กนกรัตน์ เลิศชูสกุล: เปิดตัวหนังสือ The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand

14 ต.ค. 2560 เปิดตัวหนังสือ เรื่องของคนเดือนตุลา/ตุลา "The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand" ที่ห้องเรวัติ พุทธินันท์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยช่วงแรก ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และการเปิดตัวหนังสือโดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียน The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand