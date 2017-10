ศาลปล่อยตัว โจชัว หว่อง-นาธาน หลอ แล้วด้วยเงินประกันคนละ 2.1 แสนบาท

Published on Tue, 2017-10-24 18:26

หลังถูกคุมขังมาสองเดือนจากข้อหาสมาคมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หัวหน้าผู้พิพากษาใช้เวลา 10 นาทีฟังคำไต่สวนแล้วจึงให้ประกันตัวกลับไปอยู่บ้านเพื่อรอฟังคำไต่สวนเรื่องโทษจำคุกในวันที่ 7 พ.ย. นี้ พ่อแม่หว่องเตรียมทำเมนูพิเศษรับลูกที่บ้าน หลอพร้อมช่วยเหลือประเด็นร้อนในฮ่องกงต่อ

โจชัว หว่อง (ซ้าย) และ นาธาน หลอ (ขวา) ที่มา: แฟ้มภาพ/西鐵頭等/Jason940728/Wikipedia

สำนักข่าว เซาท์ ไชน่า มอร์นิง โพสท์ รายงานว่า โจชัว หว่องและนาธาน หลอ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชื่อดังได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังเป็นเวลาสองเดือนโดยใช้เงินประกันตัวทั้งสิ้นคนละห้าหมื่นดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 2.1 แสนบาท

หว่องและหลอจะกลับไปพำนักที่บ้านเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการไต่สวนในศาลฎีกาในเรื่องโทษการคุมขังที่มาแทนการบำเพ็ญประโยชน์ที่ทั้งสองทำเสร็จไปนานแล้ว

หัวหน้าพรรคเดโมซิสโตทั้งสองคนถูกจับกุมพร้อมกับอดีตประธานสหภาพนักเรียน อเล็กซ์ โจว จากกรณีการประท้วงที่นำไปสู่การยึดครองถนนสายหลักทั่วฮ่องกงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหรือที่รู้จักกันในชื่อ การปฏิวัติร่ม เป็นเวลา 79 วันในปี 2557

ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม นักเคลื่อนไหวทั้ง 3 รายถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหารวมตัวสมาคมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำรับโทษด้วยการทำงานบริการชุมนุม โดยโจชัว หว่อง ต้องทำงาน 80 ชั่วโมง นาธาน หลอ ต้องทำงาน 120 ชั่วโมง และอเล็ก โจว รอลงอาญา 3 เดือน อย่างไรก็ตามกรมยุติธรรมฮ่องกง ได้อุทธรณ์คำตัดสิน เนื่องจากเห็นว่านักเคลื่อนไหวเหล่านี้วางแผนชุมนุม ณ ที่ทำการรัฐบาลฮ่องกง และคำตัดสินของศาลไม่ได้พิจารณาที่จะลงโทษสถานหนัก สุดท้ายจึงได้ตัดสินและนำพวกเขาไปอยู่ในคุกแทน อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์โทษจำคุกและขอให้ยกเลิกการคุมขัง โดยการพิจารณาคำขอนี้จะมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ย. 2560

ล่าสุด วันนี้ เจฟฟรีย์ หม่า หัวหน้าผู้พิพากษาได้ใช้เวลาในการฟังคำไต่สวนเป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงพิจารณาให้ปล่อยตัวหว่องและหลอด้วยหลักประกันตัวจำนวนคนละ 5 หมื่นดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมเงื่อนไขว่าทั้งสองต้องให้เอกสารเดินทาง ที่อยู่อาศัยให้กับทางการพร้อมกับรายงานตัวกับสถานีตำรวจสัปดาห์ละครั้ง ส่วนตัวโจทก์ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวครั้งนี้

โรเจอร์ หว่อง ผู้เป็นพ่อของโจชัว หว่อง กล่าวว่าเขาและภรรยาจะเตรียมอาหารมื้อพิเศษให้กับลูกชาย “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบพิเศษของผมและชานม(ที่แม่ทำขึ้นเป็นพิเศษ) เป็นเมนูโปรดของเขา และเราจะเตรียมอาหารมื้อนั้นเอาไว้รอ” หว่องผู้พ่อกล่าว “ถ้าคืนนี้เขาอยู่บ้าน เราก็จะนั่งคุยกันอย่างอบอุ่น”

ทางด้านหลอได้ขอบคุณทีมกฎหมายและผู้สนับสนุนสำหรับการทำงานหนักและความอดทนอดกลั้น ภายหลังออกมาจากอาคารศาลพร้อมยุนผู้เป็นแฟนสาว

“ในคุกเป็นสถานที่ที่ต้องการการปรับตัว...มีบางครั้งที่อะไรๆ ก็ไม่ง่าย” หลอพูดกับนักข่าวเกือบร้อยคนที่รออยู่หน้าศาล “แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนที่ร่วมเดินอยู่บนเส้นทางสายประชาธิปไตยได้เตรียมใจกับเรื่องนี้แล้ว และพวกเขาจะไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรค”

นอกจากร่วมทานอาหารเย็นกับครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองวาระกลางฤดูใบไม้ผลิย้อนหลังแล้ว หลอมีแผนที่จะช่วยเหลือในประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงจากที่เขาติดตามระหว่างถูกคุมขัง ได้แก่ประเด็นความขัดแย้งกฎหมายสภานิติบัญญัติและการสร้างจุดตรวจคนเข้าเมืองบนจุดเดียวกันระหว่างฮ่องกงและจีนบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน “มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในฮ่องกง...ผมหวังว่าการที่ได้รับประกันตัวออกมาจะทำให้ผมช่วยเหลืออะไรได้” หลอกล่าว ทั้งนี้ โจว ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ในการได้รับสิทธิ์ประกันตัว

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตัดสินโทษเกิน 3 เดือน จะมีผลทำให้นักเคลื่อนไหวทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติต้องห้ามในการลงเลือกตั้งของฮ่องกง ซึ่งรวมทั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกง และสภาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 ปี ในกรณีของนาธาน หลอ ควุน-จุง (Nathan Law Kwun-chung) หรือ นาธาน หลอ ก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง แต่ถูกศาลตัดสินว่าขาดคุณสมบัติ กรณีปฏิญาณตนรับตำแหน่งว่าจะจงรักภักดีเฉพาะฮ่องกงเท่านั้น พร้อมชูข้อความ "ฮ่องกงไม่ใช่จีน"

เรียบเรียงจาก

Occupy leaders Joshua Wong and Nathan Law released on bail pending appeal against jail terms, South China Morning Post, October 24, 2017