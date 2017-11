ยูนิเซฟชี้เด็กหลายล้านถูกคุกคามจากโทษที่รุนแรง ล่วงละเมิดทางเพศ จากคนใกล้ชิด

Published on Wed, 2017-11-01 15:40

รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟเผยยังมีเด็กจำนวนมหาศาลที่กำลังเผชิญกับความรุนแรง ซึ่งมักเกิดจากคนใกล้ชิดของเด็ก โดยเด็กบางคนมีอายุเพียง 12 เดือนเท่านั้น ไทยเด็กหญิง 9 ใน 10 ที่ ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ถูกกระทำโดยบุคคลที่เด็กรู้จั ก

ภาพจากยูนิเซฟ

1 พ.ย. 2560 รายงานข่าวจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แจ้งว่า รายงานชื่อ A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents (คนใกล้ตัว: ความรุนแรงในชีวิตของเด็กและวั ยรุ่น) ระบุว่า เด็กอายุ 2-4 ปีจำนวน 3 ใน 4 คนหรือราว 300 ล้านคนทั่วโลกถูกพ่อแม่ผู้ ปกครองกระทำรุนแรงทางจิตใจ และ/หรือถูกลงโทษทางร่างกาย นอกจากนี้ เด็กวัย 1 ปี เกือบ 1 ใน 4 คนถูกลงโทษโดยการจับเขย่า และเกือบ 1 ใน 10 คนถูกตบหรือตีที่ใบหน้า ศีรษะ หรือหู รายงานดังกล่าวยังระบุอีกด้วยว่ า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีประมาณ 1 ใน 4 คน หรือราว 176 ล้านคนอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็ นเหยื่อความรุนแรงจากคู่ครอง

สถานการณ์ในประเทศไทยก็น่าเป็ นห่วงไม่แพ้กัน การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทยปี 2559 ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่ งชาติโดยการสนับสนุนของยูนิเซฟ พบว่า เด็กวัย 1-14 ปีจำนวน 3 ใน 4 คนถูกสมาชิกในครอบครั วลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจ ผลการสำรวจยังพบว่าผู้ ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกือบครึ่ งหนึ่ง เชื่อว่าการลงโทษทางกายเป็นสิ่ งจำเป็นต่อการเลี้ยงดูและอบรมสั่ งสอนเด็ก

โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุ ดมองว่าการทำโทษด้วยการใช้กำลั งเป็นเรื่องปกติของการเลี้ยงดู เด็ก แต่เราควรหันมาใช้การสร้างวินั ยเชิงบวกในการอบรมสั่งสอนเด็ กแทน เพราะนอกเหนือจากความเจ็ บปวดระยะสั้นที่เด็กได้รับแล้ว ความรุนแรงอาจส่งผลเสียที่หนั กหน่วงและยาวนานต่อพั ฒนาการทางร่างกายและสติปั ญญาของเด็ก และอาจทำลายศั กยภาพของพวกเขาไปตลอดชีวิต พวกเราทุกคนตั้งแต่ พ่อแม่ สมาชิกชุมชน ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางสั งคมล้วนมีบทบาทในการหยุดความรุ นแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ”

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทั้ งหญิงและชายก็ยังคงเป็นปัญหาหลั กทั่วโลก รายงาน “A Familiar Face” พบว่า มีเยาวชนหญิงอายุ 15-19 ปีจำนวน 15 ล้านคนถูกบังคับให้มีเพศสัมพั นธ์ หรือถูกกระทำทางเพศอย่างใดอย่ างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกกระทำโดยบุคคลที่ เด็กรู้จัก ทว่ามีเพียงร้อยละ 1 ของเด็กเหล่านี้เท่านั้นที่ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

สำหรับในประเทศไทยนั้น ข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุ ขรวบรวมจากศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาล 523 แห่งทั่วประเทศในปี 2558 พบว่า เด็กจำนวนเกือบ 11,000 คน หรือราว 30 คนต่อวัน เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถู กกระทำรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่ ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ โดย 9 ใน 10 คนถูกกระทำโดยบุคคลที่เด็กรู้จั ก

“ภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กทั่ วโลกเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่ างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กทารกถู กตบหน้า เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายถูกล่ วงละเมิดทางเพศ หรือวัยรุ่นถูกฆาตกรรมในชุ มชนของตนก็ตาม จะเห็นได้ว่าความรุนแรงต่อเด็ กเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยแทบไม่มีขอบเขตจำกัด” คอร์นีเลียส วิลเลียมส์ หัวหน้าใหญ่ฝ่ายคุ้มครองเด็ กของยูนิเซฟ กล่าว

ยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลในแต่ ละประเทศดำเนินการอย่างเร่งด่ วนเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้ นกับเด็ก รวมถึงสนับสนุนแนวปฏิบัติ ‘INSPIRE’ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์ การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และพันธมิตรเพื่อยุติความรุ นแรงต่อเด็ก (Global Partnership to End Violence Against Children) โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนิ นการดังต่อไปนี้