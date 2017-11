เปิดโผ 11 แข้งตัวจริง 'กระทิงดุ-กาตาลุญญา' หากแยกประเทศสำเร็จ

Published on Wed, 2017-11-01 17:06

สกายสปอร์ตเปิดโผแข้งสเปน-กาตาลุญญา ฟาเบรกัส ชาบี ปิเก้ เดโลเฟว ติดธงกาตาลุญญาตามคาด กระทิงดุนำโดยเซร์กิโอ รามอส อิเนียสตา โมราตา เด เกอา เปิดสถิติย้อนหลัง 8 นัดหลังสุดสเปนข่มชัดเจน แพ้แค่นัดเดียวนอกนั้นชนะรวด

เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดิบพอดี หลังจากแคว้นกาตาลุญญาจัดประชามติประเด็นการแยกตัวจากสเปน จากวันนั้นตามมาด้วยภาพการชุมนุมของผู้สนับสนุนการแยกตัวสลับไปกับภาพการชุมนุมของผู้สนับสนุนการอยู่กับสเปนต่อไป ในระดับการปกครองมีการเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นที่นำโดยการ์เลส ปุกเดมอนต์ กับรัฐบาลกลางที่นำโดยมาริอาโน ราฮอย

(ล่าง)การ์เลส ปุกเดมอนด์ แถลงเรื่องการประกาศตัวเป็นเอกราชในรัฐสภากาตาลัน ปัจจุบันเจ้าตัวหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเบลเยียมหลังถูกรัฐบาลสเปนปลดจากตำแหน่ง (ที่มา: Parliament de Catalunya)

ล่าสุดรัฐบาลกลางได้บังคับใช้อำนาจตามมาตรา 155 แห่งรัฐธรรมนูญสเปนรวบเอาอำนาจบริหารแคว้นมาให้ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ล่าสุดรัฐบาลมาดริดเข้าควบคุมการบริหารราชการแคว้น สั่งปลดรัฐบาลทั้งชุดรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแคว้นหรือโมสโซส ประกาศให้มีเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ ขณะเดียวกัน อัยการสูงสุดสเปนได้ขอให้ศาลมีหมายเรียกปุกเดมอนต์และคณะรัฐบาลอีก 14 คนขึ้นศาลในข้อหากบฏ ยุยงปลุกปั่นและใช้งบประมาณแผ่นดินในทางมิชอบ ซึ่งถ้าผิดจริงอาจมีโทษสูงสุดถึงจำคุก 30 ปี แต่ตอนนี้ปุกเดมอนต์และคณะรัฐมนตรีบางส่วนได้เดินทางหลบหนีไปยังกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. แล้ว

นอกจากความขัดแย้งและเผชิญหน้าทางการเมืองแล้ว คนจำนวนมากยังให้ความสนใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกีฬาฟุตบอล ปัจจุบัน ในลา ลีกา ที่เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดของสเปนมีสามทีมที่มาจากแคว้นกาตาลุญญา ได้แก่บาร์เซโลนา เอฟซี เอสปันญอล และกิโรนา แคว้นกาตาลุญญายังเป็นแคว้นที่ให้กำเนิดนักเตะฝีเท้าดีให้กับทีมชาติสเปนเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเชสก์ ฟาเบรกาส เซร์จิโอ บุสเกตต์ โจเซฟ ‘เป๊ป’ กวาดิโอลาร์ ชาบี เอร์นันเดซ เคราร์ด ปิเก้ ฯลฯ

ณภัทร พุ่มศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ณ เมืองบาร์เซโลนา ให้ความเห็นระหว่างเป็นวิทยากรในงานเสวนา “มากกว่าการเมืองร่วมสมัย? ร่วมกันเข้าใจสถนการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา” ว่าเป็นไปได้ที่ว่าบาซาร์จะได้ออกจากลา ลีกาไปเล่นที่ฝรั่งเศส เพราะสโมสรโมนาโกที่มาจากราชรัฐโมนาโกก็สามารถเล่นในลีกฝรั่งเศสได้ น่าจะมีทางออกให้เล่นกับสเปนได้ในส่วนอื่น หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นลีกไอบีเรียที่เป็นภูมิภาคที่ตั้งของสเปนก็อาจเป็นไปได้เหมือนกัน

เคราร์ด ปิเก้ เซนเตอร์ฮาล์ฟทีมชาติสเปนจากบาร์เซโลนาที่เกิดในแคว้นกาตาลุญญาได้ออกความเห็นในช่วงที่มีประชามติแยกตัวว่า ถ้าทีมเห็นว่าตนเป็นปัญหากับทีมก็พร้อมที่จะเลิกเล่นทีมชาติก่อนฟุตบอลโลกปี 2018 จะเริ่มขึ้น ทั้งยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลกลางที่ใช้ความรุนแรงขัดขวางการเดินทางไปลงประชามติ โดยสถิติของกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 450 รายจากการปะทะในหลายพื้นที่ทั่วแคว้นกาตาลุญญา กระทรวงกิจการภายในของสเปนระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 11 ราย ในขณะที่ทางการท้องถิ่นของกาตาลันระบุว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 750 คน

เคราร์ด ปิเก้ กับถ้วยยูโร 2012 (ที่มา:วิกิพีเดีย)

"ผู้คนเขามาประท้วงโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรง ผมคิดว่าพวกเขา(รัฐบาลสเปน) จะพยายามหยุดยั้งการลงคะแนนเสียงด้วยสันติวิธี และทุกคนได้เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาทำให้สถานการณ์แย่ลง นี่เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่แย่ที่สุดใน 50 ปีที่ผ่านมา พวกเขาทำให้กาตาลุญญาแยกตัวไปจากสเปนมากกว่าเดิมและมันจะมีผลกระทบตามมา" เดอะการ์เดียนรายงานคำพูดของปิเก้ที่สะท้อนทัศนคติของหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมกระทิงดุที่รับใช้ทีมชาติมากว่าร้อยนัดต่อประเด็นการเมืองที่แหลมคมถึงขั้นแบ่งแยกดินแดน

อีกคำถามที่ตามมาในกรณีที่ต้องแยกตัวออกไปทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และทีมฟุตบอลก็คือ โฉมหน้าของทีมชาติกาตาลุญญากับทีมชาติสเปนจะออกมาเป็นแบบไหน ใครจะเป็น 11 คนแรกของแต่ละทีมในกรณีนักเตะกาตาลุญญาต้องรับใช้ทีมชาติกาตาลุญญา

สกายสปอร์ต สื่อกีฬาจากสหราชอาณาจักรได้นำเสนอ 11 ตัวจริงของทั้งสองประเทศออกมาดังนี้

ทีมชาติกาตาลุญญา

ผู้รักษาประตู: กิโก กาซิญา

กองหลัง: ฆอร์ดี อัลบา, มาร์ค บาทรา, เคราร์ด ปิเก้, อเล็กซ์ บิดัล,

กองกลาง: เชสก์ ฟาเบรกาส, ชาบี เอร์นันเดซ, เซร์จิโอ บุสเกตต์

กองหน้า: คริสเตียน เตโญ, เคราร์ด โมเรโน, เคราร์ด เดโลเฟว

ทีมชาติสเปน

ผู้รักษาประตู: ดาบิด เด เกอา

กองหลัง: ดาเนียล การ์บาฆาล, เซร์จิโอ รามอส, นาโช่, เซซาร์ อัสปิลิกวยตา

กองกลาง: ซาอูล, อันเดรส อิเนียสตา, ดาบิด ซิลบา, อาเซนซิโอ, อิสโก

กองหน้า: อัลบาโร โมราตา

จากข้อมูลของวิกิพีเดียพบว่า แคว้นกาตาลุญญามีทีมฟุตบอลประจำแคว้นที่จัดตั้งโดยสหพันธ์ฟุตบอลกาตาลัน แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า และสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่า นักเตะแคว้นกาตาลุญญาถือเป็นนักเตะทีมชาติสเปน ทีมแคว้นกาตาลุญญาเตะเปิดตัวในแมทช์นานาชาติเมื่อปี ค.ศ 1912 ด้วยการพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสยับเยินถึง 7-0 คากรุงปารีส สถิติย้อนหลัง 8 นัดล่าสุดของทีมกาตาลุญญาในแมทช์นานาชาติพบว่า ชนะ 3 นัด เสมอ 4 นัด และแพ้ 1 นัด ดาวซัลโวสูงสุดของแคว้นคือเซร์จิโอ การ์เซีย กองหน้าจากสโมสรเอสปันญอล ยิงไป 9 ประตู

สำหรับทีมชาติสเปนนั้นได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เล่นนัดแรกเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไปได้ 1-0 มีดาวซัลโวประจำทีมคือดาบิด บีญา ยิงไป 59 ประตู สถิติ 8 นัดหลังสุดพบว่าชนะ 7 นัด แพ้ 1 นัด

แปลและเรียบเรียงจาก

How could Catalonia line up? And what would Spain's national team look like?, Sky Sport, October 2, 2017

Barcelona’s Gerard Piqué offers to end Spain career over Catalan turmoil, The Guardian, October 1, 2017