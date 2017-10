The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand | ไทเรล-ยุกติ-เอกสิทธิ์-วัชรพล

Published on Thu, 2017-10-19 18:02

14 ต.ค. 2560 เปิดตัวหนังสือ เรื่องของคนเดือนตุลา/ตุลา "The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand" ที่ห้องเรวัติ พุทธินันท์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ โดยภายหลังการแนะนำหนังสือโดยผู้เขียนคือ กนกรัตน์ เลิศชูสกุลแล้ว

ถัดมาเป็นช่วงวิจารณ์หนังสือและร่วมพูดคุยโดย ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวัชรพล พุทธรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมช่วงอภิปรายแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมเสวนา