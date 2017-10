‘ดาวคะนอง’ หนังตัวแทนประเทศไทยชิงออสการ์ปีล่าสุดถูกห้ามฉาย

Published on Fri, 2017-10-06 16:30

ดาวคะนอง ภาพยนตร์ตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี 2560 ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามฉายที่ Warehouse 30 รวมทั้งงดกิจกรรมพูดคุยถึงหนังหลังจากนั้น ระบุมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยง

ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ดาวคะนอง

วันนี้ (6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ Warehouse 30 ถนนเจริญกรุง ทหารสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง (By the Time It Gets Dark) ผลงานกำกับของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ตัวแทนประเทศไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี 2560 พร้อมห้ามกิจกรรมพูดคุยหลังหนังฉายจบกับสองนักวิจารณ์และนักเขียนด้านหนัง ชญานิน เตียงพิทยากร และ รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกัน ภาพยนตร์ดาวคะนองได้ถูกจัดฉายอีกสองสถานที่ คือ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในงานรำลึก 6 ตุลา (แม้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมฉาย) และอีกที่คือหอภาพยนตร์ในงาน “ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง” ซึ่งจัดงานในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายการสนทนา “6 ตุลาในหนัง: ความทรงจำที่อยากให้ลืม” กับวิทยากร สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และอโนชา สุวิชากรพงศ์ ก่อนฉายภาพยนตร์ดาวคะนอง

ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Documentary Club และเป็นผู้จัดงานฉายภาพยนตร์ที่ Warehouse 30 ในวันนี้ ได้โพสต์สเตตัสขึ้นเฟสบุ๊กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยข้อความระบุว่า “กิจกรรมของเราวันนี้ที่จะฉายหนังเรื่อง "ดาวคะนอง" ในฐานะตัวแทนไทยส่งชิงรางวัลออสการ์และเราจะวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องนี้กันในด้านศิลปะภาพยนตร์ ...ถูกเจ้าหน้าที่สั่งงดฉายค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่าน และวิทยากรมากๆ เลยค่ะ T T”

ด้านผู้จัดการโรงภาพยนตร์ Documentary Club ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมทั้งการฉายหนังและพูดคุยหลังฉายโดยใช้เหตุผลว่า ได้รับความเห็นจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายว่าเนื้อหาของหนังมีความสุ่มเสี่ยง และไม่แฮปปี้ที่จะให้ฉาย