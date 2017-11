เศรษฐีอเมริกัน 'โจ ริคเกตต์ส' สั่งปิดสื่อตัวเอง หลังพนักงานมีมติเข้าร่วมสหภาพ

Published on Sun, 2017-11-05 11:48

เศรษฐียักษ์ใหญ่อเมริกันสั่งปิ ดสื่อของตัวเองพร้อมกัน 3 แห่ง หลังจากที่พนักงานสื่อแห่งหนึ่ งของเขาตัดสินใจเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน พวกเขาคือสื่อท้องถิ่นผู้ นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในนิ วยอร์กอย่าง Gothamist กับ DNAInfo นักเขียนชื่อโนแลนระบุว่าการเป็ นสมาชิกสหภาพเป็นสิทธิอั นชอบธรรมของนักข่าวเหล่านี้ และสหภาพที่เรียกร้องสิทธิ ในประชาชนก็ทำอะไรให้กับสั งคมมากกว่าพวกเศรษฐี

5 พ.ย. 2560 โจ ริคเกตต์ส เศรษฐีพันล้านเจ้ าของธนาคารโบรกเกอร์หุ้นทีดี อเมริเทรด สั่งปิดสื่อ Gothamist, DNAInfo และ Shanghaiist ที่เขาเป็นเจ้าของหลังจากที่พนั กงานลงมติเข้าร่วมสหภาพแรงงาน เดอะการ์เดียนระบุว่าการตัดสิ นใจของเจ้าพ่อสื่อรายนี้ถือเป็น "ความตกต่ำ" ในยุคสื่อออนไลน์

เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ สื่อข่าวและกองบรรณาธิการจากสื่ อ Gothamist ที่เป็นสื่อที่นำเสนอเรื่ องราวและวัฒนธรรมในท้องถิ่ นของนิวยอร์กพยายามจัดตั้ งสหภาพแรงงานของตัวเอง แต่เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมาริคเกตส์เศรษฐีเอี ยงขวาผู้สนับสนุนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ประกาศสั่งปิดสื่อทั้ง DNAinfo และ Gothamist ทำให้นักข่าว 115 รายต้องออกจากงานแม้จะได้รับเงิ นชดเชยเป็นเวลา 3 เดือน

ถ้อยแถลงของโจ ริคเกตต์ส อ้างว่าการสั่งปิดสื่อตั วเองในครั้งนี้เป็นเพราะเหตุ ผลทางการเงิน โดยอ้างว่าสื่อของเขา "เป็นธุรกิจ" และต้องการ "ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ" เพื่อให้มันคงอยู่ต่อไป ในถ้อยแถลงจากเว็บไซต์ริคเกตต์ สะบุอีกว่า "ถึงแม้พวกเราจะสามารถสร้ างความก้าวหน้าสำคัญในการทำให้ DNAinfo เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็ จได้ แต่สุดท้ายแล้วความก้าวหน้าก็ ไม่มากพอจะส่งเสริ มความพยายามอย่างหนักและค่าใช้ จ่ายที่จำเป็นในการสร้างสื่ อแบบนี้แบบที่ทำให้ก่อตั้งบริษั ทขึ้นมา"

กระนั้นโฆษกของ DNAinfo ก็เปิดเผยว่า "การตัดสินใจที่จะเข้าร่ วมสหภาพแรงงานโดยกองบรรณาธิ การถือเป็นแค่อีกหนึ่งอุ ปสรรคในเชิงการแข่งขันที่ จะทำให้ธุรกิจปะสบความสำเร็ จในทางการเงินได้ยากขึ้น"

"...รู้สึกใจสลาย" เสียงจากคนข่าวและพนักงานสื่อ

กองบรรณาธิการของ Gothamist เคยลงมติร่วมกันว่าจะมีการเข้ าร่วมสมาคมนักเขียนแห่งอเมริ กาอีสต์ (Writers Guild of America East) ทางสมาคมนักเขียนระบุถึงเรื่ องที่ริคเกตต์สสั่งปิดสื่อเหล่ านี้ว่าเป็นเรื่อง "น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง" และมองว่าการปิดสื่อนครั้งนี้ เป็นเครื่องมือคุกคามคนทำงานที่ กำลังพยายามจัดตั้งสหภาพตัวเอง

ริคเกตต์สยังเคยเขียนเว็บล็ อกเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาในหัวข้อว่าทำไมเขาถึ งต่อต้านการตั้งสหภาพแรงงานในธุ รกิจที่เขาสร้าง ในบทความมีการอ้างว่า "สหภาพส่งเสริมให้เกิดพลวัติ แบบพวกเขาพวกเราซึ่ งทำลายความเป็นหมู่คณะที่ธุรกิ จต้องอาศัยมั นในการประสบความสำเร็จ"

คนทำงานให้สื่อเหล่านี้ แสดงออกทั้งความตกตะลึง ความเสียใจและความไม่พอใจ เคนเนธ ทัน บรรณาธิการบริหารของ Shanghaiist ทวิตหลังรับรู้คำประกาศปิดสื่ อแค่ว่า "ชีวิตบัตซบ" ขณะที่สก็อต ไฮนส์ ช่างภาพข่าวที่ Gothamist กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ CNN ว่า เพื่อนร่วมงานบางคนร้องไห้สะอึ กสะอื้นออกมาทันทีคนอื่นๆ ก็ร้องตะโกนออกมา

"ภายในชั่วพริบตา ส่วนหนึ่งของชีวิตผมที่ยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญก็สาบสูญ หายไป ถูกลบเลือนไป ... รู้สึกใจสลาย" แดน วอชเบิร์น ผู้ก่อตั้ง Shanghaiist กลาว เจมส์ กริฟฟิธส์ ผู้ที่เคยทำงานที่ Shanghaiist ระบุว่า พวกเขาบีบเค้นและทำงานสุดกำลั งเพื่อให้ได้ข่าวออกมาโดยที่มี ค่าตอบแทนจำนวนไม่มากนัก

นักกิจกรรมที่ชื่อชอน คิง ทวิตว่าเขารู้สึกโกรธในสิ่งที่ เกิดขึ้นกับสื่อ DNAinfo และ Gothamist "พวกเขาจัดตั้งสหภาพแรงงานกั นเพียงเพื่อให้เศรษฐีเลวทรามเจ้ าของบริษัทปิดตัวพวกเขาลง"

โนแลนระบุถึงกรณี Gothamist-DNAinfo สหภาพสื่อทำอะไรให้ชาวอเมริกั นมากกว่าพวกคนรวย

แฮมิลตัน โนแลน นักเขียนอาวุโสของ Splinter ระบุว่านักข่าวมักจะได้เห็นปั ญหาในที่ทำงานอย่างค่าจ้างน้อย การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารกันไม่ดีพอ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้ นในที่ทำงานจำนวนมากทั่วสหรัฐฯ แต่อุตสาหกรรมสื่อในสหรัฐฯ ก็กำลังพยายามรวมกลุ่มจัดตั้ งสหภาพกันเพื่อให้อุตสาหกรรมสื่ อดีขึ้น ถึงแม้หลายคนจะมองว่าการจัดตั้ งสหภาพแรงงานนั้น "ล้าสมัย" ไปแล้ว แต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ยั งคงเป็นน้องใหม่ก็กลายเป็ นสหภาพแรงงานที่ประสบความสำเร็ จที่มองเห็นได้มากที่สุดในสหรั ฐฯ แต่สิ่งที่ริคเกตต์สกระทำกับสื่ อที่พยายามเข้าร่วมก็เป็นเรื่ องน่าเสียใจ

โนแลนระบุถึงความไม่จริงใจในถ้ อยแถลงของริคเกตต์สด้วยว่า ถึงแม้ DNAinfo จะไม่ได้ทำกำไรจริง แต่ริคเกตต์สก็ยังลงทุนต่อมากว่ า 8 ปี ขณะที่ Gothamist นั้นจริงๆ แล้วทำกำไรได้ดี แต่เขากลับเลือกปิดตัวสื่อลงหลั งจากที่สื่อ Gothamist ตัดสินใจเข้าร่วมสหภาพ แทนที่เขาจะเลือกต่อรองกับพนั กงานสมาชิกสหภาพจำนวนหนึ่ งเขากลับเลือกเลย์ออฟพนักงานนั บร้อย ก่อนที่จะกลับไปนอนในที่พักมู ลค่า 29 ล้านดอลลาร์

"ความคิดที่ว่าพนักงานอย่างใน DNAinfo-Gothamist มีแรงจูงใจจะทำให้นายจ้างตั วเองล้มละลายนั้นเป็นความคิดที่ น่าขัน พวกเขาทำงานที่นั่น พวกเขามีแรงจูงใจอย่างมุ่งมั่ นในการที่จะทำให้สถานที่ ทำงานของพวกเขาดีขึ้น ความสำเร็จของพวกเขาผูกโยงอยู่ กับความสำเร็จของบริษัทด้วยเช่ นกัน" โนแลนระบุในบทความ

โนแลนมองว่าสหภาพแรงงานทำอะไรๆ ให้ชาวอเมริกันมากกว่ าพวกคนรวยทุกคนรวมกันเสียอีก สหภาพเป็นทั้งสิทธิ ตามกฎหมายและเครื่องมือต่อสู้ ของคนงาน คนทำสื่ออย่าง DNAinfo และ Gothamist ต่างก็ช่วยประชาชนในการรายงานสิ่ งที่เกิดขึ้นนเมืองของพวกเขา แต่ก็ถูกลงโทษเพียงเพราะใช้สิ ทธิของตัวเอง

มีการพยายามกีดกันการร่ วมสหภาพของนักข่าวแล้วสองครั้ งใหญ่ๆ อีกครั้งหนึ่งคือกรณีที่ฮัฟฟิ งตันโพสต์เลย์ออฟพนักงาน 39 รายที่เป็นตัวแทนของสมาคมนักเขี ยนแห่งอเมริกาอีสต์ กระนั้นก็ตาม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงตอนนี้ก็มีพนักงานของสื่ อออนไลน์ต่างๆ เข้าร่วมสหภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ Vice, MTV News, ThnkProgress, The Intercept, Slate, Salon สื่อต่างๆ เหล่านี้ล้วนเข้าร่วมสมาคมนั กเขียนแห่งอเมริกาอีสต์ หรือไม่ก็สมาคมนิวส์กิลด์ (NewsGuild) ซึ่งเป็นสหภาพอีกแห่งหนึ่ง

