค้านมติฉบับนี้เพราะกลัวว่าจะต้องประณามการใช้โทษประหารในทุกสถานการณ์ไปจนถึงกลัวว่าจะมีการเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารทั้งหมด

นอกจากเรื่องโทษประหารต่อความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันแล้ว ฝ่ายสิทธิมนุษยชนของยูเอ็นยังประณามการประหารชีวิตต่อบุคคลที่พิการทางใจและทางสติปัญญา บุคคลที่อายุต่อกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์ และยังแสดงความกังวลอย่างมากในเรื่องที่มีการอ้างใช้โทษประหารชีวิตเรื่องการคบชู้กับผู้หญิงในอัตราส่วนที่มากอย่างเกินขอบเขต

ในหมู่ประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตคนรักเพศเดียวกันนั้นมีอยู่ 6 ประเทศที่ยังนำมาบังคับใช้คือ อิหร่าน, ซาอุดิอาระเบีย, ซูดาน, เยเมน, ไนจีเรีย และโซมาเลีย รวมถึงพื้นที่ที่ถูกยึดครอบโดยกลุ่มก่อการร้ายไอซิส มี 5 ประเทศที่ระบุเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายแต่ไม่มีการนำมาใช้จริง

เรนาโต ซับบาดินี ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมสากลเพื่อเลสเบียน, เกย์, ไบเซ็กชวล, ทรานส์ และอินเตอร์เซ็กส์ (ILGA) กล่าวว่า มันเป็นเรื่องคิดไม่ถึงที่ว่ามีคนอีกหลายร้อยล้านคนที่ยังอยู่ในรัฐที่ยังคงมีคนถูกประหารชีวิตเพียงเพราะว่าพวกเขารักคนๆ หนึ่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ประชาคมโลกเน้นย้ำว่าควรทำให้กฎหมายแบบนี้ถูกยกเลิกไป

13 ประเทศที่โหวตคัดค้านมติในครั้งนี้ได้แก่ บอตซาวานา, บุรุนดี, อียิปต์, เอธิโอเปีย, บังกลาเทศ, จีน, อินเดีย, อิรัก, ญี่ปุ่น, กาตาร์, ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศที่นำเสนอมตินี้ได้แก่ เบลเยี่ยม, เบนิน, คอสตาริกา, ฝรั่งเศส, เม็กซิโก, มอลโดวา, มองโกเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการสนับสนันจากอีกหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, คองโก, คีร์กีซสถาน และโบลิเวีย ฯลฯ

เรียบเรียงจาก

US votes against UN resolution condemning gay sex death penalty, joining Iraq and Saudi Arabia, The Independent, 04-10-2017

U.S. Votes Against United Nations Ban on Death Penalty for Same-Sex Relations, Snopes, 03-10-2017

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_penalty_for_homosexuality