จดหมายฉบับที่ 2 ของ 'โจชัว หว่อง' : คุกคือสถานที่บีบคั้นเสรีภาพปัจเจกชน

จดหมายของโจชัว หว่อง ฉบับที่ 2 เผยแพร่ในเดอะการ์เดียนหลั งจากที่เขาได้รับการประกันตั วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หว่องระบุถึงสภาพในเรื อนจำที่เขาเคยถูกคุมขังอยู่เป็ นเวลา 2 เดือนกว่า โดยมองว่าทัณฑสถานเป็นสิ่งที่ถู กออกแบบมาเพื่อสกัดกั้น "จิตวิญญาณแห่งเสรี" ด้วยการกำกับชีวิตในทุกส่วน

31 ต.ค. 2560 โจชัว หว่อง หนึ่งในผู้ร่วมกับประชาชนต่อสู้ เรียกร้องประชาธิปไตยให้ฮ่ องกงเพิ่งอายุ 21 ปี เมื่อไม่นานนี้ ทำให้เขาถูกย้ายจากสถานกักกั นเยาวชนไปสู่ทัณฑสถานของผู้ใหญ่ ที่ชื่อว่าทัณฑสถานตงโถว (Tung Tau) เขาเล่าถึงสภาพชีวิตเมื่อช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ทุกวันจะตองทำกิจวัตรเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหมู่ การฝึกวิชาชีพ ทำงานบ้าน และเข้าชั้นเรียน

นอกจากกิจวัตรที่น่าเบื่อและซึ มกระทือแล้วชีวิตในคุกทำให้หว่ องเรียนรู้ว่าทัณฑสถานเป็ นสถานที่ที่บีบให้ปัจเจกบุคคลต้ องเชื่อฟังโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่ นใด เป็นสถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่ อสกัดกั้น "จิตวิญญาณแห่งเสรี" ตั้งแต่ตื่นจนหลับพวกเขาถูกกำกั บทุกอย่างราวกับเป็นเครื่องจั กรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ เล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ทำให้เห็นความสัมพันธ์ ทางอำนาจในระดับที่สุดโต่ง

กระนั้นหว่องก็บอกว่าการถูกคุ มขังอยู่ในที่ที่การวางเกณฑ์บั งคับอยู่เหนือความคิดอิสระนั้ นไม่ได้ทำให้เจตจำนงและความมุ่ งมั่นที่จะตอสู้ของเขาลดลงเลย เขาพยายามอ่านข่าวทุกวันไม่ว่ าจะในประเทศหรือต่างประเทศเพื่ อรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้ นในโลกภายนอกบ้าง เขายังเคยพยายามเรียกร้องให้มี การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่ างเป็นมนุษย์มากขึ้น อย่างเรื่องเล็กๆ เช่นการขอผ่อนปรนเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับด้านทรงผม แต่มันก็ทำให้เขาถูกเตือนว่าอย่ าง "ยุยงให้เกิดความวุ่นวาย"

การอยู่ในคุกยังทำให้หว่องมี โอกาสพูดคุยกับผู้ต้องขังอื่นๆ ที่เขาไม่เคยมีโอกาสพบเจอมาก่อน เขาเล่าว่าได้เจอวัยรุ่นที่จิ ตใจดีเล่าให้เขาฟังว่ าเคยไปทำอะไรเสี่ยงๆ มาถึงได้ต้องติดคุก หว่องบอกว่ามันทำให้เขารู้สึ กเข้าถึงหัวอกคนที่อยู่ ชายขอบของสังคมผู้ที่มักจะถู กเข้าใจผิดหรือถูกละเลยอย่างสิ้ นเชิง

สภาพเช่นนี้เองทำให้หว่องระบุว่ าสิ่งที่เขาพอจะทำได้คือการตื่ นตัวตลอดเวลาเมื่อมีพฤติกรรมที่ ก่อความอยุติธรรมต่อเพื่อนผู้ต้ องขังของเขา และพยายามรักษาการคิดเชิงวิ พากษ์ (critical thinking) ไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ความหวั งต่อเสรีภาพนตัวเขาสูญสลายไป

หว่องระบุถึงสิ่งที่พวกเขาต่อสู้ ในฮ่องกงมาตั้งแต่ในป 2554 ที่เป็นการประท้วงระบบการศึ กษาที่ถูกมองว่าเป็นการที่จี นแผ่นดินใหญ่พยายาม "ล้างสมอง" คนหนุ่มสาว มาจนถึงการประท้วงขบวนการร่มปี 2557 ที่เป็นสาเหตุทำให้หว่องถู กลงโทษจำคุก มาจนถึงการเลือกตั้งที่เพื่ อนของเขานักกิจกรรมชื่อนาธาน หล่อ เข้าร่วม แต่ประเด็นที่หว่องอยากให้นึกถึ งมากที่สุดคืออิ สระในการปกครองตนเองด้วยประชาธิ ปไตยของฮ่องกง ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2527 ที่มาร์ติน ลี และพรรคพวกเริ่มเรียกร้ องประชาธิปไตยให้ฮ่องกง

หว่องมองไปยังอนาคตว่า ถ้าหากอีก 30 ปีข้างหน้า ที่สนธิสัญญากับอังกฤษที่การั นตี "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ให้กับฮ่องกงหมดอายุลง เขาหวังว่าชาวฮ่องกงจะออกมาเรี ยกร้องสิทธิในการปกครองตนเองกั นในระดับใหญ่ ปะชาชนในฮ่ องกงจะอดทนรอและสะสมกำลังการต่ อสู้ขณะที่ต้องรับมือกั บการโจมตีอย่างต่อเนื่องจาก 'กำปั้นเผด็จการ' ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หรื อไม่

หว่องระบุอีกว่าเขารู้สึกดีที่ ได้รับจดหมาย 777 หน้าส่งถึงเข้าในคุก ไม่ว่าจะจากผู้ที่สนับสนุ นเขาและแม้กระทั้งจากกลุ่มที่ เคยสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่มาก่ อนแต่เปลี่ยนใจหันมาสนับสนุนเขา ทำให้ถึงแม้ว่าหว่องจะยอมรับว่ าตัวเขาเองจะยังไม่มี แรงมากพอจะคัดง้างเอาชนะจีนแผ่ นดินใหญ่ได้ในตอนนี้ แต่เขาก็ได้รู้ว่าแค่การทำตามจุ ดยืนของตัวเองก็กลายเป็นแรงบั นดาลใจทางจริยธรรมให้กับคนอื่ นได้ เหมือนกับที่คนยุคก่อนหน้านี้ เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขา

ในเรื่องที่เขาได้รับการประกั นตัวชั่วคราวนั้นหว่องระบุว่า "การได้สูดลมหายใจแห่งเสรีภาพอั นสดชื่นเฮือกแรก ได้เห็นเพื่อนและครอบครัวของผม และได้กลับมาใช้สมาร์ทโฟนของตั วเองได้อีกครั้ง ย้ำเตือนให้ผมเห็นว่าเสรีภาพขั้ นพื้นฐานที่เคยมองเป็ นของตายมาตลอดนั้นมีความสำคั ญขนาดไหน"

ถึงแม้ว่าหว่องอาจจะต้องถูกส่ งกลับเข้าคุกอีกครั้งเพราะต้ องโทษเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเมื่ อปี 2557 แต่เสรีภาพชั่วคราวที่เขาได้รั บมานั้นเป็นสิ่งย้ำเตือนเล็กๆ น้อยๆ ว่าเขาจะไม่ละทิ้งการต่อสู้เพื่ อเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ และตราบนานเท่านาน

