คนหนุนกาตาลุญญาอยู่กับสเปนต่อ 3 แสนคนชุมนุมในบาร์เซโลนา

กลุ่มขวาจัดเอี่ยวความรุนแรงประปราย ทั้งปะทะกับตำรวจท้องถิ่นและทำคนขับแท็กซี่บาดเจ็บ ผู้นำท้องถิ่นย้ำมุ่งหน้าสร้างประเทศใหม่ต่อไปแม้โดนรัฐบาลกลางไล่ออกทั้งชุด แต่ผู้นำแคว้นยังได้สิทธิ์ลงเลือกตั้งได้ถ้าไม่เข้าคุกไปก่อน สหรัฐฯ เยอรมนียังหนุนมาดริด มีเพียงสกอตแลนด์หนุนกาตาลุญญา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (29 ต.ค. 60) สำนักข่าวอินดิเพนเดนท์ของสหราชอาณาจักรรายงานว่า มีการชุมนุมของผู้ที่ต้องการให้แคว้นกาตาลุญญาอยู่กับสเปนต่อไป การชุมนุมมีขึ้นที่เมืองหลวงแคว้นกาตาลุญญาได้แก่เมืองบาร์เซโลนา มีผู้ออกมาชุมนุมประมาณ 3 แสนคนตามการประมาณของทางการท้องถิ่น

#TotsSomCatalunya #Spain #Catalonia Spain: Barcelona set for huge rally against Catalan independence; The case is clear; Catalonia is Spain. Over 1 million people in the streets of Barcelona today. #RepublicaCatalana #Parlement pic.twitter.com/r1ZANAwUJ8 — Brefly Wesly Siagian (@breflywesly18) October 29, 2017

ภาพการชุมนุมเมื่อวานนี้ (ที่มา:twitter/breflywesly18)

การชุมนุมเกิดขึ้นสองวันหลังจากรัฐสภากาตาลุญญาประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนฝ่ายเดียว โดยอ้างผลประชามติเรื่องการแยกตัวเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาที่มีผู้ออกมาออกเสียงร้อยละ 43 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด ท่ามกลางการปิดกั้นการออกมาลงคะแนนเสียงด้วยไม้กระบองและกระสุนยางของตำรวจจากส่วนกลาง รวมถึงการประกาศจากรัฐบาลกลางที่กรุงมาดริดว่าการประชามติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ผลปรากฎว่าร้อยละ 90 ของผู้มาออกเสียงเห็นสมควรว่าต้องแยกตัวจากสเปน

เมื่อ 10 ต.ค. เหล่าผู้นำท้องถิ่นในแคว้นลงนามในคำประกาศเอกราช การ์เลส ปุกเดมอนต์ ประธานาธิบดีแคว้นกาตาลุญญาประกาศเอกราชในวันเดียวกัน แต่ยังไม่บังคับใช้เนื่องจากต้องการให้มีการเจรจากับรัฐบาลสเปนในเรื่องการแยกตัว รัฐบาลสเปนตอบโต้ท่าทีดังกล่าวด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา 155 เข้าปกครองแคว้นกาตาลุญญาโดยตรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ล่าสุด มีคำสั่งจากรัฐบาลกรุงมาดริด ปลดรัฐบาลท้องถิ่นกาตาลันทั้งชุด รวมถึงผู้บัญชาการกองตำรวจท้องถิ่นหรือตำรวจโมสโซสด้วย ทั้งยังประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 21 ธ.ค. นี้

ฝ่ายผู้สนับสนุนการรวมกับสเปนเคยมีการชุมนุมมาตั้งแต่สามสัปดาห์ที่แล้วหลังทราบผลประชามติเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมาในบาร์เซโลนา ตัวเลขจากทางการท้องถิ่นระบุว่าการชุมนุมครั้งนั้นมีผู้มาร่วมชุมนุม 3 แสนคน แต่ตัวเลขจากกลุ่มผู้จัดการชุมนุม โซเซียตัด ซิบิล กาตาลานา (เอสซีซี) ระบุว่มีผู้มาชุมนุมมากกว่าหนึ่งล้านคน

กลุ่มเอสซีซีกล่าวว่า การชุมนุมมีสโลแกนร่วมกันได้แก่คำว่า “พวกเราทุกคนคือกาตาลุญญา” และไม่ได้มีจุดยืนเพื่อแก้ต่างรัฐบาลกลางที่เข้ามาปกครองแคว้นโดยตรงผ่านมาตรา 155 แต่ในพื้นที่จริงก็ยังมีการโห่ร้องจากผู้ชุมนุมว่า “(มาตรา) 155 งานปาร์ตี้จบแล้ว (155. The party’s over)” นอกจากนั้นยังมีการตะโกนจากเหล่าผู้ชุมนุมให้ส่งการ์เลส ปุกเดมอนต์ เข้าคุก

Huge Barcelona pro-Spain rally.#Catalonia separatists are neither a majority nor #libertarians

All these people -and many more- want to remain Spanish & Catalan! pic.twitter.com/RRzNOQv6Vx — CdV in English (@CdVinEnglish) October 29, 2017

ภาพถ่ายมุมสูงของการชุมนุมในวันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา (ที่มา:twitter/CdVinEnglish)

“พวกนักการเมืองชาตินิยมไม่ได้นึกถึงกาตาลุญญาทั้งหมด หรือไม่คิดไม่ถีงว่าไม่ใช่พวกเราทั้งหมดที่ต้องการเป็นเอกราช” ฆาเวียร์ หนึ่งในผู้อาศัยในแคว้นกาตาลุญญามาอย่างยาวนานให้สัมภาษณ์กับเดอะอินดิเพนเดนท์ในระหว่างการเดินขบวน

“พวกเขาไม่ได้โกหกเราไปเสียทุกอย่าง แต่วิธีแก้ไขปัญหาไม่ใช่การแยกตัวจากสเปน ผมคิดว่าโจทย์ของกาตาลันเป็นอะไรที่สเปนทั้งประเทศต้องมีส่วนร่วมแก้ไขด้วย ไม่ใช่แค่ชาวกาตาลันเท่านั้น ตอนนี้มันเป็นวิกฤติการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุดที่สเปนเคยเผชิญมา”

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสองคนออกมาแถลงแล้วว่าปุกเดมอนต์มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อัลฟอนโซ ดาสติส กล่าวว่า “ถ้าตอนนั้นเขายังไม่ถูกจับเข้าคุก”

ธงชาติสเปน (ที่มา:pcq.com)

การชุมนุมมีหลายอารมณ์ผสมกันไป สำนักข่าว เอล ปาอิส แสดงภาพของชายชราคนหนึ่งที่ถือธงเอกราชของแคว้นกาตาลุญญามาร่วมชุมนุมด้วย ซึ่งก็ได้รับการจับมือจากกลุ่มสนับสนุนการรวมกับสเปน ในขณะที่มีคนตะโกนว่า “ถ้ากล้าขนาดนี้คุณต้องเป็นคนสเปนแน่ๆ” แต่ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นประรายจากกลุ่มที่เป็นฝ่ายขวาสุดโต่งตามการรายงาน

มีผู้ชุมนุมหลักร้อยคนโยกย้ายไปปักหลักที่ Plaza Sant Jaume ตรงหน้าอาคารรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ๆ ฝ่ายผู้สนับสนุนการแยกตัวได้มาชุมนุมในวันศุกร์หลังมีการประกาศเอกราช การชุมนุมเมื่อวานนี้แม้จะเป็นไปอย่างสันติในช่วงแรก แต่ก็มีการเผชิญหน้าและตะลุมบอนกันระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีกลุ่มขวาจัดอยู่ด้วยอย่างน้อยกลุ่มหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ก็มีคนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าหลังมีวัตถุบางอย่างลอยมาที่รถ ซึ่งได้รับการรายงานว่ามีกลุ่มขวาจัดอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้อง

Unionistas se enfrentan a los mossos en plaza Sant Jaume pic.twitter.com/HOSDJ44AWc — Felipe Carnotto (@FelipeCarnotto) October 29, 2017

การเผชิญหน้าระหว่างผู้สนับสนุนการรวมกับสเปนและกลุ่มตำรวจโมสโซส (ที่มา:twitter/FelipeCarnotto)

Que nos dejen actuar pic.twitter.com/UkhgDRZkia — epima (@edgarpima) October 29, 2017

การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจ (ที่มา:twitter/edgarpima)

Spanish nationalists attack @elnacionalcatEN journalists during march against #Catalonia's independence in Barcelona. Open your eyes, Europe pic.twitter.com/60O7mXmZM7 — David d'Enterria *X (@denterd) October 29, 2017

ผู้ชุมนุมทำร้ายผู้สื่อข่าวของ เอล นาซิอองนาล (ที่มา:twitter/denterd)

อัยการสูงสุดของสเปนได้แถลงเตือนเกี่ยวกับการแยกตัวเมื่อวันศุกร์แล้วว่า ได้เตรียมโทษจำคุกถึง 30 ปีในข้อหากบฏไว้ให้กับปุกเดมอนต์แล้ว ทั้งยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าข้อหาดังกล่าวอาจจะขยายจากตัวปุกเดมอนต์ไปหาผู้มีส่วนรับผิดชอบกับการออกคำประกาศเอกราชด้วย โดยโทษดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะมีประกาศออกมาในวันนี้

รัฐมนตรีฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของเบลเยียม ธีโอ ฟรังเคน ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ในเบลเยียมต่อคำถามที่ว่า ปุกเดมอนต์จะได้รับการไต่สวนที่ยุติธรรมหรือไม่ โดยมีใจความบอกใบ้ว่าผู้นำกาตาลุญญาคนดังกล่าวสามารถได้รับสิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยได้ ท่าทีดังกล่าวทำให้พรรคปาร์ติโด โปปูลาร์ (พีพี) ที่เป็นพรรครัฐบาลของสเปนออกมาตอบโต้ความเห็นดังกล่าวว่า “ยอมรับไม่ได้”

อย่างไรก็ดี ปุกเดมอนต์ไม่ได้แสดงท่าทีอยากจะออกจากแคว้นกาตาลุญญา และในวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่ารัฐบาลกาตาลุญญาชุดที่รัฐบาลสเปนสั่งปลดไปหมดจะยังบริหารแคว้นต่อไปตามปรกติได้หรือไม่ภายใต้การเข้ามาควบคุมจากรัฐบาลกลางโดยตรง โจเซฟ รูล หนึ่งในสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นกล่าวว่า “ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ความตั้งใจของผมไม่ใช่การมาทำงานในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่มาในฐานะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐกาตาลันใหม่”

สำนักข่าวเดอะการ์เดียนของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ปุกเดมอนต์แถลงจะเดินหน้าสร้างประเทศกาตาลุญญาต่อไป และเรียกร้องให้ชาวกาตาลุญญาต่อต้านการเข้าปกครองโดยตรงของรัฐบาลกรุงมาดริดด้วยสันติวิธีและเป็นอารยะ

แคว้นกาตาลุญญาเป็นแคว้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับสเปนมาก ร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) มาจากแคว้นกาตาลุญญา การแยกตัวส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างมาก มีธนาคารและบรรษัทหลายร้อยแห่งย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่แคว้นอื่น และยังมีอีกหลายเจ้าที่วางแผนจะย้ายออกไป

กาตาลุญญาได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเพียงเล็กน้อย รัฐบาลเยอรมนี ประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลมากในสหภาพยุโรป (อียู) และรัฐบาลสหรัฐฯ ต่างให้การสนับสนุนรัฐบาลมาดริด ทั้งยังเป็นห่วงว่าความรุนแรงจะขยายตัว ความเป็นห่วงดังกล่าวมาจากข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มที่ต้องการแยกตัวที่มีอยู่ในประเทศตนเองด้วย มีเพียงสกอตแลนด์ที่ออกมาสนับสนุนกาตาลุญญาทั้งยังประณามรัฐบาลมาดริดอีกด้วย

“เราเข้าใจและเคารพจุดยืนของรัฐบาลกาตาลัน ในขณะที่สเปนมีสิทธิที่จะต่อต้านการแยกตัวเป็นเอกราช ประชาชนชาวกาตาลุญญาก็ต้องมีความสามารถที่จะกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้” ฟิโอนา ฮิสลอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสกอตแลนด์กล่าว “การเข้าไปปกครองโดยตรงไม่สามารถใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาได้ และควรเป็นข้อกังวลของผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยในทุกหนแห่ง”

โดนัลด์ ทัสค์ ประธานสภายุโรป กล่าวว่า “ผมหวังว่ารัฐบาลสเปนจะฝักใฝ่การใช้อำนาจจากการถกเถียง ไม่ใช่การถกเถียงเรื่องอำนาจ (I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force,)”

