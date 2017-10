เปอร์โตริโก: ภัยพิบัติเฮอร์ริเคน-เสียงที่สหรัฐไม่ยอมรับฟังแถมยังปิดกั้นข้อมูล

Published on Fri, 2017-10-20 02:35

ในรอบปี 2017 นี้สหรัฐอเมริกาและแคริบเบียนประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอร์ริเคน และเครือรัฐเปอร์โตริโกดูจะอยู่นอกสายตารัฐบาลกลางคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้คนเผชิญความยากลำบากจากภัยธรรมชาติ แต่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ก็พยายามปกปิดข้อมูล แสร้งทำเป็นว่าพวกเขาแก้ปัญหา "สำเร็จ" แม้ในความเป็นจริงชีวิตชาวเปอร์โตริโกยังคงลำบากและเสี่ยงภัย

สภาพของเมืองซานฮวน เมืองเอกของเปอร์โตริโก หลังประสบภัยพายุเฮอร์ริเคนมาเรีย ภาพถ่ายเมื่อ 23 กันยายน 2017 (ที่มา: Sgt. Jose Ahiram Diaz-Ramos/U.S. Department of Defense)

20 ต.ค. 2560 เปอร์โตริโกเป็นดินแดนในปกครองหนึ่งของสหรัฐเมริกา ซึ่งประสบภัยพิบัติจากพายุตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้รับความเสียหายอย่างหนักและผู้คนอยู่ในสภาพเสี่ยงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอาหาร น้ำ และเชื้อเพลิง บ้านร้อยละ 90 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟาใช้ อีกร้อยละ 60 หลังคาเรือนไม่มีน้ำ โครงข่ายโทรคมนาคมร้อยละ 75 ไม่สามารถใช้งานได้

ถึงแม้ว่าการรายงานตัวเลขความเสียหายข้างต้นของรัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นไปค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงจากการสำรวจของสื่อท้องถิ่น แต่การรายงานเกี่ยวกับความเสียหายของเปอร์โตริโกกลับเป็นไปอย่างที่ ส.ส. ท่านหนึ่งของสภาคองเกรสบอกว่าเป็นการ "ปิดบังข้อเท็จจริงที่เลวร้าย" เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ โดยที่การประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรัฐก็แตกต่างมากเทียบกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแหล่งข่าวท้องถิ่น

ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญในการบรรเทาช่วยเหลือสาธารณภัยเพราะมันช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือฟื้นฟูได้ นอกจากนี้ยังเป็นส่งที่ประชาชนหรือสื่อใช้ตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐบาลได้ด้วยว่าพวกเขาทำตามหน้าที่ดูแลประชาชนหรือไม่

เครือรัฐเปอร์โตริโกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ ก็จริงแต่ไม่มีสถานะเป็นมลรัฐ แถมมีผู้แทนแค่คนเดียวที่ไม่มีสิทธิลงมติได้ทุกเรื่อง และแม้ว่าเขาหรือเธอจะทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับชาวเปอร์โตริโก แต่ก็มักจะถูกละเลยเวลาพวกเขาเรียกร้องอะไรก็ตาม

ในกรณีของภัยพิบัติล่าสุดรัฐส่วนกลางของอเมริกาก็ออกประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตรวม 34 ราย จากการแถลงข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่สื่อท้องถิ่นสำรวจแล้วพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะกว่านั้นมาก

เฮกเตอร์ เปสเกรา ศูนย์เพื่อข่าวสืบสวนสอบสวน (CPI) ในซานฮวนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่งน้อย 200 รายในช่วงวันที่ 20-29 กันยายนที่ผ่านมา เปสเกราบอกว่าตัวเลขนี้เขานำมาจากบันทึกทางการอย่างเดียวเท่านั้นยังมีส่วนอื่นๆ ที่ยังตกสำรวจอยู่ นั่นหมายความว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านั้น ทางโรงพยาบาลปาวียาในอเรซิโบเปิดเผยว่าในโรงพยาบาลของพวกเขาที่เดียวก็มีคนเสียชีวิตแล้ว 49 ราย ในช่วง 2 วันแรกที่มีพายุเฮอร์ริเคนจนทำให้โรงพยาบาลใช้ไฟฟ้าไม่ได้

การเซ็นเซอร์สื่อ ปกปิดความเสียหายภัยพิบัติ นำเสนอแต่ด้านดีของรัฐบาล

หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลกลาง และกองทัพสหรัฐอเมริกา นำสิ่งของช่วยเหลือมาถึงเปอร์โตริโก ภาพถ่ายเมื่อ 1 ตุลาคม 2017 (ที่มา: Staff Sgt. Elvis Umanzor/U.S. Department of Defense)

ผู้ว่าการรัฐเปอร์โตริโก ริคาร์โด โรเซลโล ยังเคยกล่าวถึงเรื่องที่โรงพยาบาล 63 แห่ง จากทั้งหมด 69 แห่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง แต่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ตีความไปเองว่าหมายถึงการที่โรงพยาบาลกลับมาเปิดรับคนไข้เพิ่มขึ้นถึง ขณะที่ปกปิดเรื่องที่ว่ามีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะภัยพิบัติ

หน่วยงานจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังนำเสนอแต่ข้อมูลสถิติในแง่ดีขณะที่ปกปิดข้อมูลด้านอื่น จนกระทั่งพอสื่อหลายแห่งรายงานว่ารัฐบาลกลางเซนเซอร์ในเรื่องนี้พวกเขาจึงนำสถิติในแง่อื่นๆ กลับมาเผยแพร่อีกครั้ง

ลูอิซ กูเตียร์เรส ส.ส. อิลินอยส์ผู้ลงพื้นที่ประสบภัยเปอร์โตริโก ได้ให้สัมภาษณ์ต่อวอชิงตันโพสต์ โดยกล่าวว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ พยายามปกปิดข้อมูลความเสียหายไม่ให้ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ของสหรัฐฯ ได้รับรู้

ทรัมป์และรัฐบาลของเขายังพยายามทำให้มีแต่การนำเสนอในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูเฮอร์ริเคนมาเรีย มีการให้ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ เอ่ยชมรัฐบาลสหรัฐฯ เองในความพยายามบรรเทาทุกข์ แต่พอนายกเทศมนตรีคาร์เมน ยูลิน ครูซ วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องนี้พร้อมกับนำเสนอว่าผู้คนกำลังล้มตาย เธอก็ถูกทรัมป์โต้ตอบใส่อย่างรุนแรงกล่าวหาว่าเธอ "เป็นผู้นำที่แย่" และอ้างว่าเธอถูกพรรคเดโมแครตใช้ให้พูดไม่ดีกับทรัมปฺ์

ขณะที่ทรัมป์พยายามทวีตข้อความเรื่องการบรรเทาทุกข์เปอร์โตริโกโดยเน้นว่า "ประสบความสำเร็จ" อยู่ตลอด แต่ผู้สื่อข่าว อิไล เวลชิ จากเอ็มเอสเอ็นบีซีก็กล่าวตอบทรัมป์ไปว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลัง "ปิดบังข้อเท็จจริงที่เลวร้าย" ไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ ผู้ใช้ทวีตเตอร์บางคนยังพยายามโต้ตอบทรัมป์ว่าชาวเปอร์โตริโกกำลังลำบากอย่างหนักในการค้นหาน้ำดื่ม ไม่ใช่มัวแต่มานั่งเช็คทวิตเตอร์ ผู้ใช้อีกรายหนึ่งชื่อ Wendy Lawner ก็พูดถึงความยากลำบากทีแม่ของเธอซึ่งอาศัยอยู่ในเปอร์โตริโกกำลังขาดอาหารเพราะสภาพรอบตัวเสียหายอย่างหนัก "และนั่นคือข่าวจริง" Wendy Lawner ระบุในทวิตเตอร์

