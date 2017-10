เวียดนามเรียกร้องกัมพูชาคงสิทธิความเป็นพลเมืองของคนเชื้อสายเวียดนาม

Published on Fri, 2017-10-13 20:32

รมว.ต่างประเทศเวียดนามแถลงต่อกัมพูชาแสดงความเป็นกังวลต่อสถานการณ์ของชาวเวียดนามในกัมพูชา หลังจากที่ทางการกัมพูชาประกาศว่ามีชาวเวียดนามราว 70,000 รายเป็น "ผู้อพยพผิดกฎหมาย" ทั้งที่หลายคนมีเชื้อสายเวียดนามแต่เกิดในกัมพูชา และทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศกัมพูชามาตลอด

13 ต.ค. 2560 เวียดนามไรท์นาวซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามรายงานว่า ทางการเวียดนามแสดงความกังวลถึงกรณีคนเชื้อสายเวียดนามจำนวนมากที่อาศัยในกัมพูชากำลังถูกทางการกัมพูชาริบสิทธิในความเป็นพลเมืองไป

ทางการกัมพูชาประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่ามีชาวเวียดนามราว 70,000 รายที่ถูกประกาศให้เป็น "ผู้อพยพอย่างผิดกฎหมาย" ถึงแม้ว่าชาวเวียดนามจำนวนมากจะเกิดในกัมพูชา

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นพลเมืองของชาวเวียดนามต่อไป โดยที่ชาวเชื้อสายเวียดนามในกัมพูชาจำนวนมากทำงานประมงอยู่ที่โตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดกลางประเทศกัมพูชา

ชุมชนประมงในโตนเลสาป ทะเลสาปน้ำจืดใจกลางกัมพูชา ภาพถ่ายในปี 2560 (ที่มา: แฟ้มภาพ/ประชาไท)

รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามกล่าวอีกว่าคนเชื้อสายเวียดนามในกัมพูชามีส่วนร่วมทางสังคมในการพัฒนากัมพูชาและช่วยให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศ ทางการเวียดนามจึงเรียกร้องให้ชาวเวียดนามยังอาศัยอยู่ในกัมพูชาต่อไปได้ในขณะที่กำลังมีการแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมาย เวียดนามไรท์นาวระบุว่าถ้อยแถลงของทางการเวียดนามไม่ได้มีลักษณะข่มขู่แต่แสดงออกว่าการปฏิบัติอย่างดีกับชุมชนชาวเวียดนามเป็นปัจจัยหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชากล่าวว่ามีการให้สัญชาติแก่ชาวเวียดนาม "อย่างไม่เหมาะสม" ทำให้ในตอนนี้มีคนเชื้อสายเวียดนามราว 70,000 รายถูกจัดให้เป็น "ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย" แต่ก็ยังไม่มีแผนการส่งตัวพวกเขาออกนอกประเทศและยังอนุญาตให้ผู้คนเหล่านั้นลงทะเบียนเป็นพลเมืองได้กับรัฐบาลในท้องถิ่น

มีชาวเวียดนามจำนวนมากอพยพไปอยู่กัมพูชาในช่วงปลายยุคสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมอินโดจีน มีบางส่วนที่หนีความรุนแรงในสมัยที่มีสงครามเรียกร้องเอกราชและการรวมชาติ ชุมชนชาวเวียดนามในกัมพูชาเองก็เคยประสบกับการถูกเหยียดเชื้อชาติและถูกใช้ความรุนแรงในสมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชา ซึ่งมีกลุ่มเขมรแดงซึ่งนิยมใช้วิธีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เรียบเรียงจาก

Concern for Vietnamese in Cambodia, Vietnam Right Now, 10-10-2017