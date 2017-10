แรงงาน ชาติพันธุ์ ผู้คน ชาวนา ในสังคมที่แปรเปลี่ยน | คนสามัญ อานันท์ 70 ปี

Published on Tue, 2017-10-17 14:25

สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่วงบ่ายวันที่ 20 ก.ย. เป็นการนำเสนอกลุ่มบทความ "แรงงาน ชาติพันธุ์ ผู้คน ชาวนา ในสังคมที่แปรเปลี่ยน" แนะนำหัวข้อและดำเนินรายการโดย สืบสกุล กิจนุกร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การนำเสนอประกอบด้วย

(1) ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "การปกครองโดยเอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรโดยรัฐไทย" (2) ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "งานวิจัยกับการสร้างพื้นที่ความรู้ของผู้หญิง (ที่ขาดหายไป)" และ (3) เนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "Contract Farming of Hybrid Seeds: Its Contribution and Consequence in Northeastern Thailand"