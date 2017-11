หญิงข้ามเพศ 'แดนิกา โรม' ชนะเลือกตั้งคู่แข่งผู้เกลียด LGBTQ ในศึกชิงผู้แทนสภาแห่งรัฐเวอร์จิเนีย

Published on Sun, 2017-11-12 12:50

ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามคือ บ็อบ มาร์แชลล์ ผู้แสดงความเกลียดชัง LGBTQ อย่างเปิดเผยและมุ่งเหยียดเพศ แดนิกา โรม ผู้เป็นคู่แข่ง แต่เธอก็ยังเอาชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เอียงขวาในรัฐเวอร์จิเนียมาได้ นอกจากโรมแล้วยังมีคนข้ามเพศคนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้

12 พ.ย. 2560 ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนประจำรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐฯ แดนิกา โรม หญิงข้ามเพศหนึ่งในผู้แทนจากพรรคเดโมแครตสามารถเอาชนะคู่แข่งของเขา บ็อบ มาร์แชลล์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) หนักที่สุดในสหรัฐฯ ถ้าหากโรมได้เข้าพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเธอจะกลายเป็นหญิงข้ามเพศอย่างเปิดเผยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐ

มาร์แชลล์ คู่แข่งของโรมเป็นนักการเมืองที่มักจะเสนอกฎหมายออกมากีดกันชาว LGBTQ อยู่เสมอ หลังจากที่สภาคองเกรสปัดตกการสั่งห้ามคนรักเพศเดียวกันในกองทัพสหรัฐฯ มาร์แชลล์ก็เสนอมาตรการใหม่คือการห้ามไม่ให้ชาวเกย์ทำงานเป็นกองกำลังป้องกันมาตุภูมิของรัฐเวอร์จิเนีย เขายังเคยสับเปลี่ยนการแต่งตั้งผู้พิพากษาเพียงเพราะว่าผู้พิพากษารายหนึ่งเป็นเกย์และเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ให้รองรับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ในปี 2558 มาร์แชลล์ยังเคยเสนอกฎหมายที่จะทำให้สถานทำการต่างๆ อย่างโรงแรม ร้านอาหาร หรือโรงพยาบาล สามารถแบ่งแยกผู้มีความหลากหลายทางเพศออกไปสู่อีกที่หนึ่งได้ ในปี 2559 ก็ออกมาตรการเลวร้ายต่อคนข้ามเพศอย่างการห้ามไม่ให้นักเรียนที่เป็นคนข้ามเพศใช้ห้องน้ำที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาและสั่งให้ครูใหญ่ต้องเปิดเผยอัตลักษณ์ของนักเรียนที่ไม่แสดงออกตามแบบแผนเพศกำเนิดของตัวเอง (gender-nonconforming) ให้ผู้ปกครองได้รับรู้

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นความเกลียดชังต่อ LGBTQ ในตัวมาร์แชลล์ผู้ที่ทำให้โรม นักข่าวจากนอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียทนไม่ไหวออกมาลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนรัฐแข่งกับเขา ในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงมาร์แชลล์เรียกเพศของโรมผิดอยู่ตอดลและโจมตีอัตลักษณ์ทางเพศของเธออย่างโหดร้าย กล่าวหาว่าเธอเป็น "นักล่าในห้องน้ำ" แต่โรมก็โต้ตอบด้วยการรณรงค์หาเสียงด้วยการแสดงออกทางเพศสภาพของเธอในเชิงสร้างแรงบันดาลใจ

"มีคนข้ามเพศนับล้านในประเทศนี้ (สหรัฐฯ) และทุกคนก็สมควรจะมีตัวแทนในรัฐบาล" โรมกล่าวในวิดีโอของเธอ

โรมสามารถเอาชนะมาร์แชลล์ได้ในที่สุดแม้ว่าเธอจะลงสนามในเขตเลือกตั้งที่มีฝ่ายเอียงขวาอยู่มากพอตัวและได้รับคะแนส่วนหนึ่งจากฝ่ายที่สนับสนุนรีพับลิกันด้วย

องค์กรฮิวแมนไรท์แคมเปญรายงานว่าไม่เพียงแค่โรมเท่านั้นที่ชนะการเลือกตั้งผู้แทน ในการเลือกตั้งผู้แทนสายอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิกสภาแห่งรัฐมีคนข้ามเพศรายอื่นๆ อีกที่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ เช่น แอนเดรีย เจงกินส์ เป็นหญิงข้ามเพศคนผิวสีคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองมินนีแอโพลิส กับฟิลลิเป คันนิงแฮม ก็เป้นชายข้ามเพศคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองมินนีแอโพลิสเช่นกัน

สภาเมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ก็กำลังจะกลายเป็นสภาเมืองที่มีผู้แทนเป็นชาว LGBTQ ทั้งหมด หลังจากที่สมาชิกสภาเมืองล่าสุดอีกสองคนที่ชนะการเลือกตั้งมีคนหนึ่งเป็นหญิงข้ามเพศชื่อลิซา มิดเดิลตัน และอีกคนหนึ่งเป็นหญิงยุคมิลเลนเนียลผู้ที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวล พวกเขาจะเข้าร่วมงานกับสมาชิกสภาเมืองที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์อยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้เคยมีสมาชิกสภาแห่งรัฐที่เป็นหญิงข้ามเพศมาก่อนหน้าโรมแล้วคือ อัลเธียร์ แกร์ริสัน ชนะการเลือกตั้งเป้นสมาชิกสภาแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ในปี 2535 แต่เธอไม่ได้เปิดเผยว่าเธอเป็นหญิงขามเพศมาก่อนแบบเดียวกับโรม อีกคนหนึ่งที่เคยชนะการเลือกตั้งคือสตาซี ลาฟตัน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองในปี 2551 แต่อัยการของรัฐก็ไม่ให้เธอเข้ารับตำแหน่งโดยอ้างว่าเธอไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ

เรียบเรียงจาก

