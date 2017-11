ฮ่องกงจะเป็นที่แรกในเอเชียจัดกีฬาโอลิมปิก LGBT 'สหพันธ์แห่งเกย์เกมส์'

Published on Thu, 2017-11-02 16:34

แม้ว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่มักมีเหตุลิดรอนสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศหลายกรณี ขณะเดียวกันฮ่องกงเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาของ LGBT ระดับโลก นับเป็นเมืองแรกของเอเชียที่ได้รับเกียรติจัดกีฬาที่มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมไม่แพ้โอลิมปิก

2 พ.ย. 2560 ฮ่องกงกลายเป็นเมืองแรกของเอเชียที่ได้รับเกียรติ์ให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของคนรักเพศเดียวกันซึ่งจัดโดยสหพันธ์แห่งเกย์เกมส์ (FGG) โดยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในปี 2565 ทีจะถึงนี้

เกย์เกมส์เป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่มีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีการจัดเป็นครั้งแรกในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ เมื่อปี 2525 โดยเปิดให้กับผู้เข้าร่วมทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้มีเพศวิถีแบบใด รวมถึงมีนักกีฬาที่มาจากประเทศที่ถูกห้ามเรื่องการรักเพศเดียวกันและต้องเก็บซ่อนเดินทางไปแข่งขันในประเทศเจ้าภาพแต่ละครั้งด้วย

พิธีเปิดกีฬาเกย์เกมส์ 2006 ที่ชิคาโก (ที่มา: federationofgaygames8.wildapricot.org)

ประเทศจีนที่มีฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษเองมีประวัติปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ไม่ดีนัก เช่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการประกาศสั่งแบนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนรักเพศเดียวกันออกจากอินเทอร์เน็ต และต่อมาในเดือนพฤษภาคม การประชุมของชาว LGBT ในจีนก็ถูกยกเลิกหลังจากที่มีตำรวจจับนักกิจกรรม LGBT 9 ราย และบอกว่าพวกเขาไม่ยอมให้จัดงานเกี่ยวกับ LGBT ที่เมืองซีอาน

HONG KONG ANNOUNCED AS 2022 #GAYGAMES XI PRESUMPTIVE HOST Three finalist cities #Guadalajara #HongKong #WashingtonDC. Vote was 30 Oct 2017, Paris France #paris2018 #allequal Posted by Gay Games on Monday, 30 October 2017

ผลการประกาศให้ฮ่องกงเป็นเจ้าภาพเกย์เกมส์ (ที่มา: facebook/federationofgaygames)

ตัวแทนชาวฮ่องกง 13 คน ที่เข้าประชุมเกี่ยวกับเกย์เกมส์ที่ปารีสพากันแสดงความดีใจหลังจากที่มีการประกาศว่าฮ่องกงได้เป็นเจ้าภาพ เดนนิส ฟิลิปส์ หนึ่งในตัวแทนของฮ่องกงที่เข้าร่วมประชุมบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจมากที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ พวกเขาพยายามมาโดยตลอดที่จะทำให้มีการจัดงานกีฬาผู้มีความหลากหลายทางเพศในเอเชียเป็นครั้งแรก

งานกีฬาของผู้มีความหลากหลายทางเพศอาจจะฟังดูไม่ใหญ่เท่ามหกรรมโอลิมปิกที่ได้รับความสนใจจากสื่อหลักๆ แต่บางปีเช่นในปี 2537 ที่นิวยอร์กซิตี้มีนักกีฬาเข้าร่วมเกย์เกมส์มากกว่าโอลิมปิกในยุคสมัยนั้น ซึ่งในปีดังกล่าวยังถือเป็นการครบรอบ 25 ปี การประท้วงที่สโตนวอลล์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญของขบวนการ LGBT ในยุคสมัยใหม่ด้วย

อนึ่ง ถึงแม้ในจีนแผ่นดินใหญ่สถานการณ์ LGBT จะยังถูกกีดกันแต่ในฮ่องกงมีหลายกรณีที่เริ่มก้าวหน้าขึ้นในด้านความหลากหลายทางเพศ เช่น เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมามีเลสเบียนชาวอังกฤษสองคนที่เคยถูกห้ามทำงานและถูกสั่งให้ต้องอยู่ห่างจากภรรยาของเธอทุกๆ 6 เดือน ชนะในชั้นศาลอุทธรณ์โดยได้รับการยอมรับการอยู่ร่วมกันในฐานะคู่รักของทั้งสองคน

อีกไม่นานหลังจากนั้นฮ่องกงก็ยกเลิกข้อห้ามไม่ให้ชายเกย์บริจาคเลือดตลอดชีวิต แต่ผ่อนปรนมากขึ้นโดยอนุญาตให้พวกเขาบริจาคเลือดได้ถ้าหากพวกเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามฮ่องกงยังไม่รับรองสิทธิในการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันตามกฎหมายและยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองการห้ามกีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในฮ่องกงเองก็เคยยอมรับว่าพวกเขาอยากทำได้ดีกว่านี้ในการคุ้มครอง LGBT และคุ้มครองชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ

ทางการฮ่องกงเองก็ตอบสนองต่อเรื่องที่ฮ่องกงได้สิทธิเป็นเจ้าภาพกีฬาเกย์เกมส์อย่างไม่ค่อยกระตือรือร้นนัก โดยบอกแค่ว่าพวกเขา "รับรู้" ถึงเรื่องดังกล่าวและพูดในทำนองว่าพวกเขามีพันธกิจต้อง "ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม" และ "ให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมและการเคารพกันและกัน" โดยในประโยคไม่มีการพูดถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศเลย

ทีมที่เข้าร่วมประชุมคาดการณ์ว่าการจัดกีฬาในครั้งนี้อาจจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ฮ่องกงได้ราว 1,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4,200 ล้านบาท) โดยที่ฮ่องกงจะได้เป็นเจ้าภาพถัดจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้จัดงานในปี 2561

