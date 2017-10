กสม. เสนอตำรวจแก้ไขระเบียบห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

Published on Tue, 2017-10-31 17:16

ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิ เด็กและการศึกษา เสนอ สำนั กงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขระเบียบห้ามเปิ ดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็ กและเยาวชนให้สอดคล้องกติกาสากล

ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กสม. และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิ เด็กและการศึกษา

31 ต.ค. 2560 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งว่า วันนี้ (31 ต.ค.60) ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กสม. และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิ เด็กและการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้ มครอง ได้พิจารณาและมีมติตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ส่งข้อเสนอแนะไปยังสำนั กงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนั กงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบี ยบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล และบทบัญญัติตามกฎหมายของไทย

ฉัตรสุดา กล่าวว่า เด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้ องได้รับการปกป้องคุ้ มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก และกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ของสหประชาชาติว่าด้วยการบริ หารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็ กและเยาวชน หรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile or the Beijing Rules) ที่ห้ามมิให้เปิดเผยหรือนำประวั ติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็ กและเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมไม่ว่าทางใด ๆ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบั นเอาไว้ อีกทั้งพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง ก็มีบทบัญญัติเด็ดขาดในทำนองเดี ยวกันนี้ไว้

“เมื่อพิจารณาระเบียบสำนั กงานตำรวจแห่งชาติข้างต้น ที่บัญญัติให้กองทะเบียนประวัติ อาชญากรนำข้อมูลประวัติ อาชญากรมาตรวจสอบหรือเพื่ อประโยชน์ในการศึกษาได้ แม้ว่าจะให้เจ้าตัวยินยอมก่อนก็ ตาม เป็นการให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้ าที่ที่กว้างเกินไปในการพิ จารณาเปิดเผยประวัติ ซึ่งอาจเป็นผลร้ายหรือเป็ นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สังคมจึงอาจมีส่วนผลักดันให้เด็ กและเยาวชนกลับเข้าสู่วั งวนของการกระทำความผิดซ้ำ เป็นการไม่ให้โอกาสกลับตนเป็ นคนดี หรืออาจมีส่วนทำให้เด็ กและเยาวชนได้รับตราบาปจากสั งคมได้” ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็ กและการศึกษา ระบุ

ฉัตรสุดา กล่าวด้วยว่า ด้วยเหตุผลข้างต้นประกอบกับคำวิ นิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉั ยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสั งคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 32/2548 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับประวัติอาชญากร กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้สำนั กงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขปรับปรุ งระเบียบดังกล่าว เพื่อกำหนดการคัดแยกประวัติ การกระทำผิดของเด็ กและเยาวชนและบัญชีทะเบียนประวั ติของเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดหนึ่ งหมวดใดโดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระทำความผิดของบุ คคลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิเด็กและกฎแห่งกรุงปั กกิ่ง รวมทั้งพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 84 วรรคหนึ่ง , พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22