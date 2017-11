นักประวัติศาสตร์สับแหลก เอกสาร FBI เกี่ยวกับ 'มาร์ติน ลูเทอร์ คิง' เต็มไปด้วยเรื่องเท็จ

Published on Mon, 2017-11-06 14:54

นักประวัติศาสตร์สหรัฐฯ สับแหลกกรณีที่มีการเปิดเผยหนึ่งในเอกสารเก่าเกือบ 50 ปีของเอฟบีไอระบุว่ามาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ นักสู้สิทธิพลเมืองเป็นพวก "ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์" โดยระบุว่าเอกสารดังกล่าวเต็มไปด้วยอคติการเขียนรายงานของเอฟบีไอในยุคนั้นที่พยายามหาเรื่องทำลายชื่อเสียงคิงในหลายๆ ทาง เนื่องจากคิงบาดหมางกับ เจ เอ็ดการ์ ฮูเวอร์ ผู้นำเอฟบีไอในสมัยนั้น

6 พ.ย. 2560 มีการเปิดเผยเอกสารการวิเคราะห์ของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือ เอฟบีไอ (FBI) จากปี 2511 เกี่ยวกับ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ศาสนาจารย์และผู้นำการต่อสู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองชาวอเมริกัน โดยกล่าวหาว่าคิงเป็นผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และเดินรอยตาม "แนวทางมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์" แต่ก็มีคนมองว่าเอกสารการสืบสวนของเอฟบีไอเองมีความผิดพลาดไม่ตรงกับความจริง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยเอกสาร 20 หน้าระบุวันที่ 12 มี.ค. 2511 หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่คิงจะถูกลอบสังหารในเมมฟิส เอกสารดังกล่าวนี้ยังรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของเอกสารทางการเกี่ยวกับกรณีการลอบสังหารประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี โดยมีการกล่าวหาว่าการจัดตั้งองค์กรการประชุมผู้นำคริสเตียนทางตอนใต้ของอเมริกาของคิงนั้นได้รับอิทธิพลมาจากคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะจากพรรคคอมมิวนิสต์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสแตนลีย์ เลวิสัน นักกฎหมายนิวยอร์กและนักธุรกิจผู้จัดหาทุนให้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นเวลาหลายปีก่อนหน้าที่เขาจะพบปะกับคิง มีการกล่าวหาว่าเลวิสันมีอิทธิพลกับการเคลื่อนไหวของคิง

แต่ทว่านักประวัติศาสตร์มองว่าเอกสารของเอฟบีไอฉบับนี้ขาดความแม่นยำ เดวิด แกร์โรว์ นักเขียนและนักประวัติศาสตร์รางวัลพูลิตเซอร์ที่เขียนเรื่องราวชีวประวัติของคิงอย่างละเอียดกล่าวว่าข้อกล่าวหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่เป็นความจริงด้วย แกร์โรว์กล่าวว่า "แค่คุณเห็นมันในเอกสารลับสุดยอด แต่มีคนพูดถึงเรื่องนี้กับเอฟบีไอ ไม่ได้หมายความว่ามันจะแม่นตรงกับความเป็นจริงไปทั้งหมด"

แกร์โรว์บอกอีกว่าการกล่าวหาว่าคิงในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ก่อนหน้านี้ในยุคคริสตทศวรรษ 1960s ผู้นำเอฟบีไอในยุคนั้นคือ เจ เอ็ดการ์ ฮูเวอร์ เคยพยายามขุดคุ้ยข้อมูลที่น่าอายเกี่ยวกับชีวิตของคิง แต่ก็ไม่พบเจอหลักฐานว่าคิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด ในหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นการที่รัฐบาลสหรัฐฯ หมกมุ่นกับเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าตัวฮูเวอร์เองมีความไม่ชอบคิงเป็นการส่วนตัว ทำให้พยายามดิสเครดิตเขา

แกร์โรว์เปิดเผยอีกว่าเอฟบีไอเคยใช้วิธีการอย่างการดักฟังโทรศัพท์ของเลวิสันในช่วงปี 2505 แต่แม้กระทั่งหลักฐานที่ได้มาด้วยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวก็ไม่พบว่าเลวิสันเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่พบว่าเกี่ยวข้องใดๆ กับสหภาพโซเวียต และไม่พบว่ามีความพยายามชักใยคิงแต่อย่างใด

เอกสารฉบับดังกล่าวของเอฟบีไอเขียนขึ้นในยุคที่สหรัฐฯ กำลังหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์อย่างหนัก อีกทั้งคิงเองก็เคยพูดวิจารณ์เอฟบีไอว่าไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการกระทำอย่างโหดร้ายต่อคนดำในตอนใต้ของสหรัฐฯ จนทำให้ความสัมพันธ์บาดหมางกับฮูเวอร์หนักขึ้นไปอีกในปี 2507 ฮูเวอร์ถึงขั้นออกมาโต้ตอบกล่าวหาคิงเองว่าเป็น "คนโกหกที่ฉาวโฉ่ที่สุดในประเทศ"

ในบทความที่แกร์โรว์เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2545 ระบุว่าทั้งฮูเวอร์และประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน หมกมุ่นมากนานแล้วกับการพยายามโยงคิงว่าเป็นผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ ฮูเวอร์ยังเคยปกปิดข้อมูลไม่ให้ประธานาธิบดีรู้ในเรื่องที่คิงเคยแสดงความคิดเห็นในเชิงเอาตัวเองออกห่างจากคอมมิวนิสต์ด้วย โดยที่แกร์โรว์บอกว่าแม้แต่ในการเปิดเผยเอกสารครั้งล่าสุดก็ไม่ยอมแก้ไขในเรื่องนี้ เอกสารของเอฟบีไออาศัยข้อมูลในเรื่องนี้จากแค่ปากคำของกัส ฮอลล์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สหรัฐฯ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ แจ็ค ไชล์ด สายของเอฟบีไอ โดยที่แกร์โรว์บอกว่ากัส ฮอลล์ เป็นจำพวก "คนขี้โม้คุยโต" อยู่แล้ว

ไม่เพียงแกร์โรว์เท่านั้นที่พูดถึงปัญหาการสร้างเรื่องโจมตีคิงโดยเอฟบีไอ เบเวอร์ลี เกจ ศาตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลก็เคยเขียนถึงเรื่องที่เอฟบีไอ เคยเขียนจดหมายปลอมสร้างเรื่องว่าคิง "เป็นคนที่ชั่วร้าย หลอกลวง" ขนาดไหน โดยที่เกจมองว่าเป็นการโจมตีของเอฟบีไอสมัยฮูเวอร์ที่น่าละอายที่สุด เกจยังมองเป็นเรื่องน่าขันที่เอฟบีไอในยุคนั้นพยายามนำเอาแนวคิดทางการเมืองอย่างคอมมิวนิสต์มาทำลายภาพลักษณ์ของคิง

เอกสารดังกล่าวที่มีการเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (3 พ.ย.) เป็นหนึ่งในเอกสาร 676 ฉบับที่มีการเปิดเผยและมีมากกว่า 500 ฉบับในนี้เป็นแฟ้มของหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือซีไอเอที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

