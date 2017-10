รมว.แรงงาน ลั่นต้องไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ ในกระทรวง

Published on Wed, 2017-10-11 15:26

รมว.แรงงาน ลั่นต้องไม่มีข้าราชการของกระทรวงไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ขณะที่แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่เกาหลีจนครบกำหนดตามสัญญา แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศให้รีบติดต่อขอรับเงิน

11 ต.ค. 2560 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานระบุว่า วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ผู้บริหารระดับสู งตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวกับเจ้ าแม่ค้ามนุษย์ ในกระทรวงแรงงาน ซึ่งทุกคนยืนยันกับรัฐมนตรีฯ ว่าตั้งแต่ คสช.และรัฐบาลนี้เข้ามาบริ หารประเทศ ไม่มีข้ าราชการของกระทรวงแรงงานไปมีส่ วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุ ษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะเจ้าพ่อ เจ้าแม่นั้น ทุกหน่วยยืนยันว่า ไม่มีอย่างแน่นอน

วิวัฒน์ ได้กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้คาดโทษผู้บริหารระดับสู งของกระทรวงแรงงานทุกคนว่า หากพบว่ามีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างคนใดของกระทรวงแรงงาน ไปเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิ บัติหน้าที่ จะไม่มีการแค่จับย้ายอย่างแน่ นอน ต้องลงโทษสถานหนักอย่างเดียว เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ กำหนดวาระปฏิรูปกระทรวง 8 +1 ไว้ ซึ่งหนึ่งในวาระปฏิรูป ที่สำคัญ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ ามนุษย์ด้านแรงงาน ด้วยการยึดถือนโยบาย Zero Tolerance (No Corruption / No Illegal Migrant Worker / No Labour Exploitation and No Child labour) อย่างเคร่งครัด และให้ติ ดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บั งคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดข้อครหา หรือร้องเรียนในเรื่องการทุจริ ตเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

กรณีที่มีข่าวการเรียกรับค่าคิ วในกระบวนการตรวจสัญชาติ ของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ตรวจสอบแล้ ว ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ ของกรมหรือกระทรวงแรงงาน เข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากศูนย์ตรวจสัญชาติเป็ นความรับผิดชอบของประเทศต้ นทางที่เข้ามาดำเนินการเอง แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานได้บูรณาการกั บหน่วยงานความมั่นคงจัดชุดเจ้ าหน้าที่ไปตรวจสอบบริ เวณโดยรอบของศูนย์ตรวจสัญชาติ แล้ว พร้อมกับได้จับกุมดำเนินคดีกั บแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิ ดประเภทที่ทำการจัดคิวให้กั บแรงงานที่จะเข้ารับการตรวจสั ญชาติ ไปแล้ว 4 ราย

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าวว่า หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงแรงงานเข้าไปเกี่ยวข้ องหรือร่วมเรียกรับผลประโยชน์ จากกระบวนการตรวจสัญชาติหรื อการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริ ตกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1003 ในวันและเวลาราชการ

แรงงานไทยกลับจากเกาหลี รีบขอคืนเงินประกัน (เทจิกึม) ด่วน

วานนี้ (10 ต.ค.60) รายงานข่าวจากกรมจัดหางาน ระบุด้วยว่า วรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจนครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วเดินทางกลับประเทศไทย แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) หรือประกันการออกนอกประเทศ (เทจิกึม) คืนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอให้ตรวจสอบรายชื่อแล้วดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอยื่นเงินประกันคืนได้ที่เว็บไซต์ www.hrdkoreathailand.com หรือ www.doe.go.th/oversea พร้อมทั้งกรอกเอกสารคำร้องและแนบเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบคำร้องขอเงินประกัน สำเนาหนังสือเดินทาง ฉบับที่อยู่เกาหลี 1 ฉบับ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงินประกัน 1 ฉบับ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ประจำประเทศไทย กระทรวงแรงงาน ตึกประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วรานนท์ กล่าวอีกว่า แรงงานไทยที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตั๋วหรือเทจิกึมคืน ขอให้รีบตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็ปไซต์ดังกล่าวข้างต้น แล้วดำเนินการยื่นเรื่องโดยด่วน ซึ่งขณะนี้มีผู้มีสิทธิ์รับเงินคืนจำนวนทั้งสิ้น 1,605 คน มูลค่ากว่า 700 ล้านวอน หรือกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ แรงงานไทยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง หรือเงินเทจิกึม จะต้องเป็นแรงงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างรายเดียวติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แล้วเปลี่ยนงานหรือเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน สำหรับผู้ที่ทำงานครบ 1 ปี และจะได้รับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเวลาที่ทำงานเกิน 1 ปี สอบถามรายละเอียดการยื่นขอเงินประกันได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด , ทาง E-mail : hrdkoreathai@gmail.com , line : epsthaicenter หรือโทร. 0 2245 9433, 06 2452 8871