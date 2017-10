หลายองค์กรสหรัฐฯ ร่วมกันประท้วง 'ทรัมป์' ปรับกฎให้คนอ้างศาสนากีดกันสวัสดิการคุมกำเนิด

Published on Mon, 2017-10-16 14:49

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานว่าองค์กรหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) กลุ่มด้านสิทธิทางกฎหมาย และกลุ่มรณรงค์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ พากันเดินขบวนประท้วงรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ที่หน้าทำเนียบขาวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลพยายามอ้างศาสนาเป็นความชอบธรรมในการกีดกัน-จำกัดการเข้าถึงการคุมกำเนิดของผู้หญิง

ที่มาภาพจาก: Women's March

16 ต.ค. 2560 เมื่อไม่นานนี้ทรัมป์ตัดสินใจยกเลิกข้อกำกับของรัฐบาลกลางที่ระบุให้นายจ้างต้องมีประกันสุขภาพให้ลูกจ้างครอบคลุมถึงการคุมกำเนิด ทรัมป์ยกเลิกคำสั่งนี้โดยอ้างว่าเพื่อให้ธุรกิจที่ "มีเจตจำนงแรงกล้าด้านศีลธรรม" หรือ "มีความเชื่อทางศาสนาอย่างจริงใจ" ต่อต้านไม่ครอบคลุมการประกันสุขภาพด้านการคุมกำเนิดลูกจ้างได้

การที่ทรัมป์ยกเลิกข้อกำกับเดิมทำให้หลายกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านในเรื่องนี้ เช่น บริจิตต์ อามิรี ทนายความอาวุโสของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน (ACLU) วิจารณ์ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังบีบบังคับให้ผู้หญิงต้องจ่ายให้กับความเชื่อทางศาสนาของเจ้านายพวกเธอ โดยที่ ACLU ยังประกาศฟ้องร้องต่อต้านคำสั่งชั่วคราวของรัฐบาลทรัมป์ที่ออกมาแทนด้วย

ทางด้านอิลิซ โฮกจ์ ประธานกลุ่มสนับสนุนทางเลือกในการคุมกำเนิดแห่งสหรัฐฯ NARAL วิจารณ์ว่าการยกเลิกข้อกำกับนี้แสดงให้เห็นถึงความกระเหี้ยนกระหือรือของทรัมป์ในการพยายามควบคุมผู้หญิงและฉกชิงสวัสดิการไปจากประชาชน

ถึงแม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะอ้างศาสนามาใช้ลดโอกาสสวัสดิการสุขภาพของผู้หญิง แต่ในกลุ่มที่ประท้วงเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมาก็มีทั้งกลุ่มหมอและผู้นำทางศาสนารวมอยู่ด้วย พวกเขาร่วมกับฝูงชนที่ชุมนุมกันตะโกนว่า "ไม่ใช่โบสถ์ ไม่ใช่รัฐ แต่เป็นผู้หญิงที่ต้องตัดสินชะตากรรมของตัวเอง" และ "ร่างกายของพวกเรา ชีวิตของพวกเรา สิทธิในการตัดสินใจของพวกเรา!"

กลุ่มหลักๆ ที่จัดการประท้วงในครั้งนี้คือกลุ่มว่าด้วยสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อย่างแพลนด์พาเรนฮูด องค์กรด้านกฎหมายอย่าง ACLU ศูนย์กฎหมายแห่งชาติเพื่อผู้หญิง องค์กร LGBTQ อย่างฮิวแมนไรท์แคมเปญ และองค์กรชื่อหน่วยเฉพาะกิจ LGBTQ กลุ่มศาสนาที่เข้าร่วมได้แก่คาทอลิกฟอร์ชอยส์ ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่เชื่อว่าชาวคาทอลิกควรสนับสนุน "สิทธิทางกฎหมายและทางศีลธรรมของผู้หญิงในการปฏิบัติตามจำสำนึกในเรื่องเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์ของพวกเธอเอง"

ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ยังเผยแพร่ภาพการถือป้ายประท้วงพร้อมแฮชแท็กว่า #HandsOffMyBC และ #LicenseToDiscriminate ด้วย

เรียบเรียงจาก

Rights Groups Join Forces to Fight Trump's #LicenseToDiscriminate, Common Dreams, 13-10-2017

'This Attack Is a New Low': Trump Blasted for Rolling Back Birth Control Mandate, Common Dreams, 06-10-2017