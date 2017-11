'ฉลาดซื้อ' เผยทดสอบกาแฟซองทรีอินวัน 26 ยี่ห้อ ไม่พบสารพิษจากเชื้อราแต่น้ำตาลสูง

Published on Tue, 2017-11-14 13:29

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบสารพิษจากเชื้ อราโอคราทอกซิน เอ และปริมาณคาเฟอีน ในกาแฟพร้อมชงแบบทรีอินวันจำนวน 26 ยี่ห้อ พบทุกตัวอย่างไม่มีการปนเปื้ อนสารพิษและมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ 4 ยี่ห้อมีน้ำตาลสูงและ 6 ยี่ห้อไม่มีฉลากภาษาไทย

14 พ.ย.2560 รายงานข่าวจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แจ้งว่า วันนี้(14 พ.ย.60) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (อนุสาวรีย์ชัยฯ) นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าว ผลทดสอบ "เชื้อรา" และ "ปริมาณน้ำตาล-คาเฟอีน" ในกาแฟซองสำเร็จรูป 3 in 1 บริโภคเป็นประจำ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร โดยระบุว่า

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงหรื อกาแฟซองพร้อมชงทรีอินวัน ที่นำมาทดสอบจำนวน 26 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. คาราบาว 3in1 เอสเปรสโซ 2. อาวว์ ทรีอินวัน สตอง อินสแตนท์ คอฟฟี่ (OWL 3 in1Steong Instant coffee) 3. เฟรนช์ คาเฟ่ ริช โกลด์ (French Cafe 3in1 Rich Gold) 4. เอ็ก ชองไวท์ คอฟฟี่ ทาริก ทรี อิน วัน (กาแฟรสนม) (AIK CHEONG White Coffee 3in1) 5. บัดดี้ดีน ทรีอินวัน เอ็กซ์ตร้าโรสท์ (Buddy Dean Extra Roast 3in1) 6. คาราบาว 3in1 ริช อโรมา 7. เขาช่อง เอสเปรสโซ่ (Khao Shong Espresso 3in1) 8. เบอร์ดี้ โรบัสต้า (Birdy 3in1Robusta) 9. กาแฟปรุงสำเร็จ ตราเบนคาเฟ่ (BenCafe Instant Coffee Mix) 10. เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา (Nescafe Blen&Brew) 11. เนสกาแฟ โกลด์ คาปูชิโน (Nescafe Gold Cappuccino) 12. กาแฟผสมโสมปรุงสำเร็จชนิดผง (SUPER Ginseng Coffee) 13. ดาวกาแฟ (Dao COFFEE PREMIUM) 14. ยู ซี ซี ออริจินัล สูตรผสมครีมไขมันถั่วเหลือง (Ucc Original 3in1) 15. ซุปเปอร์กาแฟ ออริจินัล (Super Coffee Original 3 in 1 Coffee Mix) 16. มอคโคน่า ทรีโอ เอสเปรสโซ่ 3 อิน 1 (Moccona Trio Expresso) 17. COBIZCO POP2nd Premix Coffee Instant 3in 1 18. SUPER ONE 3 in 1 INSTANT COFFEE MIX 19. อาราบัส ทรีอินวัน ออริจินัล (Arabus Arabica 3in1) 20. จีเซเว่น คอฟฟี่มิกซ์ (G7 coffeemix 3in1) 21. มิสเตอร์คัพ 3 in 1 (MisterCup) 22. G7 COFFEE 23. SUNDAY INSTANT COFFEE MIX 3 in 1 24. กาแฟเขาทะลุ (Khao Thalu coffee 3in1 Double-shot) 25. MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Tradisional กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ ( AA) และ 26. มัซ เอสเปรสโซคอฟฟี่ (MUZEspresso coffee 3in1) พบว่าปลอดภัยจากการปนเปื้ อนสารพิษโอคราทอกซิน เอ ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่มั กพบในผลิตภัณฑ์กาแฟ เมล็ดธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งชนิ ดต่างๆ

นอกจากนี้ทุกตัวอย่างมีปริ มาณคาเฟอีนต่อซองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดมาตรฐานปริมาณคาเฟอี นเอาไว้ที่ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดแห้งที่ ชงเป็นของเหลวแล้ว 100 มิลลิลิตร

อย่างไรก็ตามพบว่ามี 4 ตัวอย่างที่มีค่าน้ำตาลสูงเกิ นกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริ โภคสำหรับอาหารว่างประเภทเครื่ องดื่มในแต่ละวัน หรือไม่ควรเกิน 12 กรัม/วัน ได้แก่ 1. เอ็ก ชอง ไวท์ คอฟฟี่ ทาริก ทรี อิน วัน (กาแฟรสนม) มีปริมาณน้ำตาล 19 กรัม/ซอง 2. กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Traditional มีปริมาณน้ำตาล 14 กรัม/ซอง 3. กาแฟปรุงสำเร็จ ตรา เบนคาเฟ่ มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง และ 4. เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง