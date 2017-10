นางแบบผิวดำในโฆษณา 'โดฟ' เปิดใจ บอกคนเข้าใจผิดเรื่องที่มองว่าโฆษณานี้เหยียดสีผิว

Published on Thu, 2017-10-12 13:25

จากกรณีโฆษณาสบู่โดฟที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่อง "เหยียดสีผิว" โลลา โอกุนเยมี หนึ่งในนักแสดงโฆษณาชุดนี้ที่เป็นคนดำเชื้อสายไนจีเรียเปิดใจว่าเธอไม่เคยรู้มากก่อนว่าจะถูกนำมาแสดงในโฆษณาที่ถูกวิจารณ์ในแง่นี้ ขณะเดียวกันก็ชี้แจงว่าผู้คนเข้าใจเจตนาของโฆษณานี้ผิดไป

12 ต.ค. 2560 โลลา โอกุนเยมี เป็นหญิงเชื้อสายไนจีเรียที่เกิดในลอนดอนและเติบโตในแอตแลนตา ถึงแม้เธอจะได้รับการบอกเล่ามาตั้งแต่เด็กด้วยประโยคที่ว่า "เธอสวยนะ ...สำหรับผู้หญิงผิวคล้ำ" ซึ่งทำให้เธอรับรู้และเข้าใจดีว่าสังคมที่พูดแบบนี้ยังคงมองคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผิวขาวกว่าดูดีกว่า

โอกุนเยมีพูดถึงอุตสาหกรรมความงามว่าตั้งแต่ในอดีตมีหลายประเทศที่เน้นใช้คนที่ผิวขาวกว่าเป็นมาตรฐานว่ามีความสวยความงามกว่าขณะที่ใช้คนผิวคล้ำหรือคนดำเป็นแค่เครื่องแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวขึ้นเพื่อทำให้ผู้หญิงมี "ความสวย" ในแบบมาตรฐานความงามที่เน้นผิวขาวเท่านั้น และทุกวันนี้ในบางประเทศก็ยังเป็นแบบนี้อยู่

สำหรับโอกุนเยมีแล้วเธออยากจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของพี่น้องคนผิวคล้ำให้กับแบรนด์ด้านความงามระดับโลก เพื่อบอกกับโลกให้รู้ว่าพวกเธอมีอยู่จริง พวกเธอก็สวยได้ และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเธอมีคุณค่าในตัวเอง

แต่กลายเป็นว่าโฆษณาที่เธอแสดงให้กับผลิตภัณฑ์ของโดฟกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น "โฆษณาเหยียดเชื้อชาติสีผิว" ไปแล้ว นั่นทำให้เธอรู้สึกแย่เมื่อโฆษณาชุดนี้กลายเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง

โฆษณาโดฟตัวนี้มีความยาว 13 นาที แสดงให้เห็นหญิงคนดำ หญิงคนขาว และหญิงชาวเอเชีย ถอดชุดท่อนบนเปลี่ยนเป็นคนเชื่อชาติต่างๆ ตามลำดับ ในโฆษณาโทรทัศน์ฉบับ 30 วินาทีที่เผยแพร่ในสหรัฐฯ มีคนแสดง 7 คน ต่างเชื้อชาติและอายุ มาพร้อมกับคำถามว่า "ถ้าผิวของคุณมีป้ายฉลากแบบผลิตภัณฑ์ชำระล้างผิวได้ มันจะระบุว่าอย่างไร" ตัวโอกุนเยมีเองเป็นนางแบบคนแรกที่ปรากฎตัวในโฆษณาและบอกว่าผิวของเธอ "แห้งร้อยละ 20 เปล่งปลั่งร้อยละ 80"

โอกุนเยมีบอกว่าเธอชอบตัวเองในงานโฆษณาชุดนี้ ครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอก็ชอบมันและแสดงความยินดีที่เธอปรากฏตัวเป็นคนแรกในโฆษณาในฐานะตัวแทนของคนดำ เรื่องที่ว่าโฆษณาฉบับนี้เป็นโฆษณาเหยียดเชื้อชาติสีผิวจึงอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด

โอกุนเยมีเล่าว่าตอนที่เธอตกลงเข้าแสดงในโฆษณานั้นเธอมีจุดยืนว่าถ้าหากมีการให้เธอแสดงบทคนดำที่ดูด้อยค่ากว่า หรือแสดงแบบภาพ "ก่อนใช้" เทียบกับ "หลังใช้" เธอจะปฏิเสธแล้วเดินออกจากกองถ่ายทันที แต่กองถ่ายของโดฟก็ปฏิบัติกับคนหลายเชื้อชาติอย่างดี และมีเป้าหมายของโฆษณาคือต้องการเน้นย้ำให้เห็นว่าคนทุกสีผิวต่างก็สมควรได้รับความนุ่มนวลอ่อนโยนกันทั้งนั้น

อย่างไรก็ตามโอกุนเยมียอมรับว่าโฆษณาตัวนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปแล้วอาจจะทำให้เกิดการตีความผิดไปจากเดิมผ่านรูปภาพแค่บางส่วนของโฆษณาเต็มที่ถูกนำเสนอออกไป บวกกับการที่ก่อนหน้านี้โดฟเคยถูกต่อว่าในเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วทำให้ความเชื่อถือของผู้คนน้อยอยู่แล้วแต่แรกกลายเป็นการแสดงออกอย่างไม่พอใจ จึงเป็นเรื่องที่นักโฆษณาทั้งหลายควรจะคำนึงถึงให้ดีว่าพวกเขานำเสนอภาพออกไปแล้วจะกลายเป็นการกีดกันผู้ชมที่เป็นชายขอบหรือลดทอนคุณค่าของพวกเขาหรือไม่

ถึงแม้ว่าโอกุนเยมีจะเห็นด้วยที่โดฟออกมาขอโทษต่อสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกถูกล่วงละเมิด แต่เธอก็อยากให้โดฟปกป้องวิสัยทัศนของตัวเองไว้ด้วย มันเป็นเรื่องที่ดีที่โอกุนเยมีคนดำผิวคล้ำได้มีส่วนร่วมกับโฆษณา เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็น "เหยื่อ" แต่เธอมีความเข้มแข็งของตัวเอง มีความงามของตัวเอง และเธอจะไม่ยอมถูกลบหายไป

เรียบเรียงจาก

I am the woman in the 'racist Dove ad'. I am not a victim, Lola Ogunyemi, 10-10-2017